Смертный приговор для Украины. Эксперты и политики о том, куда заведёт война - 14.08.2026 Украина.ру
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Смертный приговор для Украины. Эксперты и политики о том, куда заведёт война
Смертный приговор для Украины. Эксперты и политики о том, куда заведёт война - 14.08.2026 Украина.ру
Смертный приговор для Украины. Эксперты и политики о том, куда заведёт война
В экспертном сообществе обсуждают, чем чревато для Украины продолжение войны и новая эскалация. И приходят к выводу, что для страны это может означать смертный приговор
2026-08-14T05:03
2026-08-14T05:03
эксклюзив
украина
россия
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Политика, проводимая Зеленским и его кликой, гибельна для Украины, если ничего не изменить, то катастрофа неизбежна. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*."Зеленский превращает Украину в страну-камикадзе, и уже несется наша страна просто на всей скорости в какую-то цель, где она должна разлететься: разбиться, взорваться, загореться…", - сказал экс-парламентарий в интервью журналисту Александру Шелесту**.По его словам, уже сейчас ситуация для Киева складывается критическая. На удары ВСУ по складам на территории РФ летит куда более мощная ответка, черноморские порты заблокированы, украинская энергосистема буквально дышит на ладан, склады выбиты, в городах уже возникают трудности с продтоварами.Предприниматели идут к главе правительства Украины и предлагают поставить склады в Европе, чтобы оттуда везти продукцию на Украину по гуманитарным коридорам, которые еще нужно будет создать. Это говорит о многом."А я понимаю, что это уже фактически разбита полностью экономика, логистика, а страна превращена в полигон, страна превращена в дикое поле", - сказал политик, пояснив, что в случае размещения логистических хабов в Европе предприниматели будут и налоги платить там, а не на Украине.Есть ли выход из создавшейся ситуации? Мосийчук видит его в немедленном прекращении войны и заключении не перемирия, но – вечного мира. А он, по его мнению, будет возможен лишь тогда, когда Украина уберет из Конституции пункт о стремлении в НАТО и снова станет страной-мостом между Россией и Западом (а ведь так и было до Майдана).При этом экс-депутат признал, что он ошибался, когда голосовал в Раде "за НАТО", но теперь эту свою ошибку понял и в ней раскаивается. Интересно, покается ли он за Майдан и за Донбасс? А сейчас националист советует согражданам сходить на кладбища, посмотреть на ряды могил и кое-что осознать."И я думаю, что в шоке будут наши украинцы и поймут, что их просто утилизируют фактически, превращая страну в дикое поле, в полигон, в который можно будет потом загнать каких-то рабов-мигрантов – вырастить что-то, выкопать что-то... А украинцев не будет", - предрек Мосийчук.По его словам, "вопрос мира становится не просто вопросом существования государства, государство становится антинародным… но вопрос же не в государстве, вопрос в людях – людей утилизируют".Стремится ли Зеленский к вечному миру – вопрос праздный, очевидно, что задание у него совсем другое. Война продолжится, ожесточение будет только нарастать, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Он напомнил, что теперь в большую игру вступает Северная Корея со своими ракетами и со своими воинскими подразделениями.По его мнению, это означает новые ударные возможности России, но тогда и у Киева появятся аргументы снова просить помощи у США, в том числе просить Starlink для указаний целей при атаках в глубину РФ."Но следующий ход в таком случае – это космос", - сказал эксперт, пояснив, что такая эскалационная лестница может привести к тому, что РФ "будет искать способы нейтрализовать эту космическую поддержку – война может переместиться в космос".По мнению Ермолаева, уже сейчас Москва поднимает планку и намерена полностью использовать возможности своих союзников – Северной Кореи и Белоруссии (отметим, что киевскому режиму помогает весь коллективный Запад).Политолог подчеркнул, что Европа намерена ценой Украины расшатать Россию, "попробовать повторить алгоритм 1980-х годов". Тогда Западу удалось добиться обрушения Советского Союза, что для самого Запада обернулось золотым дождем.Но в реализации такого плана не видно никаких предпосылок благополучия и успеха Украины, сказал Ермолаев, пояснив, что затягивание войны и умножение и без того огромных потерь "может обернуться огромной внутренней трагедией: ценой такого успеха может быть не только кризис России, но и крах Украины".По словам политолога, если кризис в России европейцы прогнозируют на 2029-2030 годы, то системный кризис на Украине разворачивается уже сейчас – "экспорт ложится", инфраструктура уничтожается, а зима скоро…"Политики и эксперты, не гнушаясь, разгоняют панические настроения, причем я это слышу от людей, которые при памяти", - подчеркнул Ермолаев.Эскалация в украинском кризисе крайне опасна не только для Украины, но и для всего мира. И эта опасность вполне реальна, особенно если учитывать состояние умов европейских политиков, считает профессор истории университета Аризоны Дэвид Гиббс. Он в интервью журналистке Елене Петровой пояснил, что ЕС, проиграв на Украине, может решиться на прямой конфликт с Россией."Тот факт, что Кая Каллас, выступая от имени всего ЕС, говорит, что целью может быть расчленение России на части, это чрезвычайно агрессивно и значительно повышает риск войны, включая ядерную", - сказал профессор. По его словам, "то, что происходит сейчас на Украине, гораздо безрассудней, чем все, что предпринималось в годы холодной войны".*лица, внесённые в список экстремистов и террористов**лица, признанные в РФ иноагентами
https://ukraina.ru/20260811/ukrainu-puskayut-v-raskhod-eksperty-i-politiki-o-voyne-i-mire-1082354636.html
https://ukraina.ru/20260813/ostorozhno-v-knige-russkie-ukraina-spuskaet-v-unitaz-literaturu-i-svoe-buduschee-1082447511.html
https://ukraina.ru/20260813/osenyu-budet-katastrofa-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1082423236.html
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Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия
Эксклюзив, Украина, Россия

Смертный приговор для Украины. Эксперты и политики о том, куда заведёт война

05:03 14.08.2026
 
© Фото : David Young/Global Look Press
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : David Young/Global Look Press
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Андрей Лубенский
автор издания Украина.ру
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В экспертном сообществе обсуждают, чем чревато для Украины продолжение войны и новая эскалация. И приходят к выводу, что для страны это может означать смертный приговор
Политика, проводимая Зеленским и его кликой, гибельна для Украины, если ничего не изменить, то катастрофа неизбежна. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.
"Зеленский превращает Украину в страну-камикадзе, и уже несется наша страна просто на всей скорости в какую-то цель, где она должна разлететься: разбиться, взорваться, загореться…", - сказал экс-парламентарий в интервью журналисту Александру Шелесту**.
По его словам, уже сейчас ситуация для Киева складывается критическая. На удары ВСУ по складам на территории РФ летит куда более мощная ответка, черноморские порты заблокированы, украинская энергосистема буквально дышит на ладан, склады выбиты, в городах уже возникают трудности с продтоварами.
Предприниматели идут к главе правительства Украины и предлагают поставить склады в Европе, чтобы оттуда везти продукцию на Украину по гуманитарным коридорам, которые еще нужно будет создать. Это говорит о многом.
"А я понимаю, что это уже фактически разбита полностью экономика, логистика, а страна превращена в полигон, страна превращена в дикое поле", - сказал политик, пояснив, что в случае размещения логистических хабов в Европе предприниматели будут и налоги платить там, а не на Украине.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
11 августа, 05:04
"Украину пускают в расход". Эксперты и политики о войне и миреВ экспертном сообществе Украины обсуждают, удастся ли Зеленскому инициировать майдан в России – и что будет, если не получится
Есть ли выход из создавшейся ситуации? Мосийчук видит его в немедленном прекращении войны и заключении не перемирия, но – вечного мира. А он, по его мнению, будет возможен лишь тогда, когда Украина уберет из Конституции пункт о стремлении в НАТО и снова станет страной-мостом между Россией и Западом (а ведь так и было до Майдана).
При этом экс-депутат признал, что он ошибался, когда голосовал в Раде "за НАТО", но теперь эту свою ошибку понял и в ней раскаивается. Интересно, покается ли он за Майдан и за Донбасс? А сейчас националист советует согражданам сходить на кладбища, посмотреть на ряды могил и кое-что осознать.
"И я думаю, что в шоке будут наши украинцы и поймут, что их просто утилизируют фактически, превращая страну в дикое поле, в полигон, в который можно будет потом загнать каких-то рабов-мигрантов – вырастить что-то, выкопать что-то... А украинцев не будет", - предрек Мосийчук.
По его словам, "вопрос мира становится не просто вопросом существования государства, государство становится антинародным… но вопрос же не в государстве, вопрос в людях – людей утилизируют".
Стремится ли Зеленский к вечному миру – вопрос праздный, очевидно, что задание у него совсем другое. Война продолжится, ожесточение будет только нарастать, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Он напомнил, что теперь в большую игру вступает Северная Корея со своими ракетами и со своими воинскими подразделениями.
По его мнению, это означает новые ударные возможности России, но тогда и у Киева появятся аргументы снова просить помощи у США, в том числе просить Starlink для указаний целей при атаках в глубину РФ.
"Но следующий ход в таком случае – это космос", - сказал эксперт, пояснив, что такая эскалационная лестница может привести к тому, что РФ "будет искать способы нейтрализовать эту космическую поддержку – война может переместиться в космос".
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
Вчера, 12:37
Осторожно, в книге русские: Украина спускает в унитаз литературу и свое будущееВ украинском городе Луцке похвастались тем, сколько русскоязычных книг им удалось пустить под нож. А украинские издатели тем временем взялись предупреждать читателей: осторожно, в книге водятся русские
По мнению Ермолаева, уже сейчас Москва поднимает планку и намерена полностью использовать возможности своих союзников – Северной Кореи и Белоруссии (отметим, что киевскому режиму помогает весь коллективный Запад).
Политолог подчеркнул, что Европа намерена ценой Украины расшатать Россию, "попробовать повторить алгоритм 1980-х годов". Тогда Западу удалось добиться обрушения Советского Союза, что для самого Запада обернулось золотым дождем.
Но в реализации такого плана не видно никаких предпосылок благополучия и успеха Украины, сказал Ермолаев, пояснив, что затягивание войны и умножение и без того огромных потерь "может обернуться огромной внутренней трагедией: ценой такого успеха может быть не только кризис России, но и крах Украины".
По словам политолога, если кризис в России европейцы прогнозируют на 2029-2030 годы, то системный кризис на Украине разворачивается уже сейчас – "экспорт ложится", инфраструктура уничтожается, а зима скоро…
"Политики и эксперты, не гнушаясь, разгоняют панические настроения, причем я это слышу от людей, которые при памяти", - подчеркнул Ермолаев.
Эскалация в украинском кризисе крайне опасна не только для Украины, но и для всего мира. И эта опасность вполне реальна, особенно если учитывать состояние умов европейских политиков, считает профессор истории университета Аризоны Дэвид Гиббс. Он в интервью журналистке Елене Петровой пояснил, что ЕС, проиграв на Украине, может решиться на прямой конфликт с Россией.
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
Вчера, 05:07
Осенью будет катастрофа. Эксперты и политики о будущем УкраиныВ экспертном сообществе обсуждают, есть ли позитивные сценарии для Украины в случае продолжения конфликта – и не находят их
"Тот факт, что Кая Каллас, выступая от имени всего ЕС, говорит, что целью может быть расчленение России на части, это чрезвычайно агрессивно и значительно повышает риск войны, включая ядерную", - сказал профессор.
По его словам, "то, что происходит сейчас на Украине, гораздо безрассудней, чем все, что предпринималось в годы холодной войны".
*лица, внесённые в список экстремистов и террористов
**лица, признанные в РФ иноагентами
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