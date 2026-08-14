https://ukraina.ru/20260814/rossiyskie-voyska-pererezali-trassu-belgorod--kharkov-alekhin-o-proryve-u-scherbakovki-1082469473.html

Российские войска перерезали трассу Белгород — Харьков: Алехин о прорыве у Щербаковки

Российские войска перерезали трассу Белгород — Харьков: Алехин о прорыве у Щербаковки - 14.08.2026 Украина.ру

Российские войска перерезали трассу Белгород — Харьков: Алехин о прорыве у Щербаковки

ВС РФ установили контроль над Щербаковкой, взяв под контроль участок погранперехода "Гоптовка" и перерезав трассу М-20 на Харьковском направлении. Контратаки 425-го штурмового полка ВСУ провалились, Киев понес потери. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-14T04:30

2026-08-14T04:30

2026-08-14T04:30

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Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин сообщил, что российские войска взяли под контроль Щербаковку — населенный пункт в километре от трассы М-20, соединяющей Белгород и Харьков. "На соседнем участке наши войска установили контроль над Щербаковкой. Еще месяц назад они на этом участке ворвались в Казачью Лопань", — отметил эксперт.По его данным, все попытки ВСУ контратаковать силами 425-го штурмового полка провалились. "Неоднократные попытки врага контратаковать силами 425-го штурмового полка ВСУ и выдавить российские подразделения к госгранице не увенчались успехом. Киевский режим понес потери, в их числе наиболее подготовленные военнослужащие украинской армии", — подчеркнул Алехин.Эксперт отметил стратегическое значение: через рокаду участок соединяется с обороной ВСУ по линии Липцы — Большие Проходы — Слатино. "Таким образом, участок международного автомобильного пункта пропуска "Гоптовка" — под полным контролем российской армии", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны" на сайте Украина.ру.Украинский фронт может рухнуть завтра, через три года или вообще никогда. Поэтому для нас есть смысл завершить освобождение ДНР и добиваться выполнения целей СВО дипломатическим путем. Подробнее об этом — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.

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