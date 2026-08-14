Урегулирование на Украине возможно только при искоренении первопричин - МИД РФ - 14.08.2026 Украина.ру
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Урегулирование на Украине возможно только при искоренении первопричин - МИД РФ
Урегулирование на Украине возможно только при искоренении первопричин - МИД РФ - 14.08.2026 Украина.ру
Урегулирование на Украине возможно только при искоренении первопричин - МИД РФ
Устойчивый мир на Украине возможен только при искоренении первопричин нынешнего конфликта. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-08-14T12:52
2026-08-14T12:52
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Дипломат отметила регулярность актов терроризма, совершаемых дронами ВСУ в Чёрном море в отношении гражданских судов прибрежных стран с периодичностью несколько раз в месяц. "Рассматриваем эти нападения как целенаправленную политику по дестабилизации гражданского судоходства в Черноморском регионе с целью дальнейшего нагнетания обстановки и затягивания конфликта, при откровенном попустительстве соседей по региону. При этом не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку", - сказала Захарова.Она также отметила участившиеся в последнее время "международные призывы к прекращению огня и урегулированию ситуации вокруг Украины в русле известных паллиативных схем". "Наше отношение к ним и проблеме в целом не претерпело изменений. Устойчивое, долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно только при условии искоренения его первопричин", - подчеркнула официальный представитель МИД России."Прежде всего, речь идёт об устранении угроз безопасности, возникших в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Киева в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться гарантий восстановления и соблюдения законных прав русского и русскоязычного населения на территориях, остающихся под контролем киевского режима", - конкретизировала Захарова.Она также указала не неприемлемость временного прекращения боевых действий на Чёрном море - такую инициативу продвигает глава МИД Турции Хакан Фидан."Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как "Черноморская инициатива", в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее - ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно", - сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Россия не пойдет на компромиссы, связанные с устранением первопричин начала украинского конфликта - об этом в июле заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Подробности в публикации Косачев высказался о компромиссах по УкраинеТакже на эту тему: Лавров объяснил, для чего Европе нужна заморозка украинского конфликтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, киев, мария захарова, нато, черное море, мид, вооруженные силы украины, прогнозы сво, дипломатия
Новости, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, НАТО, Черное море, МИД, Вооруженные силы Украины, прогнозы СВО, дипломатия

Урегулирование на Украине возможно только при искоренении первопричин - МИД РФ

12:52 14.08.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИнтервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Устойчивый мир на Украине возможен только при искоренении первопричин нынешнего конфликта. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Дипломат отметила регулярность актов терроризма, совершаемых дронами ВСУ в Чёрном море в отношении гражданских судов прибрежных стран с периодичностью несколько раз в месяц.
"Рассматриваем эти нападения как целенаправленную политику по дестабилизации гражданского судоходства в Черноморском регионе с целью дальнейшего нагнетания обстановки и затягивания конфликта, при откровенном попустительстве соседей по региону. При этом не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку", - сказала Захарова.
Она также отметила участившиеся в последнее время "международные призывы к прекращению огня и урегулированию ситуации вокруг Украины в русле известных паллиативных схем".
"Наше отношение к ним и проблеме в целом не претерпело изменений. Устойчивое, долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно только при условии искоренения его первопричин", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
"Прежде всего, речь идёт об устранении угроз безопасности, возникших в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Киева в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться гарантий восстановления и соблюдения законных прав русского и русскоязычного населения на территориях, остающихся под контролем киевского режима", - конкретизировала Захарова.
Она также указала не неприемлемость временного прекращения боевых действий на Чёрном море - такую инициативу продвигает глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как "Черноморская инициатива", в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее - ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно", - сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Россия не пойдет на компромиссы, связанные с устранением первопричин начала украинского конфликта - об этом в июле заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Подробности в публикации Косачев высказался о компромиссах по Украине
Также на эту тему: Лавров объяснил, для чего Европе нужна заморозка украинского конфликта
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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