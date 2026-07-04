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Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 04.07.2026 Украина.ру

Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На этой неделе украинские военные и блогеры обсуждали вероятность открытия нового фронта. Главком ВСУ Сырский в интервью ТСН рассказывал о возможном заходе российской армии со стороны Брянской области в сторону Чернигова. Целью такой операции он считает отвлечение части украинских войск с основных направлений, а также растягивание линии фронта.

2026-07-04T09:13

2026-07-04T09:13

2026-07-04T09:13

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вооруженные силы украины

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Для противодействия таким планам Сырский требует срочно набрать еще несколько штурмовых полков. Его штурмовые полки, как, например 425-й полк "Скала", печально известные пытками и убийствами своих же военнослужащих. В ответ бывший спикер Рады, нардеп Дмитрий Разумков посоветовал ему набрать их из сотрудников ТЦК. "Смотрите, я нашел ему пять новых бригад. Сразу, по старту. У нас ТЦК - 46 тысяч. Из них на фронте было менее 40%, хотя в свое время Зеленский заявлял о том, что в ТЦК должны служить только те, кто прошли фронт", - говорит Разумков.Украинский военный эксперт Константин Машовец тоже не исключает захода ВС РФ в Черниговскую область, но перед этим, по его словам, должно быть оперативное развертывание войск.Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак тоже рассказывает о вероятном наступлении на Чернигов. "Последние несколько месяцев Черниговщина рассматривается как локация, где нужны активные боевые действия. Я не говорю о наступлении в направлении Чернигова, окружении города, на это сейчас сил не хватит, но создать очередную пульсирующую кровавую рану на карте Украины для того, чтобы отвлечь внимание нашего командования", - говорит эксперт.Таким образом, по его мнению, россияне хотят посадить украинское высшее военное руководство на шпагат, чтобы не хватало людей там, где они нужны – в Константиновке, на Покровском направлении, в Лимане и Купянске.Эксперт Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук считает достаточно вероятным сценарий наступления на Черниговскую область с территории Брянской области. Для этого Россия якобы может перебрасывать наиболее подготовленные подразделения с других участков фронта, в частности из Запорожской области, и части ВДВ, которые имеют высокий уровень мобильности.Украинский паблик DeepState, подводя итоги июньской кампании, сообщает, что темпы российского продвижения в прошедшем месяце выросли в шесть раз по сравнению с маем. При этом авторы признают: ситуация для ВСУ стала сложнее. Украинские аналитики сообщают, что российские силы стремятся сохранить инициативу на востоке, тогда как украинская сторона рассчитывает изменить ситуацию на южном направлении – контрударами в Запорожской области. Наибольших успехов во второй половине июня российские войска, по данным Deep State, добились на Константиновском, Добропольском и Гуляйпольском направлениях.Украинский военкор Богдан Мирошников паникует тем временем по поводу ухудшения позиций ВСУ под Славянском. "В районе Кривой Луки-Закитного наше присутствие всё ещё сохраняется. Но это может привести к трагедии, потому что ребята зажаты с одной стороны рекой, с другой – врагом. Логистики там уже нет", - пишет Мирошников.По его словам, без укрепления порядков и вывода определённых подразделений, которые удерживают лишь определённые точки на карте, там будет беда и отступление к Славянской ТЭС. После этого, подчеркивает военкор, последует эвакуация славянско-краматорской агломерации и начало прямых боёв за оба города.Военкор с позывным "Мучной" утверждает, что осложняется логистика ВСУ через Алексеево-Дружковку и Дружковку. По его словам, на этом участке активно действует российское FPV-подразделение “Maller Group”. Целью таких ударов он называет срыв подвоза боеприпасов, эвакуации и ротации личного состава.В тоже время бывший нардеп Игорь Мосийчук* больше беспокоился по положению ВСУ в Харьковской и Сумской области. "Очень тяжело. Ситуация становится всё более и более сжатой. Что происходит на фронте? Бои - Казачья Лопань прорвана, пропускной пункт, идут бои на Харьковщине, на новом направлении, это представляет угрозу Харькову. До Сум там осталось… КАБы летят и так далее, и так далее. То есть продавливание линии фронта продолжается", - сокрушался Мосийчук, подчеркивая, что Украина каждый день теряет, как территории, так и людей.Тем не менее, скандальная нардеп Марьяна Безуглая уверена, что ни мира, ни выборов на Украине не будет ни в этом году, ни в следующем. Она считает, что третья мировая война только разворачивается, а Украина оказалась в тисках. Надеется она только на то, что через несколько лет эти тиски сломаются. Вот только вряд ли у Украины хватит людей еще на несколько лет таких боевых действий.Ее коллега Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, уверен, что на поле боя Украина к продвижению не способна из-за нехватки людей, но будет увеличивать количество воздушных ударов по РФ, в том числе баллистикой компоненты которой западные союзники передадут Киеву под видом "украинского производства". Он предполагает, что Зеленский обязательно сосредоточится на атаках на Керченский мост где-то в начале августа - под пик сезона в Крыму и поближе к выборам в Госдуму РФ.Другие подробности о происходящем на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, вооруженные силы украины, владимир зеленский, александр сырский, украина, россия, чернигов, дмитрий разумков, тцк, рада