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Более 100 атлетов получили награды в Донецке: праздник спорта вернулся спустя семь лет

Более 100 атлетов получили награды в Донецке: праздник спорта вернулся спустя семь лет - 14.08.2026 Украина.ру

Более 100 атлетов получили награды в Донецке: праздник спорта вернулся спустя семь лет

Впервые с 2019 года в Донецке состоялась масштабная церемония награждения спортсменов ко Дню физкультурника. Заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров и Министр спорта и туризма республики Максим Швец наградили более ста атлетов, добившихся высоких результатов и прославивших регион на всероссийских и международных соревнованиях

2026-08-14T15:11

2026-08-14T15:11

2026-08-14T15:11

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"Впервые с 2019 года День физкультурника в Республике снова проходит в таком масштабе. Это хороший повод обратить внимание на людей, которых чаще всего не видно во время награждений, но именно они закладывают основу наших спортивных достижений", — сказал Макаров.Награды получили чемпионы мира, России и Европы, участники Олимпийских игр, тренеры и преподаватели, развивающие спортивную науку. Отдельно чествовали атлетов с ограниченными возможностями здоровья."Сегодняшнее массовое событие объединило и опытных коллег, и молодых сотрудников. Более того, пять человек получили удостоверения мастеров спорта, из них три спортсмена, выступающих в категории адаптивного спорта", — отметил Швец.Мероприятие прошло в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Для гостей выступили творческие коллективы ДНР.Ранее в новостях: В ДНР утверждён план действий по развитию Приазовья до 2040 года

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новости, донецкая народная республика, донецк, россия, кирилл макаров