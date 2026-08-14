Москва ждет ответа от США по ударам вглубь РФ и готова принять посланников Трампа - Лавров - 14.08.2026 Украина.ру
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Москва ждет ответа от США по ударам вглубь РФ и готова принять посланников Трампа - Лавров
Москва ждет ответа от США по ударам вглубь РФ и готова принять посланников Трампа - Лавров - 14.08.2026 Украина.ру
Москва ждет ответа от США по ударам вглубь РФ и готова принять посланников Трампа - Лавров
Москва ждет ответа от Вашингтона по участию США в организации и осуществлении ударов вглубь территории России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью информационной службе "Вести"
2026-08-14T11:59
2026-08-14T12:05
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"Мы передали целый ряд вопросов в госдепартамент с просьбой прокомментировать в том числе и про разведданные, и то, что США гораздо глубже вовлечены в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответ", - сказал министр.В то же время в ответ на вопрос о необходимости поставить жесткие требования о прекращении американской поддержки, Лавров указал, что Россия ультиматумов не ставит.В этом же интервью он отметил, что если спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Россию, то президент России Владимир Путин готов в очередной раз принять их.Это заявление прозвучало на фоне того, что Белый дом пытается нащупать почву для урегулирования конфликта, но одновременно продолжает снабжать Киев оружием и разведданными. Приглашая в Москву личных посланников Трампа, Россия показывает, что не отказывается от диалога, однако Лавров ясно дал понять Вашингтону: Москва ждет от новой американской администрации конкретных предложений, которые будут учитывать интересы безопасности РФ, а не пустых заверений на фоне продолжающихся ударов по российским объектам.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, москва, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, украина.ру
Новости, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Украина.ру

Москва ждет ответа от США по ударам вглубь РФ и готова принять посланников Трампа - Лавров

11:59 14.08.2026 (обновлено: 12:05 14.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Москва ждет ответа от Вашингтона по участию США в организации и осуществлении ударов вглубь территории России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью информационной службе "Вести"
"Мы передали целый ряд вопросов в госдепартамент с просьбой прокомментировать в том числе и про разведданные, и то, что США гораздо глубже вовлечены в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответ", - сказал министр.
В то же время в ответ на вопрос о необходимости поставить жесткие требования о прекращении американской поддержки, Лавров указал, что Россия ультиматумов не ставит.
В этом же интервью он отметил, что если спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Россию, то президент России Владимир Путин готов в очередной раз принять их.

"Если они приедут, они знают, что президент России Владимир Владимирович Путин готов принять их в очередной раз. Другое дело, с чем они приедут", - указал Лавров.

Это заявление прозвучало на фоне того, что Белый дом пытается нащупать почву для урегулирования конфликта, но одновременно продолжает снабжать Киев оружием и разведданными.
Приглашая в Москву личных посланников Трампа, Россия показывает, что не отказывается от диалога, однако Лавров ясно дал понять Вашингтону: Москва ждет от новой американской администрации конкретных предложений, которые будут учитывать интересы безопасности РФ, а не пустых заверений на фоне продолжающихся ударов по российским объектам.
Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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