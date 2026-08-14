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Россия атакует суда, работающие в интересах стран, провозгласивших разбой и пиратство - МИД РФ

Россия атакует суда, работающие в интересах стран, провозгласивших разбой и пиратство - МИД РФ - 14.08.2026 Украина.ру

Россия атакует суда, работающие в интересах стран, провозгласивших разбой и пиратство - МИД РФ

Западные государства отрицают международное право и занимаются пиратством - Россия ответит на это зеркально. Об этом в опубликованном 14 августа интервью ВГТРК заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2026-08-14T13:17

2026-08-14T13:17

2026-08-14T13:17

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Евросоюз заявил о проверке российских торговых судов и называет их "теневым флотом" - это не имеет отношения к нормам международного права, констатировал глава российской дипломатии."Евросоюз давно уже это понятие изобрёл. Оно не значится ни в одном документе, - сказал Лавров. - Евросоюз решил применить своё собственное "право", если можно назвать незаконные решения Брюсселя "правом", в том, что надо ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках".Враги России фактически стали запрещать торговлю энергоносителями Российской Федерации под угрозой применения силы."И все суда, которые не слушаются Евросоюз, под любым флагом объявлены "теневым флотом". Это очень опасная стезя, потому что они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права, - констатировал Лавров. - Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку. И эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим".Глава МИД РФ напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин "очень чётко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально". "Будем выбирать цели сами. Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство", - конкретизировал Лавров.Он также отметил, что в России не опустятся до терроризма, который за рубежом стал обычным явлением. Вместо этого, отметил министр, "свои собственные методы сделаем гораздо более жёсткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада". Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сергей лавров, владимир путин, ес, украина.ру, море, пираты, антироссийские санкции