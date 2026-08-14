Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю - 14.08.2026 Украина.ру
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Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю
Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю - 14.08.2026 Украина.ру
Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю
С каждым днём усиливается натиск российской армии на ключевом участке фронта по линии Славянск-Краматорск. Украина.ру, 14.08.2026
2026-08-14T14:34
2026-08-14T14:34
эксклюзив
россия
краматорск
вооруженные силы украины
нпз
славянск
сво
спецоперация
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С каждым днём усиливается натиск российской армии на ключевом участке фронта по линии Славянск-Краматорск. В направлении Краматорска активно действуют подразделения Добровольческого корпуса Минобороны, в то время как на Славянск прогрызают оборонительные линии противника подразделения из состава 3-й общевойсковой армии. Жаркие бои велись за овладение небольшим населённым пунктом Васютинское. Освободив его, наши подразделения начали продвигаться вдоль небольших речных притоков, что в свою очередь позволит вклиниться в оборонительные порядки украинской армии и вплотную подойти к окраинам Краматорска.На северном участке не стихают бои за Николаевку. Штурмовые группы захватили дома в высотной застройке, подойдя к населённому пункту с нескольких направлений. В районе Стародубовки украинские формирования оказывают упорное сопротивление, пытаясь удержать "карман" вдоль реки Северский Донец. Военкоры с мест сообщают, что потеря этого рубежа не позволит противнику развернуться и системно удерживать Лиман с западного направления.По поступающим сводкам на Добропольском направлении кадры объективного контроля подтверждают присутствие российских штурмовых групп в Новогришино. На правом фланге группировки "Центр" (в районе Красного Кута, Торского и Торецкого) идут бои за Новогригорьевку, где успешно развивается прорыв подразделений 150-й мотострелковой дивизии. Одновременно выравнивается линия фронта за счет закрытия "кармана" южнее Райского — населённого пункта, который можно назвать юго-западными воротами в Дружковку.В Алексеево-Дружковке наши бойцы смогли занять новые позиции. Сейчас осуществляется планомерный охват с востока через Жевку и Попасное, а также движение по лесополосам с юго-запада. Вражеские операторы беспилотников оттуда уже выбиты и вынуждены отступать вглубь Дружковки. Одновременно подразделения группировки "Центр" продвигаются вдоль железной дороги южнее Межевой. Это создает серьёзное давление как на саму Межевую, так и на Новопавловку. Эти действия тесно увязаны с продвижением южнее Покровска в районе Новоподгороднего — продвижение идёт по балкам, лесополосам и малым водотокам. По последней информации армейские подразделения нашей армии ведут бои всего в нескольких километрах от окраин Славянска и Краматорска, занимая господствующие высоты.В зоне ответственности группировки войск "Север" в Шосткинском районе Сумской области продолжаются бои в Уланово и в районе Вольной Слободы. Не прекращаются перестрелки в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.На северо-востоке Харьковской области наши штурмовые подразделения продолжают наступать в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. В ходе боёв штурмовики 11-го армейского корпуса сломили сопротивление противника и выбили его из Щербаковки Волчанского района. Населённый пункт давно обезлюдел, но в нём оставались постройки — их противник использовал для размещения живой силы. К тому же Щербаковка долгое время служила связующим звеном обороны вдоль автомобильной трассы Белгород-Харьков.Пресс-служба Министерства обороны официально подтвердила освобождение населённого пункта Водяное. В установлении контроля над селом особо отличились подразделения группировки войск "Север". Основное значение освобождения Водяного заключается в том, что российским бойцам открылся прямой выход к селу Ольховатка, играющему роль крупного логистического узла и распределительного центра для украинских формирований на Великобурлукском направлении.Ситуация в зоне ответственности группировки "Запад" остаётся сложной. Армия России добивает противника под Купянском, меняется ситуация на Изюмском участке. После того, как был нанесён удар по узловой железнодорожной станции в населённом пункте Лозовая (Харьковская область), серьёзно нарушилась логистика окружённой в районе Боровой группировки ВСУ. Российские войска усилили удары по тыловым объектам ВСУ, находящимся на главных транспортных артериях противника. По данным военкоров, враг ценой огромных потерь по-прежнему сохраняет логистический хаб Святогорск-Яровая-Дробышево-Зелёный Клин (вдоль железнодорожных путей) для снабжения оставшихся сил противника в Красном Лимане.На Рубцовском участке наши подразделения улучшили тактическое положение на рубеже населённых пунктов Коровий Яр — Карповка, а на Богуславском участке фронта ведут бои в направлении села Высшее Солёное. В качестве следующих ключевых точек обозначаются Райполе и Сергеевка, закрепление в которых сформирует удобный плацдарм для мощного удара в сторону Межевой.Согласно оперативной сводке телеграм-канала "Воин ДВ", гвардейцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии прорвали оборону противника севернее Коммунаровки и освободили село Новое Поле Запорожской области. Взят под контроль крупный район обороны ВСУ. Потери врага составили до роты живой силы. На Запорожском направлении подразделения группировки "Днепр" предприняли рывок в сторону западных окраин Малой Токмачки и к Орехову.Киевский режим, неся потери на фронте, перешёл от обороны к систематическим ударам по российской инфраструктуре. По некоторым данным, в 3 раза выросло число дальних ударов Украины в июле по сравнению с январём. При этом российскую ПВО прорывают всего от 5 до 9% украинских ракет и дронов.Цена таких прорывов — весьма высока: из-за низкой точности и заметности украинских ракет (по сравнению с западными аналогами) для удара по одной цели приходится запускать сотни дронов, чтобы перегрузить ПВО. Это дорогой и медленный способ ведения войны. .В свою очередь Россия усиливает систему ПВО и разрабатывает ответные меры, включая создание аналога Starlink и установку систем радиоэлектронной борьбы.Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260807/novye-uspekhi-i-novye-voyska-glavnye-sobytiya-svo-za-nedelyu-1082282235.html
россия
краматорск
славянск
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, россия, краматорск, вооруженные силы украины, нпз, славянск, сво, спецоперация
Эксклюзив, Россия, Краматорск, Вооруженные силы Украины, НПЗ, Славянск, СВО, Спецоперация

Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю

14:34 14.08.2026
 
© Украина.руКоллаж: спецоперация на минувшей неделе
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
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С каждым днём усиливается натиск российской армии на ключевом участке фронта по линии Славянск-Краматорск.
В направлении Краматорска активно действуют подразделения Добровольческого корпуса Минобороны, в то время как на Славянск прогрызают оборонительные линии противника подразделения из состава 3-й общевойсковой армии. Жаркие бои велись за овладение небольшим населённым пунктом Васютинское.
Освободив его, наши подразделения начали продвигаться вдоль небольших речных притоков, что в свою очередь позволит вклиниться в оборонительные порядки украинской армии и вплотную подойти к окраинам Краматорска.
На северном участке не стихают бои за Николаевку. Штурмовые группы захватили дома в высотной застройке, подойдя к населённому пункту с нескольких направлений. В районе Стародубовки украинские формирования оказывают упорное сопротивление, пытаясь удержать "карман" вдоль реки Северский Донец. Военкоры с мест сообщают, что потеря этого рубежа не позволит противнику развернуться и системно удерживать Лиман с западного направления.
По поступающим сводкам на Добропольском направлении кадры объективного контроля подтверждают присутствие российских штурмовых групп в Новогришино. На правом фланге группировки "Центр" (в районе Красного Кута, Торского и Торецкого) идут бои за Новогригорьевку, где успешно развивается прорыв подразделений 150-й мотострелковой дивизии.
Одновременно выравнивается линия фронта за счет закрытия "кармана" южнее Райского — населённого пункта, который можно назвать юго-западными воротами в Дружковку.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
В Алексеево-Дружковке наши бойцы смогли занять новые позиции. Сейчас осуществляется планомерный охват с востока через Жевку и Попасное, а также движение по лесополосам с юго-запада. Вражеские операторы беспилотников оттуда уже выбиты и вынуждены отступать вглубь Дружковки.
Одновременно подразделения группировки "Центр" продвигаются вдоль железной дороги южнее Межевой. Это создает серьёзное давление как на саму Межевую, так и на Новопавловку. Эти действия тесно увязаны с продвижением южнее Покровска в районе Новоподгороднего — продвижение идёт по балкам, лесополосам и малым водотокам.
По последней информации армейские подразделения нашей армии ведут бои всего в нескольких километрах от окраин Славянска и Краматорска, занимая господствующие высоты.
В зоне ответственности группировки войск "Север" в Шосткинском районе Сумской области продолжаются бои в Уланово и в районе Вольной Слободы. Не прекращаются перестрелки в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.
На северо-востоке Харьковской области наши штурмовые подразделения продолжают наступать в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. В ходе боёв штурмовики 11-го армейского корпуса сломили сопротивление противника и выбили его из Щербаковки Волчанского района.
Населённый пункт давно обезлюдел, но в нём оставались постройки — их противник использовал для размещения живой силы. К тому же Щербаковка долгое время служила связующим звеном обороны вдоль автомобильной трассы Белгород-Харьков.
Пресс-служба Министерства обороны официально подтвердила освобождение населённого пункта Водяное. В установлении контроля над селом особо отличились подразделения группировки войск "Север". Основное значение освобождения Водяного заключается в том, что российским бойцам открылся прямой выход к селу Ольховатка, играющему роль крупного логистического узла и распределительного центра для украинских формирований на Великобурлукском направлении.
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 07.08.2026
7 августа, 13:58
Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю
Ситуация в зоне ответственности группировки "Запад" остаётся сложной. Армия России добивает противника под Купянском, меняется ситуация на Изюмском участке. После того, как был нанесён удар по узловой железнодорожной станции в населённом пункте Лозовая (Харьковская область), серьёзно нарушилась логистика окружённой в районе Боровой группировки ВСУ.
Российские войска усилили удары по тыловым объектам ВСУ, находящимся на главных транспортных артериях противника. По данным военкоров, враг ценой огромных потерь по-прежнему сохраняет логистический хаб Святогорск-Яровая-Дробышево-Зелёный Клин (вдоль железнодорожных путей) для снабжения оставшихся сил противника в Красном Лимане.
На Рубцовском участке наши подразделения улучшили тактическое положение на рубеже населённых пунктов Коровий Яр — Карповка, а на Богуславском участке фронта ведут бои в направлении села Высшее Солёное. В качестве следующих ключевых точек обозначаются Райполе и Сергеевка, закрепление в которых сформирует удобный плацдарм для мощного удара в сторону Межевой.
Согласно оперативной сводке телеграм-канала "Воин ДВ", гвардейцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии прорвали оборону противника севернее Коммунаровки и освободили село Новое Поле Запорожской области. Взят под контроль крупный район обороны ВСУ. Потери врага составили до роты живой силы. На Запорожском направлении подразделения группировки "Днепр" предприняли рывок в сторону западных окраин Малой Токмачки и к Орехову.
Киевский режим, неся потери на фронте, перешёл от обороны к систематическим ударам по российской инфраструктуре. По некоторым данным, в 3 раза выросло число дальних ударов Украины в июле по сравнению с январём. При этом российскую ПВО прорывают всего от 5 до 9% украинских ракет и дронов.
Цена таких прорывов — весьма высока: из-за низкой точности и заметности украинских ракет (по сравнению с западными аналогами) для удара по одной цели приходится запускать сотни дронов, чтобы перегрузить ПВО. Это дорогой и медленный способ ведения войны. .
В свою очередь Россия усиливает систему ПВО и разрабатывает ответные меры, включая создание аналога Starlink и установку систем радиоэлектронной борьбы.
Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины
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