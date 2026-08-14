https://ukraina.ru/20260814/evgeniy-norin-slavyansk-i-kramatorsk-dlya-nas--ofitsialno-zayavlennaya-tsel-voyny-1082492590.html

Евгений Норин: "Славянск и Краматорск для нас – официально заявленная цель войны"

Евгений Норин: "Славянск и Краматорск для нас – официально заявленная цель войны" - 14.08.2026 Украина.ру

Евгений Норин: "Славянск и Краматорск для нас – официально заявленная цель войны"

Российские войска действуют на фронте эффективнее противника. Мы забираем то, что нам надо, а ВСУ пытаются забрать хоть что-то. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин

2026-08-14T15:39

2026-08-14T15:39

2026-08-14T15:39

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Отвечая на вопрос о том, у кого лучше получается наступать в условиях дроновой войны, Норин заявил, что у России это получается лучше, и объяснил почему.Он отметил, что российские войска действуют эффективнее противника, потому что решают конкретную задачу. "У нас это получается получше. И дело даже не в том, что мы как-то радикально превосходим противника. Просто мы забираем то, что нам надо, а они пытаются забрать хоть что-то", — заявил военный историк.По его словам, в отличие от ВСУ, которые пытаются контратаковать на Запорожье, у России есть четкая цель. "Славянск — Краматорск для нас – это официально заявленная цель войны. А контрудары ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях – это не более чем попытка купировать российское наступление", — пояснил эксперт.Норин подчеркнул, что бои за Орехов не имеют значения для исхода войны. "Падет Орехов или нет – это неважно. Это не имеет ни военного, ни политического значения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.

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