"Беспилотник упал": Минобороны Румынии сообщило о происшествии у границы с Украиной - 14.08.2026 Украина.ру
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"Беспилотник упал": Минобороны Румынии сообщило о происшествии у границы с Украиной
"Беспилотник упал": Минобороны Румынии сообщило о происшествии у границы с Украиной - 14.08.2026 Украина.ру
"Беспилотник упал": Минобороны Румынии сообщило о происшествии у границы с Украиной
Дрон упал в лесистой местности близ границы с Украиной. Об этом 14 августа заявило Минобороны Румынии
2026-08-14T14:08
2026-08-14T14:08
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"В пятницу, 14 августа, Министерство национальной обороны получило уведомление - посредством звонка в службу экстренной помощи "112" - о беспилотнике, который упал недалеко от коммуны Лункавица, уезд Тулча, в пяти километрах от границы с Украиной. Согласно имеющимся на данный момент данным, воздушная цель не была обнаружена системами радиолокационного наблюдения Министерства, поскольку летела на очень низкой высоте", - сказано в пресс-релизе румынского министерства.В нём сказано, что "беспилотник потерпел крушение в лесистой местности" и, по предварительной информации, "жертв и материального ущерба не было". Команда министерства обследует район на вертолёте PUMA и обещает предоставлять дополнительную информацию по мере развития ситуации.В январе 2023 года на закупленном во Франции вертолёте Airbus Н225 Super Puma летело руководство МВД Украины - борт потерпел крушение в Броварах Киевской области. В результате катастрофы тогда погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Ранее в ЕС неоднократно обвиняли Россию в проникновении в воздушное пространство союза украинских беспилотников. Такие заявления делали чиновники Румынии, Польши и Прибалтики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, румыния, украина, минобороны, нато, бпла сегодня, происшествия, восточная европа
Новости, Румыния, Украина, Минобороны, НАТО, БПЛА сегодня, происшествия, Восточная Европа

"Беспилотник упал": Минобороны Румынии сообщило о происшествии у границы с Украиной

14:08 14.08.2026
 
© AP / Yevhen TitovУкраинские военнослужащие запускают БПЛА
Украинские военнослужащие запускают БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© AP / Yevhen Titov
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Дрон упал в лесистой местности близ границы с Украиной. Об этом 14 августа заявило Минобороны Румынии
"В пятницу, 14 августа, Министерство национальной обороны получило уведомление - посредством звонка в службу экстренной помощи "112" - о беспилотнике, который упал недалеко от коммуны Лункавица, уезд Тулча, в пяти километрах от границы с Украиной. Согласно имеющимся на данный момент данным, воздушная цель не была обнаружена системами радиолокационного наблюдения Министерства, поскольку летела на очень низкой высоте", - сказано в пресс-релизе румынского министерства.
В нём сказано, что "беспилотник потерпел крушение в лесистой местности" и, по предварительной информации, "жертв и материального ущерба не было".
Команда министерства обследует район на вертолёте PUMA и обещает предоставлять дополнительную информацию по мере развития ситуации.
В январе 2023 года на закупленном во Франции вертолёте Airbus Н225 Super Puma летело руководство МВД Украины - борт потерпел крушение в Броварах Киевской области. В результате катастрофы тогда погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Ранее в ЕС неоднократно обвиняли Россию в проникновении в воздушное пространство союза украинских беспилотников. Такие заявления делали чиновники Румынии, Польши и Прибалтики.
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