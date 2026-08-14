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Удар ВСУ по жилому дому в Брянске продемонстрировал сознательный террор и цинизм киевского режима - СК РФ
Удар ВСУ по жилому дому в Брянске продемонстрировал сознательный террор и цинизм киевского режима - СК РФ - 14.08.2026 Украина.ру
Удар ВСУ по жилому дому в Брянске продемонстрировал сознательный террор и цинизм киевского режима - СК РФ
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на жилой дом в Брянске. Об этом 14 августа заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
2026-08-14T13:00
2026-08-14T13:00
2026-08-14T13:00
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Следователи установили, что ВСУ нанесли ракетный удар по десятиэтажному жилому дому в Советском районе города Брянска, в результате чего возник пожар. "Вследствие произошедшего один человек погиб, не менее семи ранены. Среди пострадавших – пожилые люди и малолетний, - констатировали в СК РФ. - Все это свидетельствует о сознательном терроре и цинизме со стороны киевского режима. То, что украинские боевики систематически делают с мирными городами и их жителями, переходит все границы человеческой морали".Петренко сообщила, что следователями СК России организован комплекс мероприятий по сбору доказательств на месте происшествия. "Следователи и криминалисты ведут работу по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сказано в официальном комментарии.Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, брянск, россия, украина, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, мирные жители, военные преступления, терроризм, всу
Новости, Брянск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, мирные жители, Военные преступления, терроризм, ВСУ
Удар ВСУ по жилому дому в Брянске продемонстрировал сознательный террор и цинизм киевского режима - СК РФ
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на жилой дом в Брянске. Об этом 14 августа заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
Следователи установили, что ВСУ нанесли ракетный удар по десятиэтажному жилому дому в Советском районе города Брянска, в результате чего возник пожар.
"Вследствие произошедшего один человек погиб, не менее семи ранены. Среди пострадавших – пожилые люди и малолетний, - констатировали в СК РФ. - Все это свидетельствует о сознательном терроре и цинизме со стороны киевского режима. То, что украинские боевики систематически делают с мирными городами и их жителями, переходит все границы человеческой морали".
Петренко сообщила, что следователями СК России организован комплекс мероприятий по сбору доказательств на месте происшествия.
"Следователи и криминалисты ведут работу по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сказано в официальном комментарии.
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