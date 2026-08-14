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ЕС закрывает глаза на русофобию, неонацизм и тоталитарные проявления в Молдавии

ЕС закрывает глаза на русофобию, неонацизм и тоталитарные проявления в Молдавии - 14.08.2026 Украина.ру

ЕС закрывает глаза на русофобию, неонацизм и тоталитарные проявления в Молдавии

Кризисные явления и ужесточение тоталитаризма в Молдавии остаются без внимания бюрократии Евросоюза. Об этом сказано в опубликованном 14 августа заявлении МИД РФ

2026-08-14T15:46

2026-08-14T15:46

2026-08-14T15:46

новости

молдавия

гагаузия

кишинёв

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россия

мария захарова

евгения гуцул

русофобия

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"Сегодня кишиневский режим может похвастаться разве что стремительно деградирующей социально-экономической ситуацией, а также разрастающимся кризисом в экологической и энергетической сферах, - констатировали в МИД РФ.В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации в Молдавии отмечено, что в попытке удержать власть руководители бывшей Молдавской ССР вынуждены отказаться от анонсированного увеличения зарплат бюджетникам, а также повысить ставки НДС на зерновые и масличные культуры с 8 до 12%. Это ударит по малым и средним фермерским хозяйствам. По мнению российских дипломатов, молдавские аграрии в разгар уборочной кампании едва выживают из-за роста цен на дизельное топливо (до 70%) и удобрения (на 35-40%). Выправить ситуацию не могут даже масштабные финансовые вливания Евросоюза в экономику страны.При этом у режима Майи Санду всегда находятся деньги на военные цели. Так, 5 августа правительство Молдавии утвердило программу реализации национальной стратегии обороны на 2026-2030 гг., которой предполагается увеличение военных расходов до 1% ВВП, а также интеграция в структуры безопасности и обороны Евросоюза."Откровенно антинародные инициативы реализуются и во внутриполитической сфере", - сказано в документе МИД РФ.Там отмечено продолжающееся сведение счётов с законно избранной главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Накануне первой годовщины отбывания наказания по вынесенному ей в августе 2025 года беспрецедентно жёсткому приговору в виде семи лет лишения свободы её перевели из Кишинёва в пенитенциарное учреждение в селе Руска, известное бесчеловечными условиями содержания. Адвокат сообщил, что заключённые там сталкиваются даже с дефицитом водопроводной воды не лучшего качества."Власти, действуя по лекалам киевских нацистов, не ослабляют усилий по искусственной дерусификации информпространства Молдавии. 31 июля по инициативе депутатов правящей партии "Действие и солидарность" в Парламенте Республики был зарегистрирован законопроект, вносящий изменения в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах", - сказано в комментарии.Поправками предусмотрено закрепление понятия "дезинформация", введение обязательного требования к вещателям обеспечивать демонстрацию не менее 50% программ на румынском языке либо иметь дублирование на него в промежутке с 6:00 до 24:00, а также включение в Кодекс отдельной главы о деятельности регионального общественного вещателя Гагаузии."Власти Молдавии продолжают борьбу с ненавистным им советским наследием, - заявили в МИД РФ. - Так, в конце июля Министерство обороны страны демонтировало два артиллерийских орудия времён Великой Отечественной войны у центрального входа в ведомство. Легендарные установки являлись одним из символов Великой Победы над нацизмом и стояли на своих местах на протяжении десятилетий". Дипломаты предположили, что нынешним "защитникам" Молдавии артефакты Великой Отечественной войны стали мешать."Показательно, что есовские кураторы закрывают глаза на все тоталитарные проявления в современной Молдавии, где попираются принципы верховенства права, а репрессии против политических оппонентов и стерилизация информационного пространства стали обыденными, - сказано в документе. - Видимо, это и есть истинные "европейские ценности", за которые готов биться режим М.Санду, даже в ущерб процветанию своей страны". По мнению российских дипломатов, расплачиваться за такие действия нынешнего кишинёвского режима приходится простым молдаванам, оказавшимся заложниками антироссийского курса официального Кишинёва.

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новости, молдавия, гагаузия, кишинёв, евросоюз, ес, россия, мария захарова, евгения гуцул, русофобия, бывший ссср, великая отечественная война, неонацисты, постсоветское пространство, восточное партнерство, восточная европа