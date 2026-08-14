https://ukraina.ru/20260814/otsrochka-ne-spasla-ot-naruchnikov-ttsk-v-cherkasskoy-oblasti-mobilizovali-za-dva-chasa-1082488530.html

Отсрочка не спасла от наручников: ТЦК в Черкасской области мобилизовали за два часа

Отсрочка не спасла от наручников: ТЦК в Черкасской области мобилизовали за два часа - 14.08.2026 Украина.ру

Отсрочка не спасла от наручников: ТЦК в Черкасской области мобилизовали за два часа

Отсрочка не спасла от наручников: в Черкасской области ТЦК увезли человека на 140 км от дома. Об этом сообщает 14 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-14T14:18

2026-08-14T14:18

2026-08-14T14:18

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец продолжает удивляться тому, что работники ТЦК (переименованных военкоматов) не славятся своей человечностью."Представьте, в Черкасской области за последнюю неделю зафиксировано 7 случаев нарушений прав человека и возможных преступлений, совершенных должностными лицами Звенигородского ТЦК и СП", - поведал Лубинец.Один из случаев УПЧ Украины описал детально. Начиналось всё буднично — мужчина с отсрочкой по уходу за больным отцом шёл на работу. Остановилась машина, его упаковали в бус и увезли."Меня похитили", - успел сообщить пойманный военкомами.Украинцу угрожали оружием и кулаками, принудили пройти ВВК и отправили воевать."Особенность этого случая в доселе невиданной скорости отправки на фронт: если раньше мы слышали о сутках между отловом и отправкой, то жертва черкасских людоловов оказалась в рядах ВСУ уже через 2 часа! Он оказался примерно в 140 километрах от дома – без еды, денег и личных вещей", - констатировали авторы телеграм-канала.Также стало известно, что Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах ЧерниговаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, черкасская область, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, тцк, ситуация на украине, мобилизация на украине, всу