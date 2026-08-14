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Атаки на Wildberries, автобусы и медиков: Мирошник раскрыл статистику террора ВСУ за июль
Атаки на Wildberries, автобусы и медиков: Мирошник раскрыл статистику террора ВСУ за июль - 14.08.2026 Украина.ру
Атаки на Wildberries, автобусы и медиков: Мирошник раскрыл статистику террора ВСУ за июль
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к более циничным и изощренным методам ведения войны, убивая мирное население России и создавая для него невыносимые условия, заявил 14 августа посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
2026-08-14T14:18
2026-08-14T14:18
2026-08-14T14:18
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Он подчеркнул, что в отсутствие побед на поле боя Киев усиливает террористическое давление на гражданское население, считая, что сможет таким образом ослабить Россию и принудить ее руководство принять свои ультимативные требования.Посол указал, что в июле ВСУ целенаправленно атаковали 11 крупных складских и логистических центров компании Wildberries. Из-за этих ударов сгорели сотни тысяч квадратных метров складских площадей, а также были уничтожены сотни единиц техники и десятки сооружений. Кроме того, в прошлом месяце под обстрелы украинских формирований попали как минимум 24 гражданских автобуса."За этот период от атак киевских террористов пострадали 14 медицинских работников, двое из которых погибли", — следует из доклада.В документе отмечается, что в июле Киев последовательно придерживался тактики преднамеренных ударов по сотрудникам российских экстренных и спасательных служб. В результате этих действий пострадали 17 спасателей, а также более 20 работников аварийных и коммунальных ведомств, которые принимали участие в восстановительных работах.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, белгородская область, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Белгородская область, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Атаки на Wildberries, автобусы и медиков: Мирошник раскрыл статистику террора ВСУ за июль
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к более циничным и изощренным методам ведения войны, убивая мирное население России и создавая для него невыносимые условия, заявил 14 августа посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Он подчеркнул, что в отсутствие побед на поле боя Киев усиливает террористическое давление на гражданское население, считая, что сможет таким образом ослабить Россию и принудить ее руководство принять свои ультимативные требования.
"Такой подход является абсолютно несостоятельным на практике и глубоко преступным с международно-правовой точки зрения. Оказание содействия его реализации должно квалифицироваться как соучастие в совершении военных преступлений", - подчеркнул Мирошник.
Посол указал, что в июле ВСУ целенаправленно атаковали 11 крупных складских и логистических центров компании Wildberries. Из-за этих ударов сгорели сотни тысяч квадратных метров складских площадей, а также были уничтожены сотни единиц техники и десятки сооружений.
Кроме того, в прошлом месяце под обстрелы украинских формирований попали как минимум 24 гражданских автобуса.
"За этот период от атак киевских террористов пострадали 14 медицинских работников, двое из которых погибли", — следует из доклада.
В документе отмечается, что в июле Киев последовательно придерживался тактики преднамеренных ударов по сотрудникам российских экстренных и спасательных служб. В результате этих действий пострадали 17 спасателей, а также более 20 работников аварийных и коммунальных ведомств, которые принимали участие в восстановительных работах.