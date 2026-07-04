Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 04.07.2026 Украина.ру
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Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 04.07.2026 Украина.ру
Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
На этой неделе украинские военные и блогеры обсуждали вероятность открытия нового фронта. Главком ВСУ Сырский в интервью ТСН рассказывал о возможном заходе российской армии со стороны Брянской области в сторону Чернигова. Целью такой операции он считает отвлечение части украинских войск с основных направлений, а также растягивание линии фронта.
2026-07-04T09:13
2026-07-04T09:13
эксклюзив
вооруженные силы украины
владимир зеленский
александр сырский
украина
россия
чернигов
дмитрий разумков
тцк
рада
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Для противодействия таким планам Сырский требует срочно набрать еще несколько штурмовых полков. Его штурмовые полки, как, например 425-й полк "Скала", печально известные пытками и убийствами своих же военнослужащих. В ответ бывший спикер Рады, нардеп Дмитрий Разумков посоветовал ему набрать их из сотрудников ТЦК. "Смотрите, я нашел ему пять новых бригад. Сразу, по старту. У нас ТЦК - 46 тысяч. Из них на фронте было менее 40%, хотя в свое время Зеленский заявлял о том, что в ТЦК должны служить только те, кто прошли фронт", - говорит Разумков.Украинский военный эксперт Константин Машовец тоже не исключает захода ВС РФ в Черниговскую область, но перед этим, по его словам, должно быть оперативное развертывание войск.Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак тоже рассказывает о вероятном наступлении на Чернигов. "Последние несколько месяцев Черниговщина рассматривается как локация, где нужны активные боевые действия. Я не говорю о наступлении в направлении Чернигова, окружении города, на это сейчас сил не хватит, но создать очередную пульсирующую кровавую рану на карте Украины для того, чтобы отвлечь внимание нашего командования", - говорит эксперт.Таким образом, по его мнению, россияне хотят посадить украинское высшее военное руководство на шпагат, чтобы не хватало людей там, где они нужны – в Константиновке, на Покровском направлении, в Лимане и Купянске.Эксперт Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук считает достаточно вероятным сценарий наступления на Черниговскую область с территории Брянской области. Для этого Россия якобы может перебрасывать наиболее подготовленные подразделения с других участков фронта, в частности из Запорожской области, и части ВДВ, которые имеют высокий уровень мобильности.Украинский паблик DeepState, подводя итоги июньской кампании, сообщает, что темпы российского продвижения в прошедшем месяце выросли в шесть раз по сравнению с маем. При этом авторы признают: ситуация для ВСУ стала сложнее. Украинские аналитики сообщают, что российские силы стремятся сохранить инициативу на востоке, тогда как украинская сторона рассчитывает изменить ситуацию на южном направлении – контрударами в Запорожской области. Наибольших успехов во второй половине июня российские войска, по данным Deep State, добились на Константиновском, Добропольском и Гуляйпольском направлениях.Украинский военкор Богдан Мирошников паникует тем временем по поводу ухудшения позиций ВСУ под Славянском. "В районе Кривой Луки-Закитного наше присутствие всё ещё сохраняется. Но это может привести к трагедии, потому что ребята зажаты с одной стороны рекой, с другой – врагом. Логистики там уже нет", - пишет Мирошников.По его словам, без укрепления порядков и вывода определённых подразделений, которые удерживают лишь определённые точки на карте, там будет беда и отступление к Славянской ТЭС. После этого, подчеркивает военкор, последует эвакуация славянско-краматорской агломерации и начало прямых боёв за оба города.Военкор с позывным "Мучной" утверждает, что осложняется логистика ВСУ через Алексеево-Дружковку и Дружковку. По его словам, на этом участке активно действует российское FPV-подразделение “Maller Group”. Целью таких ударов он называет срыв подвоза боеприпасов, эвакуации и ротации личного состава.В тоже время бывший нардеп Игорь Мосийчук* больше беспокоился по положению ВСУ в Харьковской и Сумской области. "Очень тяжело. Ситуация становится всё более и более сжатой. Что происходит на фронте? Бои - Казачья Лопань прорвана, пропускной пункт, идут бои на Харьковщине, на новом направлении, это представляет угрозу Харькову. До Сум там осталось… КАБы летят и так далее, и так далее. То есть продавливание линии фронта продолжается", - сокрушался Мосийчук, подчеркивая, что Украина каждый день теряет, как территории, так и людей.Тем не менее, скандальная нардеп Марьяна Безуглая уверена, что ни мира, ни выборов на Украине не будет ни в этом году, ни в следующем. Она считает, что третья мировая война только разворачивается, а Украина оказалась в тисках. Надеется она только на то, что через несколько лет эти тиски сломаются. Вот только вряд ли у Украины хватит людей еще на несколько лет таких боевых действий.Ее коллега Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, уверен, что на поле боя Украина к продвижению не способна из-за нехватки людей, но будет увеличивать количество воздушных ударов по РФ, в том числе баллистикой компоненты которой западные союзники передадут Киеву под видом "украинского производства". Он предполагает, что Зеленский обязательно сосредоточится на атаках на Керченский мост где-то в начале августа - под пик сезона в Крыму и поближе к выборам в Госдуму РФ.Другие подробности о происходящем на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, вооруженные силы украины, владимир зеленский, александр сырский, украина, россия, чернигов, дмитрий разумков, тцк, рада
Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Украина, Россия, Чернигов, Дмитрий Разумков, ТЦК, Рада

Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

09:13 04.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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На этой неделе украинские военные и блогеры обсуждали вероятность открытия нового фронта. Главком ВСУ Сырский в интервью ТСН рассказывал о возможном заходе российской армии со стороны Брянской области в сторону Чернигова. Целью такой операции он считает отвлечение части украинских войск с основных направлений, а также растягивание линии фронта.
Для противодействия таким планам Сырский требует срочно набрать еще несколько штурмовых полков. Его штурмовые полки, как, например 425-й полк "Скала", печально известные пытками и убийствами своих же военнослужащих. В ответ бывший спикер Рады, нардеп Дмитрий Разумков посоветовал ему набрать их из сотрудников ТЦК. "Смотрите, я нашел ему пять новых бригад. Сразу, по старту. У нас ТЦК - 46 тысяч. Из них на фронте было менее 40%, хотя в свое время Зеленский заявлял о том, что в ТЦК должны служить только те, кто прошли фронт", - говорит Разумков.
Украинский военный эксперт Константин Машовец тоже не исключает захода ВС РФ в Черниговскую область, но перед этим, по его словам, должно быть оперативное развертывание войск.
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак тоже рассказывает о вероятном наступлении на Чернигов. "Последние несколько месяцев Черниговщина рассматривается как локация, где нужны активные боевые действия. Я не говорю о наступлении в направлении Чернигова, окружении города, на это сейчас сил не хватит, но создать очередную пульсирующую кровавую рану на карте Украины для того, чтобы отвлечь внимание нашего командования", - говорит эксперт.
Таким образом, по его мнению, россияне хотят посадить украинское высшее военное руководство на шпагат, чтобы не хватало людей там, где они нужны – в Константиновке, на Покровском направлении, в Лимане и Купянске.
Эксперт Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук считает достаточно вероятным сценарий наступления на Черниговскую область с территории Брянской области. Для этого Россия якобы может перебрасывать наиболее подготовленные подразделения с других участков фронта, в частности из Запорожской области, и части ВДВ, которые имеют высокий уровень мобильности.
Украинский паблик DeepState, подводя итоги июньской кампании, сообщает, что темпы российского продвижения в прошедшем месяце выросли в шесть раз по сравнению с маем. При этом авторы признают: ситуация для ВСУ стала сложнее. Украинские аналитики сообщают, что российские силы стремятся сохранить инициативу на востоке, тогда как украинская сторона рассчитывает изменить ситуацию на южном направлении – контрударами в Запорожской области. Наибольших успехов во второй половине июня российские войска, по данным Deep State, добились на Константиновском, Добропольском и Гуляйпольском направлениях.
Украинский военкор Богдан Мирошников паникует тем временем по поводу ухудшения позиций ВСУ под Славянском. "В районе Кривой Луки-Закитного наше присутствие всё ещё сохраняется. Но это может привести к трагедии, потому что ребята зажаты с одной стороны рекой, с другой – врагом. Логистики там уже нет", - пишет Мирошников.
По его словам, без укрепления порядков и вывода определённых подразделений, которые удерживают лишь определённые точки на карте, там будет беда и отступление к Славянской ТЭС. После этого, подчеркивает военкор, последует эвакуация славянско-краматорской агломерации и начало прямых боёв за оба города.
Военкор с позывным "Мучной" утверждает, что осложняется логистика ВСУ через Алексеево-Дружковку и Дружковку. По его словам, на этом участке активно действует российское FPV-подразделение “Maller Group”. Целью таких ударов он называет срыв подвоза боеприпасов, эвакуации и ротации личного состава.
В тоже время бывший нардеп Игорь Мосийчук* больше беспокоился по положению ВСУ в Харьковской и Сумской области. "Очень тяжело. Ситуация становится всё более и более сжатой. Что происходит на фронте? Бои - Казачья Лопань прорвана, пропускной пункт, идут бои на Харьковщине, на новом направлении, это представляет угрозу Харькову. До Сум там осталось… КАБы летят и так далее, и так далее. То есть продавливание линии фронта продолжается", - сокрушался Мосийчук, подчеркивая, что Украина каждый день теряет, как территории, так и людей.
Тем не менее, скандальная нардеп Марьяна Безуглая уверена, что ни мира, ни выборов на Украине не будет ни в этом году, ни в следующем. Она считает, что третья мировая война только разворачивается, а Украина оказалась в тисках. Надеется она только на то, что через несколько лет эти тиски сломаются. Вот только вряд ли у Украины хватит людей еще на несколько лет таких боевых действий.
Ее коллега Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, уверен, что на поле боя Украина к продвижению не способна из-за нехватки людей, но будет увеличивать количество воздушных ударов по РФ, в том числе баллистикой компоненты которой западные союзники передадут Киеву под видом "украинского производства". Он предполагает, что Зеленский обязательно сосредоточится на атаках на Керченский мост где-то в начале августа - под пик сезона в Крыму и поближе к выборам в Госдуму РФ.
Другие подробности о происходящем на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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ЭксклюзивВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийАлександр СырскийУкраинаРоссияЧерниговДмитрий РазумковТЦКРада
 
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