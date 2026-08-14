https://ukraina.ru/20260814/agent-polskikh-spetssluzhb-poluchil-23-goda-za-shpionazh-za-rossiyskimi-raketnymi-kompleksami--fsb-1082482413.html

Слежка за ракетными комплексами РФ: польский агент получил 23 года строгого режима — ФСБ

Слежка за ракетными комплексами РФ: польский агент получил 23 года строгого режима — ФСБ - 14.08.2026 Украина.ру

Слежка за ракетными комплексами РФ: польский агент получил 23 года строгого режима — ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 14 августа сообщила о вступлении в законную в силу приговора Мосгорсуда в отношении россиянина Георгия Пирогова, причастного к сотрудничеству с польскими спецслужбами

2026-08-14T11:00

2026-08-14T11:00

2026-08-14T11:22

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Его приговорили к 23 годам колонии строгого режима.Следователи выяснили, что Пирогов уехал из России после начала спецоперации. Находясь в Польше, он сам вышел на связь с представителем Службы военной разведки польского министерства обороны. Польские кураторы дали ему задание собирать секретные данные о новейшем российском оружии, которое ВС РФ применяют в ходе спецоперацииКроме того, злоумышленник переводил криптовалюту на нужды ВСУ, закупал амуницию для вооруженных формирований и организовывал ее доставку из Польши на Украину.Польша, как один из главных логистических и разведывательных хабов НАТО, активно использует бежавших из страны граждан в надежде выведать через них хоть какие-то секреты российского ОПК.Подробнее о других завербованных - в материале Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ на сайте Украина.ру.

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новости, польша, россия, украина, фсб, вооруженные силы украины, нато