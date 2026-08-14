https://ukraina.ru/20260814/otsrochka-ne-spasla-ot-naruchnikov-ttsk-v-cherkasskoy-oblasti-mobilizovali-za-dva-chasa-1082488530.html
Отсрочка не спасла от наручников: ТЦК в Черкасской области мобилизовали за два часа
Отсрочка не спасла от наручников: ТЦК в Черкасской области мобилизовали за два часа - 14.08.2026 Украина.ру
Отсрочка не спасла от наручников: ТЦК в Черкасской области мобилизовали за два часа
Отсрочка не спасла от наручников: в Черкасской области ТЦК увезли человека на 140 км от дома. Об этом сообщает 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T14:18
2026-08-14T14:18
2026-08-14T14:18
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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец продолжает удивляться тому, что работники ТЦК (переименованных военкоматов) не славятся своей человечностью."Представьте, в Черкасской области за последнюю неделю зафиксировано 7 случаев нарушений прав человека и возможных преступлений, совершенных должностными лицами Звенигородского ТЦК и СП", - поведал Лубинец.Один из случаев УПЧ Украины описал детально. Начиналось всё буднично — мужчина с отсрочкой по уходу за больным отцом шёл на работу. Остановилась машина, его упаковали в бус и увезли."Меня похитили", - успел сообщить пойманный военкомами.Украинцу угрожали оружием и кулаками, принудили пройти ВВК и отправили воевать."Особенность этого случая в доселе невиданной скорости отправки на фронт: если раньше мы слышали о сутках между отловом и отправкой, то жертва черкасских людоловов оказалась в рядах ВСУ уже через 2 часа! Он оказался примерно в 140 километрах от дома – без еды, денег и личных вещей", - констатировали авторы телеграм-канала.Также стало известно, что Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах ЧерниговаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черкасская область, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, тцк, ситуация на украине, мобилизация на украине, всу
Новости, Черкасская область, Украина, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ТЦК, ситуация на Украине, мобилизация на Украине, ВСУ
Отсрочка не спасла от наручников: ТЦК в Черкасской области мобилизовали за два часа
Отсрочка не спасла от наручников: в Черкасской области ТЦК увезли человека на 140 км от дома. Об этом сообщает 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец продолжает удивляться
тому, что работники ТЦК (переименованных военкоматов) не славятся своей человечностью.
"Представьте, в Черкасской области за последнюю неделю зафиксировано 7 случаев нарушений прав человека и возможных преступлений, совершенных должностными лицами Звенигородского ТЦК и СП", - поведал Лубинец.
Один из случаев УПЧ Украины описал детально. Начиналось всё буднично — мужчина с отсрочкой по уходу за больным отцом шёл на работу. Остановилась машина, его упаковали в бус и увезли.
"Меня похитили", - успел сообщить пойманный военкомами.
Украинцу угрожали оружием и кулаками, принудили пройти ВВК и отправили воевать.
"Особенность этого случая в доселе невиданной скорости отправки на фронт: если раньше мы слышали о сутках между отловом и отправкой, то жертва черкасских людоловов оказалась в рядах ВСУ уже через 2 часа! Он оказался примерно в 140 километрах от дома – без еды, денег и личных вещей", - констатировали авторы телеграм-канала.
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