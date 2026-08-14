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Суда, ж/д станция и склад в Броварах: Минобороны раскрыло новые цели ударов "Гераней"

Суда, ж/д станция и склад в Броварах: Минобороны раскрыло новые цели ударов "Гераней" - 14.08.2026 Украина.ру

Суда, ж/д станция и склад в Броварах: Минобороны раскрыло новые цели ударов "Гераней"

Российские военные продолжают бить по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах Вооруженных сил противника (ВСУ), сообщило 14 августа Минобороны РФ

2026-08-14T09:23

2026-08-14T09:23

2026-08-14T10:25

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Так, россияне поразили беспилотниками два судна в Черном море юго-западнее Николаева, задействованные для сопровождения морских сухогрузов с западным вооружением для ВСУ.Также ударами российских БПЛА была поражена железнодорожная станция порта Измаил, используемая для погрузки, хранения, транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ.Кроме прочего, ВС РФ ударами "Гераней" нанесли поражение логистическому центру ВСУ в Броварах Киевской области. Ведомство уточнило, что удар был нанесен с применением БПЛА "Герань-4 сикер". В результате удара цель поражена.Систематическое уничтожение портовых и железнодорожных узлов на юге и в центральных областях Украины является частью комплексной стратегии по срыву поставок западной помощи. Лишая противника ключевых перевалочных баз в Измаиле и под Николаевом, российские военные перерезают основные маршруты доставки техники и горюче-смазочных материалов. Одновременные удары по глубоким тыловым распределительным центрам, таким как в Броварах, не позволяют украинскому командованию оперативно накапливать резервы и распределять натовское вооружение вдоль линии боевого соприкосновения.Подробнее об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.

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бровары, украина, россия, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, сво, спецоперация