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Силы ПВО сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА

Силы ПВО сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА - 14.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 553 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 14 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-14T09:32

2026-08-14T09:32

2026-08-14T09:32

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Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 13 августа до 8:00 мск 14 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 553 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.Ранее сообщалось, что Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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