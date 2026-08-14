Украинский сайт "Миротворец"* обвинил 11-летнего россиянина в "покушении на суверенитет" - 14.08.2026 Украина.ру
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Украинский сайт "Миротворец"* обвинил 11-летнего россиянина в "покушении на суверенитет"
Украинский сайт "Миротворец"* обвинил 11-летнего россиянина в "покушении на суверенитет" - 14.08.2026 Украина.ру
Украинский сайт "Миротворец"* обвинил 11-летнего россиянина в "покушении на суверенитет"
Персональные данные 11-летнего мальчика из России внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец"*, передает 14 августа РИА Новости
2026-08-14T13:46
2026-08-14T14:24
новости
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Экстремистский ресурс обвиняет ребенка в финансировании армии РФ, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для этого стало то, что мальчик передал российским военнослужащим беспилотник и принтер.Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворца", где публиковались их личные данные. Так, в прошлом году в нее внесли трехлетнего ребенка из РФ за "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины".Сам украинский сайт известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные сведения журналистов, ополченцев Донбасса и других граждан, огульно называя их "изменниками родины". Также в базу данных сайта внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и гражданах из разных стран.Подробнее - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру. * признан экстремистским и запрещен в РФ.
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452
60
новости, россия, украина, донбасс, миротворец, дети
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Миротворец, дети

Украинский сайт "Миротворец"* обвинил 11-летнего россиянина в "покушении на суверенитет"

13:46 14.08.2026 (обновлено: 14:24 14.08.2026)
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : CC0, Freepik
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Персональные данные 11-летнего мальчика из России внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец"*, передает 14 августа РИА Новости
Экстремистский ресурс обвиняет ребенка в финансировании армии РФ, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Поводом для этого стало то, что мальчик передал российским военнослужащим беспилотник и принтер.
Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворца", где публиковались их личные данные.
Так, в прошлом году в нее внесли трехлетнего ребенка из РФ за "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины".
Сам украинский сайт известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные сведения журналистов, ополченцев Донбасса и других граждан, огульно называя их "изменниками родины". Также в базу данных сайта внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и гражданах из разных стран.
Подробнее - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.
* признан экстремистским и запрещен в РФ.
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