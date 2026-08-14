https://ukraina.ru/20260814/ukrainskiy-sayt-mirotvorets-obvinil-11-letnego-rossiyanina-v-pokushenii-na-suverenitet-1082486960.html

Украинский сайт "Миротворец"* обвинил 11-летнего россиянина в "покушении на суверенитет"

Украинский сайт "Миротворец"* обвинил 11-летнего россиянина в "покушении на суверенитет" - 14.08.2026 Украина.ру

Украинский сайт "Миротворец"* обвинил 11-летнего россиянина в "покушении на суверенитет"

Персональные данные 11-летнего мальчика из России внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец"*, передает 14 августа РИА Новости

2026-08-14T13:46

2026-08-14T13:46

2026-08-14T14:24

новости

россия

украина

донбасс

миротворец

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082488736_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_487b825f431451f877fd8a9950d00837.jpg

Экстремистский ресурс обвиняет ребенка в финансировании армии РФ, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для этого стало то, что мальчик передал российским военнослужащим беспилотник и принтер.Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворца", где публиковались их личные данные. Так, в прошлом году в нее внесли трехлетнего ребенка из РФ за "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины".Сам украинский сайт известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные сведения журналистов, ополченцев Донбасса и других граждан, огульно называя их "изменниками родины". Также в базу данных сайта внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и гражданах из разных стран.Подробнее - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру. * признан экстремистским и запрещен в РФ.

россия

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, донбасс, миротворец, дети