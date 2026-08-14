https://ukraina.ru/20260814/sos-ot-zelenskogo-kiev-sam-podskazyvaet-kak-sebya-pobedit-1082492785.html

SOS от Зеленского. Киев сам подсказывает, как себя победить

SOS от Зеленского. Киев сам подсказывает, как себя победить - 14.08.2026 Украина.ру

SOS от Зеленского. Киев сам подсказывает, как себя победить

Владимир Зеленский, нелегитимный руководитель неонацистского режима на Украине, окончательно зарапортовался со своими предложениями. И, кажется, не понимает, что сам подсказывает, как его победить и отправить на свалку истории

2026-08-14T15:47

2026-08-14T15:47

2026-08-14T15:47

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Всё одновременно и очень просто, если определять векторы победы, и очень сложно – по затратам. Но Зеленский сам орёт SOS и обозначает, где у него тонко, где может порваться – и привести к поражению. Значит, России стоит поступать от противного и делать всё, что её просит не делать сам Зеленский.Он загнан в угол и понимает, что конец близок, несмотря на массированную помощь Запада. Войну на истощение Украина России проигрывает, как бы не ярились разного рода "нетвойнисты", ждуны-недоброжелатели России и "бизнесюки", которым война помешала успешно распродавать Родину.13 августа агентство Reuters сообщило, что Украина передала России предложение о частичном перемирии в Чёрном море. То есть воздержаться от ударов по "гражданским объектам" – судам, которые идут на Украину и и обратно, снуя с импортом-экспортом по черноморским маршрутам и вывозя-ввозя на Украину самое необходимое.В том числе оружие, необходимое для войны.Украина действительно передала такое предложение в Москву через Турцию. На прошлой неделе глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара обратилась к России и Украине с предложением объявить мораторий на военные действия в Черном море. Турция реально ощутила материальные потери из-за ударов России по морским маршрутам.Характерно, что и Киев, и Анкара привычно и цинично оседлали знакомую кобылку, которая уже подленько довозила их до промежуточных успехов под весьма благовидным, даже благородным предлогом – борьбой с голодом в развивающихся странах Африки и Азии.С июля 2022 года по июль 2023 года на Чёрном море при посредничестве Турции действовала Черноморская зерновая инициатива (она же "зерновая сделка"). Тем, что предполагался и экспорт российского зерна, она фактически захомутала Россию и привязала её к черноморским портам Украины, потому что предусматривала вывоз зерна и агропродукции как раз из портов Одессы, Черноморска и Южного.Именно представители ООН и Турции взяли обязательство проверять зерновые суда на предмет отсутствия оружия и боеприпасов. Под сенью меморандума между Россией и ООН об обязательствах по организации помощи в устранении барьеров для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции.Но Россию надули – её агропродукцию никуда не пускали: российская часть соглашения не выполнялась ни по одному пункту, тогда как вывоз украинского продовольствия был обеспечен. И наоборот: экспорт оружия на Украину щедро полился по морю со всего Запада. 17 июля 2023 года Москва приостановила своё участие в сделке, фактически похоронив её.А затем Россия начала топить суда с оружием. С 11 июля нынешнего года начались системные удары по портовой инфраструктуре юга Украины. Под удары попадают объекты в Одессе, Черноморске и Южном, которые, собственно, и задействованы в обеспечении ВСУ.Целями воздушных атак также становятся корабли, перевозящие продукцию военного назначения. Издание Reuters сообщило: "фактическая блокада украинских черноморских портов в Одесском регионе в августе привела к падению украинского экспорта зерна на 76% в годовом исчислении".А как заныли украинские неонацисты и их "братские" турки – любо-дорого послушать! Экс-парламентарий Украины, соучредитель украинского Центра поддержки воздушной разведки Игорь Луценко сказал журналистам: "Послушайте, нас заблокировали — наше зерно больше не перевозят, оно горит, никто не может до нас добраться. Если бы, не дай бог, у нас не было продуктов, которые растут здесь, на нашей плодородной земле, мы бы уже готовились к голоду".Вторит ему и турок, глава Турецко-украинского делового совета Исмаил Узель: "Кризис безопасности в Чёрном море может вызвать серьёзный шок предложения на мировом рынке зерна … Мировые цены на продовольствие резко вырастут, если продукция не поступит на рынок".По его словам, на Россию и Украину приходится 32% мирового производства зерна – и такой объём не может быть доставлен на мировые рынки никаким другим видом транспорта, кроме морского.Итог этой заочной дискуссии подвёл президент России Владимир Путин, заявивший, что на все случаи морского пиратства Россия будет отвечать адекватно и усиленно. В любой точке мирового океана, где ей будет выгодно это сделать.Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ВГТРК был не менее предметен: дескать, Россия верит, что Турция заинтересована в мире на Чёрном море, но есть несколько "но"."Сейчас турецкие коллеги опять говорят о том, что нужно как-то договориться, чтобы судоходство не было предметом атак. Но не мы это начали", – заявил министр.И предложил Анкаре разобраться сначала с Западом, который своим молчанием и потаканием активно поощряет террор киевского режима в отношении России."Когда по турецкому сухогрузу, танкеру или по гражданскому судну бьёт дрон вооружённых сил Украины, когда эти же дроны не единожды атакуют инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Каспийском море, прямо попадая в суда, имеющие отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil, в ответ на это ни Турция, ни Соединённые Штаты публично не заявляют о том, что эти действия украинских террористов неприемлемы", – сказал Лавров.Ещё раньше его заместитель Александр Грушко сообщил, что Москва пока не получала никаких "формализованных предложений" о перемирии, но прекрасно понимает, что "всякого рода перемирия будут использоваться украинской стороной для перегруппировки, накопления сил, то есть для целей, которые никак не связаны с нахождением прочного мирного урегулирования".Об этом же сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова: любые подобные соглашения Киев использует для передышки и перегруппировки сил. Поскольку в течение лета ВСУ, используя полученные от стран НАТО и ЕС беспилотные системы и разведданные, только наращивали атаки на прибрежную транспортно-логистическую инфраструктуру и гражданские суда в Азово-Черноморской акватории, Россия не видит "каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку".Так что с морским перемирием от Зеленского всё ясно. Но и это ещё не всё: Зеленский от страха и безысходности "плывёт" по всем статьям. В начале августа за шефа истерил советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк. В эфире украинского телемарафона он объяснил, каких еще перемирий внезапно и захотел Зеленский. Причем добиться их желает до конца текущего года"Мы предлагаем любые, президент об этом говорит, любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетического перемирия, можно целый ряд форматов найти, плюс предлагается заморозка войны по линии фронта, чтобы дальше уже вести тяжёлые переговоры", – сказал Подоляк.Вслед за Зеленским он даже не понял, что озвучил направления ударов, по которым должна бить Россия и с чем не соглашаться, раз это предлагает Киев.То есть никаких перемирий:– На линии боевого столкновения (ЛБС), потому что ВСУ не выдерживают натиска российских войск и могут в любой момент посыпаться. А вот перемирие даст украинской армии передышку для перегруппировки и накопления новых сил, ибо ТЦК продолжают зверскую "могилизацию-бусификацию";– В воздухе, потому что это не позволит российской авиации уничтожать украинские части на передовой и военную инфраструктуру в тылу;– В энергетической войне, то есть в ударах России по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на аналогичные удары Украины по российским тылам. Потому что Россия удары выдержит, а вот Украина – однозначно нет.Кроме того, вольно или невольно Зеленский и Подоляк выдали срок, когда неонацистский режим может окончательно выдохнуться – к концу текущего года.Конечно, легко сказать, да трудно сделать. Но если всерьёз говорить о победе, о настоящем мире, а не об обманном перемирии, то именно это и нужно делать.А тут ещё враг сам подсказывает, где у него всё трещит. Чего же не прислушаться и не воспользоваться? Дураки у врагов на то и существуют, чтобы говорить правду.Еще о причинах разговоров о перемирии в Украине читайте в статье Владимира Скачко "Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели мириться"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, россия, украина, турция, михаил подоляк, сергей лавров, вооруженные силы украины, мид, владимир зеленский, reuters