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Максимум 15°C в квартирах: что говорят эксперты о предстоящей зиме на Украине

Максимум 15°C в квартирах: что говорят эксперты о предстоящей зиме на Украине - 14.08.2026 Украина.ру

Максимум 15°C в квартирах: что говорят эксперты о предстоящей зиме на Украине

Этой зимой во многих многоэтажках на левом берегу Киева температура не поднимется выше 15°C. Об этом 14 августа заявил энергетический эксперт Юрий Корольчук

2026-08-14T15:56

2026-08-14T15:56

2026-08-14T15:56

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По его оценке, Дарницкая ТЭЦ-4 к зиме сможет восстановить не более 50% мощности после повреждений, а ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — до 70%."Это значит, что даже при тёплой или обычной зиме в квартирах максимум будет 12–15 градусов. Больше они просто не потянут", — заявил Корольчук.Если произойдут новые удары по энергетике, ситуация станет ещё хуже. Ранее немецкая газета Berliner Zeitung отмечала, что прошлой зимой жителям Киева приходилось жить в квартирах, где температура опускалась до минус десяти градусов. "В этом году ситуация может ухудшиться, и многие крупные города Украины могут стать непригодными для жизни", — предупреждало издание.О самой тяжелой зиме для украинцев за всё время конфликта – в материале энергоколлапс может сделать города Украины непригодными для жизни зимойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, юрий корольчук, джо байден, вооруженные силы украины