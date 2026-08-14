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Удар ВСУ по жилому дому в Брянске продемонстрировал сознательный террор и цинизм киевского режима - СК РФ

Удар ВСУ по жилому дому в Брянске продемонстрировал сознательный террор и цинизм киевского режима - СК РФ - 14.08.2026 Украина.ру

Удар ВСУ по жилому дому в Брянске продемонстрировал сознательный террор и цинизм киевского режима - СК РФ

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на жилой дом в Брянске. Об этом 14 августа заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

2026-08-14T13:00

2026-08-14T13:00

2026-08-14T13:00

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Следователи установили, что ВСУ нанесли ракетный удар по десятиэтажному жилому дому в Советском районе города Брянска, в результате чего возник пожар. "Вследствие произошедшего один человек погиб, не менее семи ранены. Среди пострадавших – пожилые люди и малолетний, - констатировали в СК РФ. - Все это свидетельствует о сознательном терроре и цинизме со стороны киевского режима. То, что украинские боевики систематически делают с мирными городами и их жителями, переходит все границы человеческой морали".Петренко сообщила, что следователями СК России организован комплекс мероприятий по сбору доказательств на месте происшествия. "Следователи и криминалисты ведут работу по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сказано в официальном комментарии.Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, брянск, россия, украина, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, мирные жители, военные преступления, терроризм, всу