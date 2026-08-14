Не выдержали 2026 года: на Украине умирает металлургия - 14.08.2026 Украина.ру
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Не выдержали 2026 года: на Украине умирает металлургия
Не выдержали 2026 года: на Украине умирает металлургия - 14.08.2026 Украина.ру
Не выдержали 2026 года: на Украине умирает металлургия
В середину августа президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков написал статью под названием "Паралич экспорта ГМК: почему... Украина.ру, 14.08.2026
2026-08-14T15:05
2026-08-14T15:05
эксклюзив
азовсталь
виктор пинчук
ес
украина
россия
китай
леонид кучма
arcelormittal
металлургия
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В середину августа президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков написал статью под названием "Паралич экспорта ГМК: почему альтернативные маршруты не спасут отрасль". Опубликована она была на площадке GMK Center — "центра экспертизы о промышленности и ГМК". Но для нас важно не это, а содержание статьи. В ней Каленков изложил основные беды украинской металлургии. Автор уделил ей в прошлые годы много внимания, а красной нитью в его текстах проходила мысль о скором конце экономической модели, в которой с 1991 по 2022 годы функционировала украинская металлургия. Бизнес-схема сводилась к выстаиванию производственной цепочки, в которой украинские предприятия, меткомбинаты и горно-обогатительные комбинаты (ГОКи), работали не на обеспечение внутреннего рынка, чья ёмкость непрерывно сокращалась, а на экспорт.Такая экономическая модель, в принципе, жизнеспособна, но лишь в том случае, если по заводам не прилетают дроны с ракетами, предприятия не оказываются обесточенными, порты исправно работают, тарифы растут умеренно и предсказуемо, а за рабочими не охотятся военкомы. Но ни одно из этих условий после 2022 года не было соблюдено.Потеря за потерейГлавной потерей украинской металлургии периода с 2014 по 2022 годы были меткомбинаты в ЛНР и ДНР. Как следствие, несмотря на сокращение объёмов, украинская металлургия сохранила полный цикл производства от добычи минералов (уголь, руда и флюсы) до производства трёх переделов (чугун, сталь и прокат) и возможности экспортировать данную продукцию. Тем не менее, если УССР производила по 50 миллионов тонн стали в год, то Украина образца 2013 года — лишь 29 миллионов, а к началу 2020-х — от 20 до 22.Главной потерей 2022 года стал Мариуполь с двумя заводами — ММК им. Ильича и "Азовсталью", а также портом. А перешедшая во второй половине 2022 года борьба с сокрушения на истощение предопределила все последующие проблемы, острота которых нарастала из года в год.Удары по объектам энергетики ввергали промышленность в состояние энергетического голода, вынуждая сокращать объёмы производства ради соблюдения диспетчерских ограничений.Медленное, но неумолимое движение линии фронта сокращало ресурсную базу отрасли. В 2022 году остановился Авдеевский коксохим, под контроль России перешёл Запорожский (ныне Днепрорудненский) железорудный комбинат, а также окрестности Докучаевска. В 2024 году остановились шахты с коксующимся углём в районе Покровска (ныне Красноармейск).Морская блокада и последующее заключение "зерновой сделки" с февраля 2022 года по октябрь 2023 года лишили металлургов выхода в мировой океан, отрезав возможность экспортировать желозорудное сырье (ЖРС) по морю в Китай.А привычка превращать каждый райцентр в город-крепость превратила проходные меткомбинатов с сотнями квалифицированных рабочих в место охоты для военкомов, усугубляя кадровый голод.Экономика меткомбинатов трещала по швам ещё в 2024–2025 годах — и тенденции чётко показывали, что рано или поздно падающие на спину верблюда соломинки сломают его хребет.Но отрасль держалась.Во-первых, у предприятий сохранялся запас прочности, а у менеджеров — оптимизм в части будущего: им казалось, что Россия долго не продержится.Во-вторых, сохранялся экспорт металла в Евросоюз — он открыл свой внутренний рынок для украинского металла, как и для зерна.В-третьих, начал восстанавливаться экспорт ЖРС в Китай.Но впереди замаячили новые проблемы.Закрытое мореВозобновление российской армией блокады портов "Большой Одессы" рубит на корню морской экспорт ЖРС. В январе-июне 2026 года он сократился на 23% — потери составили около миллиарда долларов.При этом сам факт блокировки выхода в море делает невозможным поставки в Китай, на который в 2025 году пришлось 16,41 миллиона тонн ЖРС из общего объёма в почти 31 миллион тонн. Крупнейшие европейские покупатели ЖРС, Словакия и Польша, на двоих могут "употребить" лишь 8,57 миллиона тонн.Проще говоря, на Китай приходилось 53% украинского железорудного экспорта. И пока море закрыто, добывать руду в прежних объёмах бессмысленно. Доставка окатышей (их производит ещё не всякий комбинат — агломерат не экспортируют) в Гданьск обойдётся в 50–60 долларов за тонну.Дополнительно проблему усугубляет повышение тарифов "Укрзализныцей" на 30% с 1 августа. А грядёт еще и повышение с 1 января 2027 года. При последовательном повышении тарифов перевозка грузов вырастет на 49,5%. Солидный рост, который ГОКам нечем покрыть.При цене руды в 95 долларов прибыль от такого экспорта будет если не отрицательной, то ближе к нулевой. А экспорт через Констанцу упирается во всё тот же обмелевший Дунай, удары России по дунайским портам и перегруженную Констанцу — основной экспортный порт для зерна из Румынии и ряда других стран Балкан.Как следствие, без экспорта нет смысла работать ГОКам уже сейчас, а с началом холодов сократится выработка электроэнергии на СЭС и ВЭС, что вновь вернёт комбинаты в состояние голода. Результат уже сейчас — длительный простой Ингулецкого ГОКа, недавняя остановка Южного ГОКа и работа Полтавского ГОКа в режиме минимальной загрузки на склад.Подножка от ЕвропыУ меткомбинатов ситуация несколько лучше, но это "лучше" — весьма безрадостно.В первом квартале 2026 года украинская металлургия, по отраслевой оценке, потеряла свыше 1,1 миллиона тонн экспортных заказов. Падение поставок по отдельным категориям в ЕС составляло от 17% до 93%. Всё это является результатом полноценного запуска трансграничного углеродного регулирования (ТУР) со стороны Евросоюза. В этом году от переплат меткомбинаты Украины потеряют около 300 миллионов долларов, к а 2030 году убытки достигнут 1,6 миллиарда. С 1 июля 2026 года ЕС перевёл украинскую чёрную металлургию из фактически льготного режима в общий жёсткий режим тарифных квот. Для Украины установлены индивидуальные беспошлинные квоты примерно на 1,05 миллиона тонн стальной продукции в год, тогда как экспорт готовой стали в Евросоюз в 2025 году составлял около 2,63 миллиона. Сильнее всего квоты срезали по прокату, катанке, листу, арматуре и разным профилям. Проще говоря, объёмы производства сократятся, а прибыль упадёт.Проблемы заводовНо у заводов проблемы уже сейчас.У ДТЭК оставались два работающих завода — "Запорожсталь" и "Каметсталь". Первый работал примерно на 70% годовой мощности как по стали, так и по прокату, будучи самым стабильно загруженным комбинатом. Второй работал вполсилы. Но с 11 августа "Запорожсталь" остановила работу — обстрелы повредили основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств.У ArcelorMittal Кривой Рог (АМКР) всё ещё хуже. Завод загружен на 15% по чугуну . И если в 2022–2025 годах "Криворожсталь" удерживалась от массовых сокращений, то в 2024 году проблемы стали догонять: 3 тысячи работников попали под мобилизацию, ещё около 3 тысяч уволились, чтобы не попасть под мобилизацию, а завод не мог закрыть тысячу вакансий. В 2025 году на заводе работала только одна домна, а в 2026 году остановили цех блюминга и литейно-механический завод — под увольнения попали 3,4 тысячи человек. Экономика у заводов "Интерпайпа" (ими владеет Виктор Пинчук — зять президента Кучмы и партнёр Фонда Сороса на Украине) хромала ещё до начала СВО, но цифр для оценки состояния компании, к сожалению, мало.Как видно, к середине 2026 года украинская металлургия оказалась в состоянии идеального шторма: накопившиеся проблемы перешли из количества в качество, а морская авантюра киевской власти рушит и без того хилую экономику отрасли. И, судя по настрою сторон нещадно бить друг друга, о деэскалации можно только мечтать.В любом случае, будущее украинской металлургии предрешено: с такой экономикой и проблемами она не выживет и пополнит длинное кладбище погибших после 1991 года отраслей украинской промышленности, заняв место рядом с умершим больше 10 лет назад цветметом.Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20260729/torgovyy-flot-pokidaet-ukrainu-dudchak-o-tom-kak-zerno-i-metall-okazalis-v-blokade-1081959697.html
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Иван Лизан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, азовсталь, виктор пинчук, ес, украина, россия, китай, леонид кучма, arcelormittal, металлургия
Эксклюзив, Азовсталь, Виктор Пинчук, ЕС, Украина, Россия, Китай, Леонид Кучма, ArcelorMittal, металлургия

Не выдержали 2026 года: на Украине умирает металлургия

15:05 14.08.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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В середину августа президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков написал статью под названием "Паралич экспорта ГМК: почему альтернативные маршруты не спасут отрасль". Опубликована она была на площадке GMK Center — "центра экспертизы о промышленности и ГМК".
Но для нас важно не это, а содержание статьи. В ней Каленков изложил основные беды украинской металлургии. Автор уделил ей в прошлые годы много внимания, а красной нитью в его текстах проходила мысль о скором конце экономической модели, в которой с 1991 по 2022 годы функционировала украинская металлургия.
Бизнес-схема сводилась к выстаиванию производственной цепочки, в которой украинские предприятия, меткомбинаты и горно-обогатительные комбинаты (ГОКи), работали не на обеспечение внутреннего рынка, чья ёмкость непрерывно сокращалась, а на экспорт.
Такая экономическая модель, в принципе, жизнеспособна, но лишь в том случае, если по заводам не прилетают дроны с ракетами, предприятия не оказываются обесточенными, порты исправно работают, тарифы растут умеренно и предсказуемо, а за рабочими не охотятся военкомы. Но ни одно из этих условий после 2022 года не было соблюдено.
Потеря за потерей
Главной потерей украинской металлургии периода с 2014 по 2022 годы были меткомбинаты в ЛНР и ДНР. Как следствие, несмотря на сокращение объёмов, украинская металлургия сохранила полный цикл производства от добычи минералов (уголь, руда и флюсы) до производства трёх переделов (чугун, сталь и прокат) и возможности экспортировать данную продукцию.
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Тем не менее, если УССР производила по 50 миллионов тонн стали в год, то Украина образца 2013 года — лишь 29 миллионов, а к началу 2020-х — от 20 до 22.
Главной потерей 2022 года стал Мариуполь с двумя заводами — ММК им. Ильича и "Азовсталью", а также портом. А перешедшая во второй половине 2022 года борьба с сокрушения на истощение предопределила все последующие проблемы, острота которых нарастала из года в год.
Удары по объектам энергетики ввергали промышленность в состояние энергетического голода, вынуждая сокращать объёмы производства ради соблюдения диспетчерских ограничений.
Медленное, но неумолимое движение линии фронта сокращало ресурсную базу отрасли. В 2022 году остановился Авдеевский коксохим, под контроль России перешёл Запорожский (ныне Днепрорудненский) железорудный комбинат, а также окрестности Докучаевска. В 2024 году остановились шахты с коксующимся углём в районе Покровска (ныне Красноармейск).
Морская блокада и последующее заключение "зерновой сделки" с февраля 2022 года по октябрь 2023 года лишили металлургов выхода в мировой океан, отрезав возможность экспортировать желозорудное сырье (ЖРС) по морю в Китай.
А привычка превращать каждый райцентр в город-крепость превратила проходные меткомбинатов с сотнями квалифицированных рабочих в место охоты для военкомов, усугубляя кадровый голод.
Экономика меткомбинатов трещала по швам ещё в 2024–2025 годах — и тенденции чётко показывали, что рано или поздно падающие на спину верблюда соломинки сломают его хребет.
Но отрасль держалась.
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29 июля, 13:20
Торговый флот покидает Украину: Дудчак о том, как зерно и металл оказались в блокаде
Во-первых, у предприятий сохранялся запас прочности, а у менеджеров — оптимизм в части будущего: им казалось, что Россия долго не продержится.
Во-вторых, сохранялся экспорт металла в Евросоюз — он открыл свой внутренний рынок для украинского металла, как и для зерна.
В-третьих, начал восстанавливаться экспорт ЖРС в Китай.
Но впереди замаячили новые проблемы.
Закрытое море
Возобновление российской армией блокады портов "Большой Одессы" рубит на корню морской экспорт ЖРС. В январе-июне 2026 года он сократился на 23% — потери составили около миллиарда долларов.
При этом сам факт блокировки выхода в море делает невозможным поставки в Китай, на который в 2025 году пришлось 16,41 миллиона тонн ЖРС из общего объёма в почти 31 миллион тонн. Крупнейшие европейские покупатели ЖРС, Словакия и Польша, на двоих могут "употребить" лишь 8,57 миллиона тонн.
Проще говоря, на Китай приходилось 53% украинского железорудного экспорта. И пока море закрыто, добывать руду в прежних объёмах бессмысленно. Доставка окатышей (их производит ещё не всякий комбинат — агломерат не экспортируют) в Гданьск обойдётся в 50–60 долларов за тонну.
Дополнительно проблему усугубляет повышение тарифов "Укрзализныцей" на 30% с 1 августа. А грядёт еще и повышение с 1 января 2027 года. При последовательном повышении тарифов перевозка грузов вырастет на 49,5%. Солидный рост, который ГОКам нечем покрыть.
При цене руды в 95 долларов прибыль от такого экспорта будет если не отрицательной, то ближе к нулевой. А экспорт через Констанцу упирается во всё тот же обмелевший Дунай, удары России по дунайским портам и перегруженную Констанцу — основной экспортный порт для зерна из Румынии и ряда других стран Балкан.
Как следствие, без экспорта нет смысла работать ГОКам уже сейчас, а с началом холодов сократится выработка электроэнергии на СЭС и ВЭС, что вновь вернёт комбинаты в состояние голода. Результат уже сейчас — длительный простой Ингулецкого ГОКа, недавняя остановка Южного ГОКа и работа Полтавского ГОКа в режиме минимальной загрузки на склад.
Подножка от Европы
У меткомбинатов ситуация несколько лучше, но это "лучше" — весьма безрадостно.
В первом квартале 2026 года украинская металлургия, по отраслевой оценке, потеряла свыше 1,1 миллиона тонн экспортных заказов. Падение поставок по отдельным категориям в ЕС составляло от 17% до 93%.
Всё это является результатом полноценного запуска трансграничного углеродного регулирования (ТУР) со стороны Евросоюза. В этом году от переплат меткомбинаты Украины потеряют около 300 миллионов долларов, к а 2030 году убытки достигнут 1,6 миллиарда.
Запуск доменной печи на Алчевском металлургическом комбинате в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.08.2026
7 августа, 13:34
Украинская металлургия начинает останавливаться из-за блокировки портовБлокирование морских портов Большой Одессы привело к остановке производства на ключевых предприятиях украинского горно-металлургического комплекса. Об этом 7 августа сообщает РБК-Украина
С 1 июля 2026 года ЕС перевёл украинскую чёрную металлургию из фактически льготного режима в общий жёсткий режим тарифных квот. Для Украины установлены индивидуальные беспошлинные квоты примерно на 1,05 миллиона тонн стальной продукции в год, тогда как экспорт готовой стали в Евросоюз в 2025 году составлял около 2,63 миллиона.
Сильнее всего квоты срезали по прокату, катанке, листу, арматуре и разным профилям. Проще говоря, объёмы производства сократятся, а прибыль упадёт.
Проблемы заводов
Но у заводов проблемы уже сейчас.
У ДТЭК оставались два работающих завода — "Запорожсталь" и "Каметсталь". Первый работал примерно на 70% годовой мощности как по стали, так и по прокату, будучи самым стабильно загруженным комбинатом. Второй работал вполсилы. Но с 11 августа "Запорожсталь" остановила работу — обстрелы повредили основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств.
У ArcelorMittal Кривой Рог (АМКР) всё ещё хуже. Завод загружен на 15% по чугуну . И если в 2022–2025 годах "Криворожсталь" удерживалась от массовых сокращений, то в 2024 году проблемы стали догонять: 3 тысячи работников попали под мобилизацию, ещё около 3 тысяч уволились, чтобы не попасть под мобилизацию, а завод не мог закрыть тысячу вакансий.
В 2025 году на заводе работала только одна домна, а в 2026 году остановили цех блюминга и литейно-механический завод — под увольнения попали 3,4 тысячи человек.
Экономика у заводов "Интерпайпа" (ими владеет Виктор Пинчук — зять президента Кучмы и партнёр Фонда Сороса на Украине) хромала ещё до начала СВО, но цифр для оценки состояния компании, к сожалению, мало.
Енакиевский металлургический завод - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
10 июня, 14:44
ЕС устроил украинской металлургии трудные временаУкраинские производители металла обижены на протекционизм Евросоюза. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру
Как видно, к середине 2026 года украинская металлургия оказалась в состоянии идеального шторма: накопившиеся проблемы перешли из количества в качество, а морская авантюра киевской власти рушит и без того хилую экономику отрасли. И, судя по настрою сторон нещадно бить друг друга, о деэскалации можно только мечтать.
В любом случае, будущее украинской металлургии предрешено: с такой экономикой и проблемами она не выживет и пополнит длинное кладбище погибших после 1991 года отраслей украинской промышленности, заняв место рядом с умершим больше 10 лет назад цветметом.
Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит
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17:35Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августа
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