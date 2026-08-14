https://ukraina.ru/20260814/drobnitskiy-krizis-v-ssha-uzhe-idet--grazhdanskaya-voyna-mozhet-dognat-trampa-1082489416.html

Дробницкий: Кризис в США уже идет — гражданская война может догнать Трампа

Дробницкий: Кризис в США уже идет — гражданская война может догнать Трампа - 14.08.2026 Украина.ру

Дробницкий: Кризис в США уже идет — гражданская война может догнать Трампа

Внутриполитический кризис в США уже идет, и если Трамп продолжит "бежать" от гражданской войны, она его догонит. Госуправление в Штатах фактически отсутствует, растет вероятность применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-08-14T14:45

2026-08-14T14:45

2026-08-14T14:45

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Отвечая на вопрос о том, когда разразится кризис в США — при Трампе или после него, эксперт заявил, что кризис уже идет, и избежать его не удастся.Дробницкий заявил, что кризис в США уже начался. "Кризис уже идет. Трамп решил гражданскую войну своей волей не начинать. Он думал, что может победить без этого, но это была чистая самоуверенность", — отметил политолог."Если ты бежишь от гражданской войны, это не значит, что она тебя не догонит", — подчеркнул американист.Дробницкий обратил внимание на приход новых политических сил, отметив, что об этом говорит появление социалистов, с которыми в демократическом истеблишменте пытается работать Обама. По его словам, эти люди не являются американцами, а их идеология сочетает и социализм, и шариат."Либо Обама временно наведет порядок, или США начнут расшатываться. Госуправление уже отсутствует. Растет вероятность применения ядерного оружия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.

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