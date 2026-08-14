https://ukraina.ru/20260814/na-ukraine-muzhchina-umer-cherez-dva-dnya-posle-mobilizatsii-so-sledami-izbieniya-1082491883.html
На Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиения
На Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиения - 14.08.2026 Украина.ру
На Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиения
В Винницкой области мужчина скончался в больнице через два дня после мобилизации, на теле погибшего обнаружены следы избиения. Об этом 14 августа сообщает "Страна.ua"
2026-08-14T15:24
2026-08-14T15:24
2026-08-14T15:24
новости
украина
святой николай
винницкая область
тцк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051773887_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_0cab4b1700d342a83a0c411d4536ff00.jpg
"Седьмого августа 2026 года Николая забрали в ТЦК во время мобилизации. Девятого августа мама приехала к сыну… Он ответил, что его избивали. В тот же день Николай скончался в Казатинской центральной районной больнице", — рассказала местная жительница Снежана Ящук.О смерти сына семье сообщили только спустя два дня. Когда тело привезли домой и открыли гроб, родные увидели "синее лицо со следами телесных повреждений, переломанную руку, замотанную неизвестным материалом".Семья требует объективного расследования причин смерти. "Страна.ua" со ссылкой на полицию сообщило, что причиной госпитализации и смерти мобилизованного стало падение из окна второго этажа казармы.На Украине широко распространены видео силовой мобилизации: сотрудники военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Мужчины призывного возраста пытаются избежать призыва — бегут из страны, поджигают военкоматы и прячутся в домах. Ранее на эту тему: Мобилизованный офицер умер в Коростенском ТЦКБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
винницкая область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051773887_106:0:1065:719_1920x0_80_0_0_ad0af122a5c206c7d8a97a10618c66ae.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, святой николай, винницкая область, тцк
Новости, Украина, Святой Николай, Винницкая область, ТЦК
На Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиения
В Винницкой области мужчина скончался в больнице через два дня после мобилизации, на теле погибшего обнаружены следы избиения. Об этом 14 августа сообщает "Страна.ua"
"Седьмого августа 2026 года Николая забрали в ТЦК во время мобилизации. Девятого августа мама приехала к сыну… Он ответил, что его избивали. В тот же день Николай скончался в Казатинской центральной районной больнице", — рассказала местная жительница Снежана Ящук.
О смерти сына семье сообщили только спустя два дня. Когда тело привезли домой и открыли гроб, родные увидели "синее лицо со следами телесных повреждений, переломанную руку, замотанную неизвестным материалом".
Семья требует объективного расследования причин смерти. "Страна.ua" со ссылкой на полицию сообщило, что причиной госпитализации и смерти мобилизованного стало падение из окна второго этажа казармы.
На Украине широко распространены видео силовой мобилизации: сотрудники военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Мужчины призывного возраста пытаются избежать призыва — бегут из страны, поджигают военкоматы и прячутся в домах.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.