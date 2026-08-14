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Киевлянин прыгнул в смолу ради кражи сигарет — что пошло не так

Киевлянин прыгнул в смолу ради кражи сигарет — что пошло не так - 14.08.2026 Украина.ру

Киевлянин прыгнул в смолу ради кражи сигарет — что пошло не так

В Киеве 26-летний мужчина вымазался в смоле, чтобы слиться с темнотой и позже ограбить супермаркет. Об этом 14 августа сообщила Нацполиция Украины

2026-08-14T15:18

2026-08-14T15:18

2026-08-14T15:23

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По данным ведомства, злоумышленник залез в бочку со смолой на стройке, рассчитывая стать незаметным в темноте. Затем он разбил стеклянную дверь магазина, сложил в мешок сигареты, сок, конфеты, апельсин, грейпфрут и влажные салфетки. Забрать больше помешали охранники, от которых он пытался убегать.По дороге домой мужчина начал бросать камни в окна лицея — в этот момент его с мешком краденого задержали патрульные.Чтобы доставить задержанного в управление полиции, правоохранителям пришлось отмывать его более пяти часов. На это ушло 12 литров масла, 4 литра моющего средства и щётки для обуви.Мужчине предъявлены подозрения по статьям о грабеже и хулиганстве.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, джо байден, украина.ру, нацполиция, вооруженные силы украины