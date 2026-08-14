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Стубб дал Европе два месяца на примирение с Россией
Стубб дал Европе два месяца на примирение с Россией - 14.08.2026 Украина.ру
Стубб дал Европе два месяца на примирение с Россией
Финляндия считает необходимым восстановить контакт с Россией в ближайшие два месяца. Об этом 14 августа заявил президент страны Александр Стубб в интервью журналу Koululainen
2026-08-14T10:08
2026-08-14T10:08
2026-08-14T10:08
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"Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт", — сказал он.Стубб уточнил, что переговоры с Москвой следует проводить в координации с другими странами Европы. По его мнению, связи необходимо восстановить как на европейском, так и на двустороннем уровне.В июне финский президент уже заявлял, что Евросоюз должен начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, и настаивал, что инициатором переговоров должен выступить ЕС. На вопрос, готов ли он выступить переговорщиком, политик скоро ответил, что "если попросят, то, вероятно, будет сложно ответить отрицательно".Ранее в новостях: Стубб решил порассуждать о войне России с Украиной
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, европа, финляндия, владимир путин, александр стубб, ес
Новости, Россия, Европа, Финляндия, Владимир Путин, Александр Стубб, ЕС
Стубб дал Европе два месяца на примирение с Россией
Финляндия считает необходимым восстановить контакт с Россией в ближайшие два месяца. Об этом 14 августа заявил президент страны Александр Стубб в интервью журналу Koululainen
"Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт", — сказал он.
Стубб уточнил, что переговоры с Москвой следует проводить в координации с другими странами Европы. По его мнению, связи необходимо восстановить как на европейском, так и на двустороннем уровне.
В июне финский президент уже заявлял, что Евросоюз должен начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, и настаивал, что инициатором переговоров должен выступить ЕС.
На вопрос, готов ли он выступить переговорщиком, политик скоро ответил, что "если попросят, то, вероятно, будет сложно ответить отрицательно".