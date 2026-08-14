ЕС закрывает глаза на русофобию, неонацизм и тоталитарные проявления в Молдавии - 14.08.2026 Украина.ру
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ЕС закрывает глаза на русофобию, неонацизм и тоталитарные проявления в Молдавии
ЕС закрывает глаза на русофобию, неонацизм и тоталитарные проявления в Молдавии - 14.08.2026 Украина.ру
ЕС закрывает глаза на русофобию, неонацизм и тоталитарные проявления в Молдавии
Кризисные явления и ужесточение тоталитаризма в Молдавии остаются без внимания бюрократии Евросоюза. Об этом сказано в опубликованном 14 августа заявлении МИД РФ
2026-08-14T15:46
2026-08-14T15:46
новости
молдавия
гагаузия
кишинёв
евросоюз
ес
россия
мария захарова
евгения гуцул
русофобия
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"Сегодня кишиневский режим может похвастаться разве что стремительно деградирующей социально-экономической ситуацией, а также разрастающимся кризисом в экологической и энергетической сферах, - констатировали в МИД РФ.В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации в Молдавии отмечено, что в попытке удержать власть руководители бывшей Молдавской ССР вынуждены отказаться от анонсированного увеличения зарплат бюджетникам, а также повысить ставки НДС на зерновые и масличные культуры с 8 до 12%. Это ударит по малым и средним фермерским хозяйствам. По мнению российских дипломатов, молдавские аграрии в разгар уборочной кампании едва выживают из-за роста цен на дизельное топливо (до 70%) и удобрения (на 35-40%). Выправить ситуацию не могут даже масштабные финансовые вливания Евросоюза в экономику страны.При этом у режима Майи Санду всегда находятся деньги на военные цели. Так, 5 августа правительство Молдавии утвердило программу реализации национальной стратегии обороны на 2026-2030 гг., которой предполагается увеличение военных расходов до 1% ВВП, а также интеграция в структуры безопасности и обороны Евросоюза."Откровенно антинародные инициативы реализуются и во внутриполитической сфере", - сказано в документе МИД РФ.Там отмечено продолжающееся сведение счётов с законно избранной главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Накануне первой годовщины отбывания наказания по вынесенному ей в августе 2025 года беспрецедентно жёсткому приговору в виде семи лет лишения свободы её перевели из Кишинёва в пенитенциарное учреждение в селе Руска, известное бесчеловечными условиями содержания. Адвокат сообщил, что заключённые там сталкиваются даже с дефицитом водопроводной воды не лучшего качества."Власти, действуя по лекалам киевских нацистов, не ослабляют усилий по искусственной дерусификации информпространства Молдавии. 31 июля по инициативе депутатов правящей партии "Действие и солидарность" в Парламенте Республики был зарегистрирован законопроект, вносящий изменения в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах", - сказано в комментарии.Поправками предусмотрено закрепление понятия "дезинформация", введение обязательного требования к вещателям обеспечивать демонстрацию не менее 50% программ на румынском языке либо иметь дублирование на него в промежутке с 6:00 до 24:00, а также включение в Кодекс отдельной главы о деятельности регионального общественного вещателя Гагаузии."Власти Молдавии продолжают борьбу с ненавистным им советским наследием, - заявили в МИД РФ. - Так, в конце июля Министерство обороны страны демонтировало два артиллерийских орудия времён Великой Отечественной войны у центрального входа в ведомство. Легендарные установки являлись одним из символов Великой Победы над нацизмом и стояли на своих местах на протяжении десятилетий". Дипломаты предположили, что нынешним "защитникам" Молдавии артефакты Великой Отечественной войны стали мешать."Показательно, что есовские кураторы закрывают глаза на все тоталитарные проявления в современной Молдавии, где попираются принципы верховенства права, а репрессии против политических оппонентов и стерилизация информационного пространства стали обыденными, - сказано в документе. - Видимо, это и есть истинные "европейские ценности", за которые готов биться режим М.Санду, даже в ущерб процветанию своей страны". По мнению российских дипломатов, расплачиваться за такие действия нынешнего кишинёвского режима приходится простым молдаванам, оказавшимся заложниками антироссийского курса официального Кишинёва.
молдавия
гагаузия
кишинёв
россия
бывший ссср
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новости, молдавия, гагаузия, кишинёв, евросоюз, ес, россия, мария захарова, евгения гуцул, русофобия, бывший ссср, великая отечественная война, неонацисты, постсоветское пространство, восточное партнерство, восточная европа
Новости, Молдавия, Гагаузия, Кишинёв, Евросоюз, ЕС, Россия, Мария Захарова, Евгения Гуцул, Русофобия, бывший СССР, Великая Отечественная война, неонацисты, постсоветское пространство, Восточное партнерство, Восточная Европа

ЕС закрывает глаза на русофобию, неонацизм и тоталитарные проявления в Молдавии

15:46 14.08.2026
 
© Фото : moldpres.md
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : moldpres.md
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Кризисные явления и ужесточение тоталитаризма в Молдавии остаются без внимания бюрократии Евросоюза. Об этом сказано в опубликованном 14 августа заявлении МИД РФ
"Сегодня кишиневский режим может похвастаться разве что стремительно деградирующей социально-экономической ситуацией, а также разрастающимся кризисом в экологической и энергетической сферах, - констатировали в МИД РФ.
В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации в Молдавии отмечено, что в попытке удержать власть руководители бывшей Молдавской ССР вынуждены отказаться от анонсированного увеличения зарплат бюджетникам, а также повысить ставки НДС на зерновые и масличные культуры с 8 до 12%. Это ударит по малым и средним фермерским хозяйствам.
По мнению российских дипломатов, молдавские аграрии в разгар уборочной кампании едва выживают из-за роста цен на дизельное топливо (до 70%) и удобрения (на 35-40%). Выправить ситуацию не могут даже масштабные финансовые вливания Евросоюза в экономику страны.
При этом у режима Майи Санду всегда находятся деньги на военные цели. Так, 5 августа правительство Молдавии утвердило программу реализации национальной стратегии обороны на 2026-2030 гг., которой предполагается увеличение военных расходов до 1% ВВП, а также интеграция в структуры безопасности и обороны Евросоюза.
"Откровенно антинародные инициативы реализуются и во внутриполитической сфере", - сказано в документе МИД РФ.
Там отмечено продолжающееся сведение счётов с законно избранной главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Накануне первой годовщины отбывания наказания по вынесенному ей в августе 2025 года беспрецедентно жёсткому приговору в виде семи лет лишения свободы её перевели из Кишинёва в пенитенциарное учреждение в селе Руска, известное бесчеловечными условиями содержания. Адвокат сообщил, что заключённые там сталкиваются даже с дефицитом водопроводной воды не лучшего качества.
"Власти, действуя по лекалам киевских нацистов, не ослабляют усилий по искусственной дерусификации информпространства Молдавии. 31 июля по инициативе депутатов правящей партии "Действие и солидарность" в Парламенте Республики был зарегистрирован законопроект, вносящий изменения в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах", - сказано в комментарии.
Поправками предусмотрено закрепление понятия "дезинформация", введение обязательного требования к вещателям обеспечивать демонстрацию не менее 50% программ на румынском языке либо иметь дублирование на него в промежутке с 6:00 до 24:00, а также включение в Кодекс отдельной главы о деятельности регионального общественного вещателя Гагаузии.
"Власти Молдавии продолжают борьбу с ненавистным им советским наследием, - заявили в МИД РФ. - Так, в конце июля Министерство обороны страны демонтировало два артиллерийских орудия времён Великой Отечественной войны у центрального входа в ведомство. Легендарные установки являлись одним из символов Великой Победы над нацизмом и стояли на своих местах на протяжении десятилетий".
Дипломаты предположили, что нынешним "защитникам" Молдавии артефакты Великой Отечественной войны стали мешать.
"Показательно, что есовские кураторы закрывают глаза на все тоталитарные проявления в современной Молдавии, где попираются принципы верховенства права, а репрессии против политических оппонентов и стерилизация информационного пространства стали обыденными, - сказано в документе. - Видимо, это и есть истинные "европейские ценности", за которые готов биться режим М.Санду, даже в ущерб процветанию своей страны".
По мнению российских дипломатов, расплачиваться за такие действия нынешнего кишинёвского режима приходится простым молдаванам, оказавшимся заложниками антироссийского курса официального Кишинёва.
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НовостиМолдавияГагаузияКишинёвЕвросоюзЕСРоссияМария ЗахароваЕвгения ГуцулРусофобиябывший СССРВеликая Отечественная войнанеонацистыпостсоветское пространствоВосточное партнерствоВосточная Европа
 
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