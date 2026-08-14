https://ukraina.ru/20260814/novye-uspekhi-rossiyskoy-armii-vsu-teryayut-naselnnye-punkty-glavnoe-sobytiya-svo-za-nedelyu-1082481915.html

Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю

Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю - 14.08.2026 Украина.ру

Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю

С каждым днём усиливается натиск российской армии на ключевом участке фронта по линии Славянск-Краматорск. Украина.ру, 14.08.2026

2026-08-14T14:34

2026-08-14T14:34

2026-08-14T14:34

эксклюзив

россия

краматорск

вооруженные силы украины

нпз

славянск

сво

спецоперация

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С каждым днём усиливается натиск российской армии на ключевом участке фронта по линии Славянск-Краматорск. В направлении Краматорска активно действуют подразделения Добровольческого корпуса Минобороны, в то время как на Славянск прогрызают оборонительные линии противника подразделения из состава 3-й общевойсковой армии. Жаркие бои велись за овладение небольшим населённым пунктом Васютинское. Освободив его, наши подразделения начали продвигаться вдоль небольших речных притоков, что в свою очередь позволит вклиниться в оборонительные порядки украинской армии и вплотную подойти к окраинам Краматорска.На северном участке не стихают бои за Николаевку. Штурмовые группы захватили дома в высотной застройке, подойдя к населённому пункту с нескольких направлений. В районе Стародубовки украинские формирования оказывают упорное сопротивление, пытаясь удержать "карман" вдоль реки Северский Донец. Военкоры с мест сообщают, что потеря этого рубежа не позволит противнику развернуться и системно удерживать Лиман с западного направления.По поступающим сводкам на Добропольском направлении кадры объективного контроля подтверждают присутствие российских штурмовых групп в Новогришино. На правом фланге группировки "Центр" (в районе Красного Кута, Торского и Торецкого) идут бои за Новогригорьевку, где успешно развивается прорыв подразделений 150-й мотострелковой дивизии. Одновременно выравнивается линия фронта за счет закрытия "кармана" южнее Райского — населённого пункта, который можно назвать юго-западными воротами в Дружковку.В Алексеево-Дружковке наши бойцы смогли занять новые позиции. Сейчас осуществляется планомерный охват с востока через Жевку и Попасное, а также движение по лесополосам с юго-запада. Вражеские операторы беспилотников оттуда уже выбиты и вынуждены отступать вглубь Дружковки. Одновременно подразделения группировки "Центр" продвигаются вдоль железной дороги южнее Межевой. Это создает серьёзное давление как на саму Межевую, так и на Новопавловку. Эти действия тесно увязаны с продвижением южнее Покровска в районе Новоподгороднего — продвижение идёт по балкам, лесополосам и малым водотокам. По последней информации армейские подразделения нашей армии ведут бои всего в нескольких километрах от окраин Славянска и Краматорска, занимая господствующие высоты.В зоне ответственности группировки войск "Север" в Шосткинском районе Сумской области продолжаются бои в Уланово и в районе Вольной Слободы. Не прекращаются перестрелки в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.На северо-востоке Харьковской области наши штурмовые подразделения продолжают наступать в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. В ходе боёв штурмовики 11-го армейского корпуса сломили сопротивление противника и выбили его из Щербаковки Волчанского района. Населённый пункт давно обезлюдел, но в нём оставались постройки — их противник использовал для размещения живой силы. К тому же Щербаковка долгое время служила связующим звеном обороны вдоль автомобильной трассы Белгород-Харьков.Пресс-служба Министерства обороны официально подтвердила освобождение населённого пункта Водяное. В установлении контроля над селом особо отличились подразделения группировки войск "Север". Основное значение освобождения Водяного заключается в том, что российским бойцам открылся прямой выход к селу Ольховатка, играющему роль крупного логистического узла и распределительного центра для украинских формирований на Великобурлукском направлении.Ситуация в зоне ответственности группировки "Запад" остаётся сложной. Армия России добивает противника под Купянском, меняется ситуация на Изюмском участке. После того, как был нанесён удар по узловой железнодорожной станции в населённом пункте Лозовая (Харьковская область), серьёзно нарушилась логистика окружённой в районе Боровой группировки ВСУ. Российские войска усилили удары по тыловым объектам ВСУ, находящимся на главных транспортных артериях противника. По данным военкоров, враг ценой огромных потерь по-прежнему сохраняет логистический хаб Святогорск-Яровая-Дробышево-Зелёный Клин (вдоль железнодорожных путей) для снабжения оставшихся сил противника в Красном Лимане.На Рубцовском участке наши подразделения улучшили тактическое положение на рубеже населённых пунктов Коровий Яр — Карповка, а на Богуславском участке фронта ведут бои в направлении села Высшее Солёное. В качестве следующих ключевых точек обозначаются Райполе и Сергеевка, закрепление в которых сформирует удобный плацдарм для мощного удара в сторону Межевой.Согласно оперативной сводке телеграм-канала "Воин ДВ", гвардейцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии прорвали оборону противника севернее Коммунаровки и освободили село Новое Поле Запорожской области. Взят под контроль крупный район обороны ВСУ. Потери врага составили до роты живой силы. На Запорожском направлении подразделения группировки "Днепр" предприняли рывок в сторону западных окраин Малой Токмачки и к Орехову.Киевский режим, неся потери на фронте, перешёл от обороны к систематическим ударам по российской инфраструктуре. По некоторым данным, в 3 раза выросло число дальних ударов Украины в июле по сравнению с январём. При этом российскую ПВО прорывают всего от 5 до 9% украинских ракет и дронов.Цена таких прорывов — весьма высока: из-за низкой точности и заметности украинских ракет (по сравнению с западными аналогами) для удара по одной цели приходится запускать сотни дронов, чтобы перегрузить ПВО. Это дорогой и медленный способ ведения войны. .В свою очередь Россия усиливает систему ПВО и разрабатывает ответные меры, включая создание аналога Starlink и установку систем радиоэлектронной борьбы.Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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эксклюзив, россия, краматорск, вооруженные силы украины, нпз, славянск, сво, спецоперация