https://ukraina.ru/20260814/minoborony-rf-rasskazalo-o-porazhenii-15-sudov-lokomotiva-i-azs-1082488681.html

Минобороны РФ рассказало о поражении 15 судов, Локомотива и АЗС

Минобороны РФ рассказало о поражении 15 судов, Локомотива и АЗС - 14.08.2026 Украина.ру

Минобороны РФ рассказало о поражении 15 судов, Локомотива и АЗС

ВСУ теряют снабжение - морское и сухопутное. Об этом 14 августа проинформировало Минобороны РФ

2026-08-14T14:38

2026-08-14T14:38

2026-08-14T14:38

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Средствами поражения российских подразделений нарушено снабжение украинской армии в зоне СВО. "В течение недели поражено 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ, в том числе танкер, семь типа "сухогруз", два буксира и пять патрульных катеров военно-морских сил Украины", - сказано в официальном сообщении министерства.В Черниговоской области дроны ВС РФ сожгли АЗС."В районе Репок наши дроны накрыли заправку. Удар получился просто снайперским – от точки снабжения ВСУ ничего не осталось", - констатировали в министерстве.Там также сообщили, что российские "Герани" ударили по железнодорожным локомотивам в Одесской, Запорожской и Сумской областях."Логистика врага встала. Конечная", - подытожили в Минобороны РФ.Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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