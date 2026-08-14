https://ukraina.ru/20260814/spetssluzhby-ukrainy-pytayutsya-verbovat-pensionerov-v-sumskom-prigraniche-1082481309.html
Спецслужбы Украины пытаются вербовать пенсионеров в сумском приграничье
Спецслужбы Украины пытаются вербовать пенсионеров в сумском приграничье - 14.08.2026 Украина.ру
Спецслужбы Украины пытаются вербовать пенсионеров в сумском приграничье
Украинские спецслужбы предпринимают попытки вербовки пенсионеров в приграничных районах Сумской области. Об этом 14 августа сообщают СМИ со ссылкой на российские силовые структуры
2026-08-14T10:40
2026-08-14T10:40
2026-08-14T10:40
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При поддержке СБУ был увеличен тираж региональной печатной прессы Ахтырского района, где публикуется ложь о "военных преступлениях" ВС РФ. Эти издания остаются единственным источником информации для многих местных жителей.По словам силовиков, в дальнейшем спецслужбисты проводят с пожилыми людьми беседы о необходимости "борьбы с российскими войсками после освобождения населённого пункта Россией". Попытки вербовки активны, но безуспешны.Ранее стало известно, что подразделения ВСУ заняли около 100 населённых пунктов в Сумской области, полностью выселив местное население. В северных районах остаётся порядка 35 тысяч жителей, большинство из которых отказывается покидать дома, опасаясь мобилизации в ряды ВСУ при отходе вглубь территории Украины.Подробнее в материале ВСУ убивают пенсионеров в Сумской области, чтобы занять их дома на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины, сбу, украина.ру
Новости, Сумская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, СБУ, Украина.ру
Спецслужбы Украины пытаются вербовать пенсионеров в сумском приграничье
Украинские спецслужбы предпринимают попытки вербовки пенсионеров в приграничных районах Сумской области. Об этом 14 августа сообщают СМИ со ссылкой на российские силовые структуры
При поддержке СБУ был увеличен тираж региональной печатной прессы Ахтырского района, где публикуется ложь о "военных преступлениях" ВС РФ. Эти издания остаются единственным источником информации для многих местных жителей.
По словам силовиков, в дальнейшем спецслужбисты проводят с пожилыми людьми беседы о необходимости "борьбы с российскими войсками после освобождения населённого пункта Россией". Попытки вербовки активны, но безуспешны.
Ранее стало известно, что подразделения ВСУ заняли около 100 населённых пунктов в Сумской области, полностью выселив местное население. В северных районах остаётся порядка 35 тысяч жителей, большинство из которых отказывается покидать дома, опасаясь мобилизации в ряды ВСУ при отходе вглубь территории Украины.