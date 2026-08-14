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Урегулирование на Украине возможно только при искоренении первопричин - МИД РФ

Урегулирование на Украине возможно только при искоренении первопричин - МИД РФ - 14.08.2026 Украина.ру

Урегулирование на Украине возможно только при искоренении первопричин - МИД РФ

Устойчивый мир на Украине возможен только при искоренении первопричин нынешнего конфликта. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-08-14T12:52

2026-08-14T12:52

2026-08-14T12:52

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Дипломат отметила регулярность актов терроризма, совершаемых дронами ВСУ в Чёрном море в отношении гражданских судов прибрежных стран с периодичностью несколько раз в месяц. "Рассматриваем эти нападения как целенаправленную политику по дестабилизации гражданского судоходства в Черноморском регионе с целью дальнейшего нагнетания обстановки и затягивания конфликта, при откровенном попустительстве соседей по региону. При этом не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку", - сказала Захарова.Она также отметила участившиеся в последнее время "международные призывы к прекращению огня и урегулированию ситуации вокруг Украины в русле известных паллиативных схем". "Наше отношение к ним и проблеме в целом не претерпело изменений. Устойчивое, долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно только при условии искоренения его первопричин", - подчеркнула официальный представитель МИД России."Прежде всего, речь идёт об устранении угроз безопасности, возникших в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Киева в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться гарантий восстановления и соблюдения законных прав русского и русскоязычного населения на территориях, остающихся под контролем киевского режима", - конкретизировала Захарова.Она также указала не неприемлемость временного прекращения боевых действий на Чёрном море - такую инициативу продвигает глава МИД Турции Хакан Фидан."Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как "Черноморская инициатива", в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее - ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно", - сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Россия не пойдет на компромиссы, связанные с устранением первопричин начала украинского конфликта - об этом в июле заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Подробности в публикации Косачев высказался о компромиссах по УкраинеТакже на эту тему: Лавров объяснил, для чего Европе нужна заморозка украинского конфликтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, мария захарова, нато, черное море, мид, вооруженные силы украины, прогнозы сво, дипломатия