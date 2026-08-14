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ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР

ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР - 14.08.2026 Украина.ру

ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ

2026-08-14T12:16

2026-08-14T12:16

2026-08-14T12:24

россия

донецкая народная республика

измаил

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спецоперация

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"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Новониколаевка ДНР", — говорится в сообщении.Также российские войска нанесли ночной удар беспилотниками по железнодорожной станции порта Измаил. По данным оборонного ведомства, объект активно использовался украинской стороной для хранения и транспортировки военных грузов и горюче-смазочных материалов.Кроме того, расчёты артиллерийских установок "Мста-С" группировки "Восток" уничтожили места размещения резервов ВСУ в районе населённого пункта Долинка Запорожской области. Противника выявили с помощью разведывательных БПЛА, что позволило сорвать попытку усилить оборону на данном участке.Ранее сообщалось, что Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человекВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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россия, донецкая народная республика, измаил, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация