Дробницкий: Кризис в США уже идет — гражданская война может догнать Трампа - 14.08.2026 Украина.ру
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Дробницкий: Кризис в США уже идет — гражданская война может догнать Трампа
Дробницкий: Кризис в США уже идет — гражданская война может догнать Трампа - 14.08.2026 Украина.ру
Дробницкий: Кризис в США уже идет — гражданская война может догнать Трампа
Внутриполитический кризис в США уже идет, и если Трамп продолжит "бежать" от гражданской войны, она его догонит. Госуправление в Штатах фактически отсутствует, растет вероятность применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-08-14T14:45
2026-08-14T14:45
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Отвечая на вопрос о том, когда разразится кризис в США — при Трампе или после него, эксперт заявил, что кризис уже идет, и избежать его не удастся.Дробницкий заявил, что кризис в США уже начался. "Кризис уже идет. Трамп решил гражданскую войну своей волей не начинать. Он думал, что может победить без этого, но это была чистая самоуверенность", — отметил политолог."Если ты бежишь от гражданской войны, это не значит, что она тебя не догонит", — подчеркнул американист.Дробницкий обратил внимание на приход новых политических сил, отметив, что об этом говорит появление социалистов, с которыми в демократическом истеблишменте пытается работать Обама. По его словам, эти люди не являются американцами, а их идеология сочетает и социализм, и шариат."Либо Обама временно наведет порядок, или США начнут расшатываться. Госуправление уже отсутствует. Растет вероятность применения ядерного оружия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий дробницкий, украина.ру, ядерное оружие, главные новости, главное, гражданская война, кризис, барак обама, социализм, американист, украина.ру дзен
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, Ядерное оружие, Главные новости, главное, гражданская война, кризис, Барак Обама, социализм, американист, Украина.ру Дзен

Дробницкий: Кризис в США уже идет — гражданская война может догнать Трампа

14:45 14.08.2026
 
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
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Внутриполитический кризис в США уже идет, и если Трамп продолжит "бежать" от гражданской войны, она его догонит. Госуправление в Штатах фактически отсутствует, растет вероятность применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о том, когда разразится кризис в США — при Трампе или после него, эксперт заявил, что кризис уже идет, и избежать его не удастся.
Дробницкий заявил, что кризис в США уже начался. "Кризис уже идет. Трамп решил гражданскую войну своей волей не начинать. Он думал, что может победить без этого, но это была чистая самоуверенность", — отметил политолог.
"Если ты бежишь от гражданской войны, это не значит, что она тебя не догонит", — подчеркнул американист.
Дробницкий обратил внимание на приход новых политических сил, отметив, что об этом говорит появление социалистов, с которыми в демократическом истеблишменте пытается работать Обама. По его словам, эти люди не являются американцами, а их идеология сочетает и социализм, и шариат.
"Либо Обама временно наведет порядок, или США начнут расшатываться. Госуправление уже отсутствует. Растет вероятность применения ядерного оружия", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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