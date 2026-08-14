https://ukraina.ru/20260814/ataki-na-wildberries-avtobusy-i-medikov-miroshnik-raskryl-statistiku-terrora-vsu-za-iyul-1082488388.html

Атаки на Wildberries, автобусы и медиков: Мирошник раскрыл статистику террора ВСУ за июль

Атаки на Wildberries, автобусы и медиков: Мирошник раскрыл статистику террора ВСУ за июль - 14.08.2026 Украина.ру

Атаки на Wildberries, автобусы и медиков: Мирошник раскрыл статистику террора ВСУ за июль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к более циничным и изощренным методам ведения войны, убивая мирное население России и создавая для него невыносимые условия, заявил 14 августа посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

2026-08-14T14:18

2026-08-14T14:18

2026-08-14T14:18

новости

россия

киев

белгородская область

мирошник

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051656725_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_aa8af9d019edf39933f83061d0da0f0b.jpg

Он подчеркнул, что в отсутствие побед на поле боя Киев усиливает террористическое давление на гражданское население, считая, что сможет таким образом ослабить Россию и принудить ее руководство принять свои ультимативные требования.Посол указал, что в июле ВСУ целенаправленно атаковали 11 крупных складских и логистических центров компании Wildberries. Из-за этих ударов сгорели сотни тысяч квадратных метров складских площадей, а также были уничтожены сотни единиц техники и десятки сооружений. Кроме того, в прошлом месяце под обстрелы украинских формирований попали как минимум 24 гражданских автобуса."За этот период от атак киевских террористов пострадали 14 медицинских работников, двое из которых погибли", — следует из доклада.В документе отмечается, что в июле Киев последовательно придерживался тактики преднамеренных ударов по сотрудникам российских экстренных и спасательных служб. В результате этих действий пострадали 17 спасателей, а также более 20 работников аварийных и коммунальных ведомств, которые принимали участие в восстановительных работах.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек на сайте Украина.ру.

россия

киев

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, белгородская область, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру