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ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР
ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР - 14.08.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ
2026-08-14T12:16
2026-08-14T12:16
2026-08-14T12:24
россия
донецкая народная республика
измаил
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Новониколаевка ДНР", — говорится в сообщении.Также российские войска нанесли ночной удар беспилотниками по железнодорожной станции порта Измаил. По данным оборонного ведомства, объект активно использовался украинской стороной для хранения и транспортировки военных грузов и горюче-смазочных материалов.Кроме того, расчёты артиллерийских установок "Мста-С" группировки "Восток" уничтожили места размещения резервов ВСУ в районе населённого пункта Долинка Запорожской области. Противника выявили с помощью разведывательных БПЛА, что позволило сорвать попытку усилить оборону на данном участке.Ранее сообщалось, что Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человекВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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россия, донецкая народная республика, измаил, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Донецкая Народная Республика, Измаил, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР
12:16 14.08.2026 (обновлено: 12:24 14.08.2026)
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Новониколаевка ДНР", — говорится в сообщении.
Также российские войска нанесли ночной удар беспилотниками по железнодорожной станции порта Измаил. По данным оборонного ведомства, объект активно использовался украинской стороной для хранения и транспортировки военных грузов и горюче-смазочных материалов.
Кроме того, расчёты артиллерийских установок "Мста-С" группировки "Восток" уничтожили места размещения резервов ВСУ в районе населённого пункта Долинка Запорожской области. Противника выявили с помощью разведывательных БПЛА, что позволило сорвать попытку усилить оборону на данном участке.
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