https://ukraina.ru/20260814/spetssluzhby-ukrainy-pytayutsya-verbovat-pensionerov-v-sumskom-prigraniche-1082481309.html

Спецслужбы Украины пытаются вербовать пенсионеров в сумском приграничье

Спецслужбы Украины пытаются вербовать пенсионеров в сумском приграничье - 14.08.2026 Украина.ру

Спецслужбы Украины пытаются вербовать пенсионеров в сумском приграничье

Украинские спецслужбы предпринимают попытки вербовки пенсионеров в приграничных районах Сумской области. Об этом 14 августа сообщают СМИ со ссылкой на российские силовые структуры

2026-08-14T10:40

2026-08-14T10:40

2026-08-14T10:40

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При поддержке СБУ был увеличен тираж региональной печатной прессы Ахтырского района, где публикуется ложь о "военных преступлениях" ВС РФ. Эти издания остаются единственным источником информации для многих местных жителей.По словам силовиков, в дальнейшем спецслужбисты проводят с пожилыми людьми беседы о необходимости "борьбы с российскими войсками после освобождения населённого пункта Россией". Попытки вербовки активны, но безуспешны.Ранее стало известно, что подразделения ВСУ заняли около 100 населённых пунктов в Сумской области, полностью выселив местное население. В северных районах остаётся порядка 35 тысяч жителей, большинство из которых отказывается покидать дома, опасаясь мобилизации в ряды ВСУ при отходе вглубь территории Украины.Подробнее в материале ВСУ убивают пенсионеров в Сумской области, чтобы занять их дома на сайте Украина.ру

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новости, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины, сбу, украина.ру