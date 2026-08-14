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Максимум 15°C в квартирах: что говорят эксперты о предстоящей зиме на Украине
Максимум 15°C в квартирах: что говорят эксперты о предстоящей зиме на Украине - 14.08.2026 Украина.ру
Максимум 15°C в квартирах: что говорят эксперты о предстоящей зиме на Украине
Этой зимой во многих многоэтажках на левом берегу Киева температура не поднимется выше 15°C. Об этом 14 августа заявил энергетический эксперт Юрий Корольчук
2026-08-14T15:56
2026-08-14T15:56
2026-08-14T15:56
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По его оценке, Дарницкая ТЭЦ-4 к зиме сможет восстановить не более 50% мощности после повреждений, а ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — до 70%."Это значит, что даже при тёплой или обычной зиме в квартирах максимум будет 12–15 градусов. Больше они просто не потянут", — заявил Корольчук.Если произойдут новые удары по энергетике, ситуация станет ещё хуже. Ранее немецкая газета Berliner Zeitung отмечала, что прошлой зимой жителям Киева приходилось жить в квартирах, где температура опускалась до минус десяти градусов. "В этом году ситуация может ухудшиться, и многие крупные города Украины могут стать непригодными для жизни", — предупреждало издание.О самой тяжелой зиме для украинцев за всё время конфликта – в материале энергоколлапс может сделать города Украины непригодными для жизни зимойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, юрий корольчук, джо байден, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Киев, Юрий Корольчук, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Максимум 15°C в квартирах: что говорят эксперты о предстоящей зиме на Украине
Этой зимой во многих многоэтажках на левом берегу Киева температура не поднимется выше 15°C. Об этом 14 августа заявил энергетический эксперт Юрий Корольчук
По его оценке, Дарницкая ТЭЦ-4 к зиме сможет восстановить не более 50% мощности после повреждений, а ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — до 70%.
"Это значит, что даже при тёплой или обычной зиме в квартирах максимум будет 12–15 градусов. Больше они просто не потянут", — заявил Корольчук.
Если произойдут новые удары по энергетике, ситуация станет ещё хуже.
Ранее немецкая газета Berliner Zeitung отмечала, что прошлой зимой жителям Киева приходилось жить в квартирах, где температура опускалась до минус десяти градусов.
"В этом году ситуация может ухудшиться, и многие крупные города Украины могут стать непригодными для жизни", — предупреждало издание.
О самой тяжелой зиме для украинцев за всё время конфликта – в материале энергоколлапс может сделать города Украины непригодными для жизни зимой
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