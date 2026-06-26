https://ukraina.ru/20260626/oleg-ivanov-opyanennyy-podderzhkoy-zapada-zelenskiy-ugrozhaet-belorussii-zabyv-o-raketakh-rossii--1080650795.html

Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России

Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России - 26.06.2026 Украина.ру

Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России

Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Это делает его опасным для международной безопасности.

2026-06-26T06:06

2026-06-26T06:06

2026-06-26T06:15

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов.Ранее Владимир Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес Белоруссии. На сей раз он потребовал, чтобы руководство республики прекратило строительство военной инфраструктуры у границы и оборвало сотрудничество с Россией. В свою очередь Александр Лукашенко сообщил, что на переговоры в Минск были вызваны некие представители киевского режима, которым он напомнил, что такой тон Зеленского неуместен, и если последний втянет Минск в войну, то ее качество "мгновенно изменится". — Олег Петрович, в чем логика ультиматумов Зеленского? Почему его хамство усиливается — почувствовал сильную поддержку ЕС?— Как известно, Зеленский дал неделю президенту Лукашенко, чтобы он отвел от белорусско-украинской границы технику, которая по заявлению главы киевского режима, используется для целеуказания российским БПЛА.Напомню, что во-первых, это суверенное право Белоруссии располагать любую технику, которая не запрещена международным правом на своей территории. Во-вторых, принцип неделимости безопасности не работает в отношениях между Украиной и Белоруссией и ответственность за это ложится на украинское руководство.Есть вполне определенная причина, почему Зеленский так ведет себя. Да, это поддержка со стороны союзников. Зеленский прекрасно знает, что такие требования идут в русле общей политики Запада по отношению к Белоруссии и России, поэтому не чувствует необходимости сдерживать себя.В политологии есть такое понятие, как операционный код лидера, то есть совокупность личностных особенностей менталитета и характера человека в отношении международной обстановки и способов достижения поставленных в ней целей. В отношении Зеленского можно сказать, что опьяненный поддержкой Запада, он не осознает пределов и ограничений своих требований и действий.Это очень опасное состояние для любого лидера. А лидер воюющей страны, пытающийся расширить конфликт, втянув в него Белоруссию и страны НАТО, становится особенно опасным для международной безопасности.— Тем временем в Европе очередной скандал вокруг Урсулы фон дер Ляйен — против неё организовано расследование с подачи уполномоченной по правам человека в ЕС Терезы Аньинью. Речь идет о некоем закрытом чате, где присутствовал Владимир Зеленский и еврочиновники. Что же там такого могло быть и почему это чуть ли не раскололо ЕС?— Пока мы можем оценивать эту ситуацию по заявлениям в СМИ, так как расследование Европейского омбудсмена Терезы Аньинью еще не закончено.Здесь есть два аспекта. Во-первых, в закрытом чате состояли кроме Зеленского лидеры Германии, Франции, Италии, ушедший премьер Великобритании и сама Урсула фон дер Ляйен. Чат был создан для обсуждения чувствительных вопросов, включающих как политику США в отношении этих стран и международных проблем, так и для обсуждения личностных особенностей и поведения президента Трампа — по крайней мере в той части, которая затрагивает участников чата.Такого рода информация в случае вполне возможной утечки могла бы нанести серьезный ущерб евроатлантическим отношениям, которые не сводятся только к Украине и могут задеть самого президента Трампа. Последний, как мы знаем, весьма чувствителен к оценкам его личности другими лидерами.Во-вторых, есть и правовой аспект. Как стало известно, омбудсмен Аньинью начала расследование того, как Еврокомиссия обработала запрос заявителя в соответствии с законодательством ЕС о публичном доступе к документам. По-видимому, это еще не финал, и нам нужно подождать результата, который возможно и не будет полностью известен общественности, учитывая вероятный ущерб от обнародования.Вряд ли факт наличия чата или раскрытие его содержания способно расколоть ЕС или разрушить отношения между США и ЕС. Предстоящий саммит НАТО в Анкаре и возможная критика Трампа союзников по НАТО перекроет скандальный характер истории про секретный чат.— В последние дни было много скептических высказываний со стороны российских лидеров на тему Украины и действий США на этом поле. Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы Киевом, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и "реалий на земле". А Сергей Лавров исключил остановку по линии фронта для переговоров с Украиной. Если все это вкупе с ситуацией на фронте проанализировать, куда мы идем: к затяжной войне или шанс на переговоры все-таки остается?— Действительно, руководство России не один раз публично заявляло и продолжает заявлять о готовности начать переговоры с Украиной, но не ради самих переговоров, которые нужны Киеву и поддерживающим ее западным союзникам. Они используют это время для перегруппировки сил и пополнения [рядов ВСУ], а в дальнейшем и для продолжения боевых действий.Переговоры должны проводиться для завершения СВО и для подписания заранее оговоренных и подготовленных условий, которые должны включать решенный территориальный вопрос и гарантии безопасности. На данный момент такие условия не вырисовываются как реальные. Понимание, достигнутое в Анкоридже, не выдерживает проверку временем и не по вине России.Вероятно, достигнутые договоренности были не нужны администрации Трампа с самого начала или американский лидер оказался под настолько сильным давлением сил внутри США, европейских союзников, что не смог сохранить озвученные им же предложения. В результате мы видим затянувшийся вооруженный конфликт, который по мнению многих экспертов имеет характерные черты войны на истощение.Пока ни одна из сторон не готова принять сложившуюся обстановку на земле и собирается продолжить борьбу. В таких условиях нам остается добиваться победы на поле боя, которое при наличие современных средств поражения простирается далеко вглубь от линии боевого соприкосновения.— Что же может означать победа?— Согласно известному военному теоретику Клаузевицу совокупное понятие победы включает: большие потери физических сил противника, такие же потери моральных сил и открытое признание в этом, выраженное в отказе побежденного от своего намерения.Сегодня, несмотря на большие потери, которые несут ВСУ и экономика Украины, мы не видим явных признаков отказа Киева от своего намерения. Это означает, что пространство для переговоров не открылось. Зеленский по-прежнему получает политическую, экономическую и военную помощь со стороны западных союзников.Как известно, война — это акт насилия с целью заставить противника выполнить нашу волю. Пока такой момент не настал. Следовательно, боевые действия разной степени интенсивности будут продолжаться еще неопределенное время — до того момента, когда руководство Украины не осознает, что продолжение войны становится не только бессмысленным, но и невозможным.— Ранее министр Лавров также отметил, что Россию удивили заявления госсекретаря США Марко Рубио, что Вашингтон не может быть посредником по Украине, так как поддерживает Киев. Как это повлияет на дипломатический диалог стран, который вроде бы вот-вот начал оживляться? Означает ли это (плюс срыв публикации Лаврова в Politico) окончательное закрытие каналов для общения между Россией и Западом?— Чтобы ответить на это вопрос, следует сделать оговорку, что между США и Европой есть много общего, но есть и разница в отношении к России. Что есть общее между ними, так это то, что ни США, ни Европа не могут быть посредниками в этом конфликте из-за их активного участие на стороне Украины.Однако, есть и разница. Она заключается в том, что с руководством США и их представителями в лице Уиткоффа и Кушнера у нас есть диалог и достаточно устойчивый канал связи. С Европой все это отсутствует. Скорее всего такая ситуация сохранится еще какое-то время. Призывы лидера Финляндии Стубба к Европе начать диалог с Россией это глас вопиющего в пустыне. Он не находит поддержку у других союзников.Канал общения с Европой скорее всего может установиться после решения руководства Украины начать переговоры с Россией и в случае достижения необходимого в конкретных условиях результата, но вряд ли раньше. Пока мы видим, что коллективному Западу выгодно вести прокси войну руками Украины против России, чтобы выиграть время для подготовки к возможно более серьёзному сценарию.Заявления Владимира Путина 23 июня фактически зафиксировали смену нарратива, который можно назвать "осторожно, двери закрываются" для мирных переговоров. Этот сигнал, прежде всего, послан западным спонсорам украинского режима. Об этом — в материале Стоит ли ждать эскалации в ближайший месяц?

https://ukraina.ru/20241001/1057815641.html

https://ukraina.ru/20260624/vladimir-vasilev-posle-4-iyulya-rossiya-pereydet-ot-krasnykh-liniy-k-zhestkim-udaram-po-ukraine-1080548853.html

https://ukraina.ru/20260625/1080601957.html

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Анна Черкасова

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