https://ukraina.ru/20260814/golodnye-igry-po-ukrainski-polki-pusteyut-a-zelenskomu-ne-do-etogo--tolko-mobilizatsiya-1082460936.html

Голодные игры по-украински: полки пустеют, а Зеленскому не до этого — только мобилизация

Голодные игры по-украински: полки пустеют, а Зеленскому не до этого — только мобилизация - 14.08.2026 Украина.ру

Голодные игры по-украински: полки пустеют, а Зеленскому не до этого — только мобилизация

Украинские эксперты бьют тревогу: в стране растёт дефицит продуктов. Властям же все равно - население продолжают гнать на убой на фронт

2026-08-14T05:23

2026-08-14T05:23

2026-08-14T05:23

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Украинцы жалуются: с полок магазинов пропадают продукты."Полки "Форы" пустые практически. Сегодня привезли подгоревший, но пригодный к употреблению товар со скидкой 75%", – написала на своей странице в Threads* на прошлой неделе репетитор немецкого языка Надежда Шамбель.Кто-то пытается иронизировать."Опа, уже жаренные сосиски. В "Сельпо" такого нет", – шутила одна украинка.Другая в той же соцсети Threads отметила, что в "Форе" действительно нет продуктов."Зашла сегодня в "Фору", а там такая пустота. Ни фруктов, ни овощей, ни молочки… Хожу по магазину, ищу, что мне купить, чтобы поддержать магазин", – отмечала она.Ещё одна рассказывала об ассортименте."В нашей "Форе" почти нет овощей, полки заставили печеньем, чтоб не было так грустно. Но моя капустинка меня всё равно ждала, будет вкусный борщ несмотря ни на что", – писала она.Другая украинка переживала о будущем."А что же будет зимой? Сколько ещё обстрелов мы выдержим до полного опустошения полок?" – отметила она.В итоге в комментарии к Шамбель пришли SMM-щики "Форы"."Мы понимаем, что вы не увидели привычные товары на полках. К сожалению, сейчас мы оказались в очень непростой ситуации: вследствие российской атаки были уничтожены важные склады хранения продукции. Из-за этого в магазинах временно может быть значительно меньший выбор товаров, а отдельные позиции могут отсутствовать. Наша команда сейчас делает всё возможное, чтобы перестроить поставки и ежедневно доставлять в магазины самое необходимое. Благодарим вас за понимание и за то, что остаётесь с нами", – гласило сообщение, оставленное аккаунтом торговой сети.Журналисты украинского телеканала "Дім" вышли на улицы Киева и опросили прохожих."В части магазинов есть отсутствие товаров, в другой — нет. Особо запасаться не вижу смысла. Но, возможно, временно будет дефицит на какие-то товары. Могут быть перебои, но, думаю, чтобы прямо голодовка — нет", — указала одна из опрошенных.Другие демонстрировали оптимизм."Мне, в принципе, всего хватает из того, что я беру. Я вижу, как оно ощущается визуально, но так, чтобы чего-то не хватало — все есть", — говорила одна украинка.Впрочем, были и те, кого происходящее встревожило."Я вижу, что полки пустые. Вчера зашла и увидела, что они закрыты брезентом, значит, нечего продавать. Думаю, дефицит грозит, так как мы живем в период войны, поэтому это острый вопрос. Запасаться, конечно, тем, что не портится, нужно", — отметила одна из опрошенных женщин.Телеканал "Дім" - украинское государственное СМИ. Поэтому опрошенные им эксперты демонстрировали хорошую мину при плохой игре."Ухудшилась ли возможность доступа человека к продуктам? Я бы не сказал, что она ухудшилась. Если вдруг в том или ином магазине, относящемся к сети, попавшей под обстрел, чего-то нет, — на соседней улице стоят другие магазины, в которых ассортимент есть, без каких-либо вопросов", – отмечал, в частности, эксперт Олег Пензин.Но вот те, кто давал комментарии негосударственным медиа, были не так радужно настроены.Дорогая логистикаСЕО Бюро инвестиционных программ, основатель платформы GreenInvest Александр Бондаренко в комментарии "РБК-Украина" отмечал: самая проблемная ситуация сложилась в Киеве и области, где сейчас проживает 5,5 млн человек. Именно там уничтожено ориентировочно 80-100 тыс. кв. м складов холодного хранения, откуда на прилавки магазинов поступали мясо, охлаждённая продукция, молочная продукция, фрукты и овощи, температурный режим хранения которых - 0…+4°C.Бондаренко подчёркивал – возить такие категории товаров из других областей за 300-400 км экономически нецелесообразно.При этом свободных площадей соответствующего класса в регионе не хватает. По оценке Бондаренко, это приблизительно 20-30 тыс. кв. м складов преимущественного более старого, ещё советского формата, качеством похуже, чем уничтоженные. Существующие мощности покрывают только 20-30% утерянных. Строительство же нового небольшого холодильного терминала площадью 2-3 тыс. кв. м занимает от полугода до года.Эксперт предложил децентрализацию: вместо одного большого распределительного центра сеть мелких хабов с той же технологией охлаждения. В то же время, такое дробление повысит операционные траты: обслуживание большого автоматизированного склада требует 20-30 работников, а сеть объектов поменьше – уже 60-70 человек, плюс дополнительную технику для загрузки и сортировки. Это прибавит логистике 10-15% трат, а для таких дешёвых и тяжёлых товаров, как айран или кефир, где логистическая составляющая в себестоимости достигает 15% - ещё 5-6% к цене на полке.Тем временем украинские ритейлеры – "Сильпо", АТБ, Novus – уже договариваются с производителями поставлять товар непосредственно в каждый магазин в обход разрушенных распределительных центров.Но, подчеркнул Бондаренко, это нереалистично для производителей: например, доставка в 1300 магазинов сети АТБ повысит логистические траты не на 10-15%, а в два-три раза и может отразиться на ценах ещё на 15-20%."Проблема ещё и в том, что у самих магазинов нет достаточного количества складских площадей, чтобы принимать одновременно сотни палет от разных поставщиков", – пояснил Бондаренко.Кроме того, нужно помнить, что часть фруктово-овощной продукции поступает из западных регионов Украины и из-за рубежа. Так, сеть "Сельпо" завозит некоторые фрукты и овощи из Польши.Другой опрошенный изданием эксперт – экономист Борис Кушнирук – указал и на плачевную ситуацию в украинских черноморских портах, отметив, что её пытаются компенсировать, переориентировав грузы через порт Констанца в Румынии и наземные маршруты через Венгрию, Польшу и Словакию. Это спасает ситуацию, но увеличивает логистическое плечо и может спровоцировать рост цен.Тем временем, если верить Госстату Украины, растёт логистическая инфляция: за июль 2026 года транспортные услуги подорожали на 5,2%. За год же – на 28,9%.Чтобы частично исправить ситуацию, Киев, отметил эксперт Бондаренко, мог бы принять меры для бронирования водителей и строителей, восстанавливающих инфраструктуру, а также внедрить государственную программу страхования военных рисков под 3-4% для новых логистических объектов.Однако украинское государство пока молчит, а на украинских улицах продолжается насильственная мобилизация. Тем временем полки украинских магазинов продолжают пустеть.* – американский сервис микроблогов, управляемый компанией Meta** Platforms, деятельность которой признана экстремистской в РФПодробнее о происходящем с продовольствием на Украине – в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: экспорт усыхает, склады горят, цены растут".

https://ukraina.ru/20260811/pustye-polki-i-panika-chto-na-samom-dele-proiskhodit-v-ukrainskikh-supermarketakh-posle-udarov-1082396698.html

https://ukraina.ru/20260809/pogibshie-v-belgorode-pusteyuschie-polki-v-kieve-armiya-kak-nakazanie-itogi-9-avgusta-1082330892.html

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Егор Леев

эксклюзив, украина, киев, польша, госстат