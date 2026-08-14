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Слежка за ракетными комплексами РФ: польский агент получил 23 года строгого режима — ФСБ
Слежка за ракетными комплексами РФ: польский агент получил 23 года строгого режима — ФСБ - 14.08.2026 Украина.ру
Слежка за ракетными комплексами РФ: польский агент получил 23 года строгого режима — ФСБ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 14 августа сообщила о вступлении в законную в силу приговора Мосгорсуда в отношении россиянина Георгия Пирогова, причастного к сотрудничеству с польскими спецслужбами
2026-08-14T11:00
2026-08-14T11:00
2026-08-14T11:22
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Его приговорили к 23 годам колонии строгого режима.Следователи выяснили, что Пирогов уехал из России после начала спецоперации. Находясь в Польше, он сам вышел на связь с представителем Службы военной разведки польского министерства обороны. Польские кураторы дали ему задание собирать секретные данные о новейшем российском оружии, которое ВС РФ применяют в ходе спецоперацииКроме того, злоумышленник переводил криптовалюту на нужды ВСУ, закупал амуницию для вооруженных формирований и организовывал ее доставку из Польши на Украину.Польша, как один из главных логистических и разведывательных хабов НАТО, активно использует бежавших из страны граждан в надежде выведать через них хоть какие-то секреты российского ОПК.Подробнее о других завербованных - в материале Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ на сайте Украина.ру.
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Новости, Польша, Россия, Украина, ФСБ, Вооруженные силы Украины, НАТО
Слежка за ракетными комплексами РФ: польский агент получил 23 года строгого режима — ФСБ
11:00 14.08.2026 (обновлено: 11:22 14.08.2026)
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 14 августа сообщила о вступлении в законную в силу приговора Мосгорсуда в отношении россиянина Георгия Пирогова, причастного к сотрудничеству с польскими спецслужбами
Его приговорили к 23 годам колонии строгого режима.
Следователи выяснили, что Пирогов уехал из России после начала спецоперации. Находясь в Польше, он сам вышел на связь с представителем Службы военной разведки польского министерства обороны. Польские кураторы дали ему задание собирать секретные данные о новейшем российском оружии, которое ВС РФ применяют в ходе спецоперации
"Пирогов Георгий Владимирович с использованием контактов среди работников российской оборонной промышленности добывал для иностранных спецслужб закрытую информацию о производстве и применении ракетных комплексов, а также персональные данные лиц, допущенных к государственной тайне, с целью вовлечения их в деятельность против безопасности Российской Федерации", - рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
Кроме того, злоумышленник переводил криптовалюту на нужды ВСУ, закупал амуницию для вооруженных формирований и организовывал ее доставку из Польши на Украину.
Польша, как один из главных логистических и разведывательных хабов НАТО, активно использует бежавших из страны граждан в надежде выведать через них хоть какие-то секреты российского ОПК.