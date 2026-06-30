Секретный чат лидеров ЕС с Зеленским мог нанести ущерб отношениям с Трампом — Иванов - 30.06.2026 Украина.ру
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Секретный чат лидеров ЕС с Зеленским мог нанести ущерб отношениям с Трампом — Иванов
Секретный чат лидеров ЕС с Зеленским мог нанести ущерб отношениям с Трампом — Иванов - 30.06.2026 Украина.ру
Секретный чат лидеров ЕС с Зеленским мог нанести ущерб отношениям с Трампом — Иванов
Закрытый чат европейских лидеров с участием Владимира Зеленского мог содержать обсуждение политики США и личностных особенностей Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
2026-06-30T13:27
2026-06-30T13:27
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В СМИ обсуждают расследование против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициированное уполномоченной по правам человека в ЕС Терезой Аньинью. Повод — отказ Еврокомиссии рассекретить переписку в закрытом чате с участием Владимира Зеленского.Отвечая на вопрос о скандале вокруг закрытого чата, Иванов заявил, что пока можно оценивать ситуацию лишь по заявлениям в СМИ. "В закрытом чате состояли кроме Зеленского лидеры Германии, Франции, Италии, ушедший премьер Великобритании и сама Урсула фон дер Ляйен. Чат был создан для обсуждения чувствительных вопросов, включающих как политику США, так и для обсуждения личностных особенностей и поведения президента [США Дональда] Трампа", — отметил эксперт.По словам Иванова, такого рода информация в случае вполне возможной утечки могла бы нанести серьёзный ущерб евроатлантическим отношениям, а Трамп, как известно, "весьма чувствителен" к оценкам его личности другими лидерами.Эксперт отметил, что скандал вряд ли расколет ЕС. "Вряд ли факт наличия чата или раскрытие его содержания способно расколоть ЕС или разрушить отношения между США и ЕС. Предстоящий саммит НАТО в Анкаре перекроет скандальный характер этой истории", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.Какие цели были у форума по "восстановлению" Украины в Гданьске? Зачем Германия поставляет старые БТР Молдавии? Подробнее об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, германия, владимир зеленский, дональд трамп, ес, украина.ру, главные новости, главное, евросоюз, урсула фон дер ляйен, саммит, мир без границ, франция, британия, международные отношения, международная политика, украина.ру дзен, новости украины, украина ру новости сегодня
Новости, США, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру, Главные новости, главное, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, саммит, Мир без границ, Франция, Британия, международные отношения, Международная политика, Украина.ру Дзен, Новости Украины, Украина ру новости сегодня

Секретный чат лидеров ЕС с Зеленским мог нанести ущерб отношениям с Трампом — Иванов

13:27 30.06.2026
 
© ФотоЗеленский и Урсула
Зеленский и Урсула - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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Закрытый чат европейских лидеров с участием Владимира Зеленского мог содержать обсуждение политики США и личностных особенностей Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
В СМИ обсуждают расследование против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициированное уполномоченной по правам человека в ЕС Терезой Аньинью. Повод — отказ Еврокомиссии рассекретить переписку в закрытом чате с участием Владимира Зеленского.
Отвечая на вопрос о скандале вокруг закрытого чата, Иванов заявил, что пока можно оценивать ситуацию лишь по заявлениям в СМИ.
"В закрытом чате состояли кроме Зеленского лидеры Германии, Франции, Италии, ушедший премьер Великобритании и сама Урсула фон дер Ляйен. Чат был создан для обсуждения чувствительных вопросов, включающих как политику США, так и для обсуждения личностных особенностей и поведения президента [США Дональда] Трампа", — отметил эксперт.
По словам Иванова, такого рода информация в случае вполне возможной утечки могла бы нанести серьёзный ущерб евроатлантическим отношениям, а Трамп, как известно, "весьма чувствителен" к оценкам его личности другими лидерами.
Эксперт отметил, что скандал вряд ли расколет ЕС. "Вряд ли факт наличия чата или раскрытие его содержания способно расколоть ЕС или разрушить отношения между США и ЕС. Предстоящий саммит НАТО в Анкаре перекроет скандальный характер этой истории", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
Какие цели были у форума по "восстановлению" Украины в Гданьске? Зачем Германия поставляет старые БТР Молдавии? Подробнее об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.
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