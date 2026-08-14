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На Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиения

На Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиения - 14.08.2026 Украина.ру

На Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиения

В Винницкой области мужчина скончался в больнице через два дня после мобилизации, на теле погибшего обнаружены следы избиения. Об этом 14 августа сообщает "Страна.ua"

2026-08-14T15:24

2026-08-14T15:24

2026-08-14T15:24

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"Седьмого августа 2026 года Николая забрали в ТЦК во время мобилизации. Девятого августа мама приехала к сыну… Он ответил, что его избивали. В тот же день Николай скончался в Казатинской центральной районной больнице", — рассказала местная жительница Снежана Ящук.О смерти сына семье сообщили только спустя два дня. Когда тело привезли домой и открыли гроб, родные увидели "синее лицо со следами телесных повреждений, переломанную руку, замотанную неизвестным материалом".Семья требует объективного расследования причин смерти. "Страна.ua" со ссылкой на полицию сообщило, что причиной госпитализации и смерти мобилизованного стало падение из окна второго этажа казармы.На Украине широко распространены видео силовой мобилизации: сотрудники военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Мужчины призывного возраста пытаются избежать призыва — бегут из страны, поджигают военкоматы и прячутся в домах. Ранее на эту тему: Мобилизованный офицер умер в Коростенском ТЦКБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, святой николай, винницкая область, тцк