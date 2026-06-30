https://ukraina.ru/20260630/sekretnyy-chat-liderov-es-s-zelenskim-mog-nanesti-uscherb-otnosheniyam-s-trampom--ivanov-1080823626.html

Секретный чат лидеров ЕС с Зеленским мог нанести ущерб отношениям с Трампом — Иванов

Секретный чат лидеров ЕС с Зеленским мог нанести ущерб отношениям с Трампом — Иванов - 30.06.2026 Украина.ру

Секретный чат лидеров ЕС с Зеленским мог нанести ущерб отношениям с Трампом — Иванов

Закрытый чат европейских лидеров с участием Владимира Зеленского мог содержать обсуждение политики США и личностных особенностей Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-06-30T13:27

2026-06-30T13:27

2026-06-30T13:27

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В СМИ обсуждают расследование против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициированное уполномоченной по правам человека в ЕС Терезой Аньинью. Повод — отказ Еврокомиссии рассекретить переписку в закрытом чате с участием Владимира Зеленского.Отвечая на вопрос о скандале вокруг закрытого чата, Иванов заявил, что пока можно оценивать ситуацию лишь по заявлениям в СМИ. "В закрытом чате состояли кроме Зеленского лидеры Германии, Франции, Италии, ушедший премьер Великобритании и сама Урсула фон дер Ляйен. Чат был создан для обсуждения чувствительных вопросов, включающих как политику США, так и для обсуждения личностных особенностей и поведения президента [США Дональда] Трампа", — отметил эксперт.По словам Иванова, такого рода информация в случае вполне возможной утечки могла бы нанести серьёзный ущерб евроатлантическим отношениям, а Трамп, как известно, "весьма чувствителен" к оценкам его личности другими лидерами.Эксперт отметил, что скандал вряд ли расколет ЕС. "Вряд ли факт наличия чата или раскрытие его содержания способно расколоть ЕС или разрушить отношения между США и ЕС. Предстоящий саммит НАТО в Анкаре перекроет скандальный характер этой истории", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.Какие цели были у форума по "восстановлению" Украины в Гданьске? Зачем Германия поставляет старые БТР Молдавии? Подробнее об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.

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