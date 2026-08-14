Минобороны РФ рассказало о поражении 15 судов, Локомотива и АЗС - 14.08.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ рассказало о поражении 15 судов, Локомотива и АЗС
Минобороны РФ рассказало о поражении 15 судов, Локомотива и АЗС - 14.08.2026 Украина.ру
Минобороны РФ рассказало о поражении 15 судов, Локомотива и АЗС
ВСУ теряют снабжение - морское и сухопутное. Об этом 14 августа проинформировало Минобороны РФ
2026-08-14T14:38
2026-08-14T14:38
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снабжение
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Средствами поражения российских подразделений нарушено снабжение украинской армии в зоне СВО. "В течение недели поражено 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ, в том числе танкер, семь типа "сухогруз", два буксира и пять патрульных катеров военно-морских сил Украины", - сказано в официальном сообщении министерства.В Черниговоской области дроны ВС РФ сожгли АЗС."В районе Репок наши дроны накрыли заправку. Удар получился просто снайперским – от точки снабжения ВСУ ничего не осталось", - констатировали в министерстве.Там также сообщили, что российские "Герани" ударили по железнодорожным локомотивам в Одесской, Запорожской и Сумской областях."Логистика врага встала. Конечная", - подытожили в Минобороны РФ.Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, дзен новости сво, россия, сумская область, всу, потери всу, снабжение, логистика, инфраструктура, черное море
Спецоперация, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Россия, Сумская область, ВСУ, потери ВСУ, снабжение, логистика, инфраструктура, Черное море

Минобороны РФ рассказало о поражении 15 судов, Локомотива и АЗС

14:38 14.08.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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ВСУ теряют снабжение - морское и сухопутное. Об этом 14 августа проинформировало Минобороны РФ
Средствами поражения российских подразделений нарушено снабжение украинской армии в зоне СВО.
"В течение недели поражено 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ, в том числе танкер, семь типа "сухогруз", два буксира и пять патрульных катеров военно-морских сил Украины", - сказано в официальном сообщении министерства.
В Черниговоской области дроны ВС РФ сожгли АЗС.

"В районе Репок наши дроны накрыли заправку. Удар получился просто снайперским – от точки снабжения ВСУ ничего не осталось", - констатировали в министерстве.
Там также сообщили, что российские "Герани" ударили по железнодорожным локомотивам в Одесской, Запорожской и Сумской областях.

"Логистика врага встала. Конечная", - подытожили в Минобороны РФ.
Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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