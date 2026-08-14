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Минимум год на ремонт: разведка США доложила о критическом состоянии украинских электростанций

Минимум год на ремонт: разведка США доложила о критическом состоянии украинских электростанций - 14.08.2026 Украина.ру

Минимум год на ремонт: разведка США доложила о критическом состоянии украинских электростанций

Разведывательное управление министерства обороны США полагает, что Украине потребуется до полугода для восстановления поврежденных электроподстанций и не менее года - для электростанций высокой мощности, следует из отчетов для конгресса США

2026-08-14T10:26

2026-08-14T10:26

2026-08-14T10:26

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"По данным разведывательного управления министерства обороны (DIA), Украина может отремонтировать большую часть поврежденных подстанций в течение шести месяцев, а поврежденных электростанций высокой мощности - по меньшей мере за год", - говорится в тексте доклада.Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ.Сообщение сопровождается картинкой, на которой изображены три летящих в небе ударных дрона-камикадзе "Герань-4 Сикер" с надписью "как снег на голову".Сроки, озвученные американской разведкой, фактически означают, что Украина не успеет восстановить ключевую генерацию до начала отопительного сезона. Ситуацию усложняет то, что российские военные продолжают наносить регулярные удары по энергосистеме, обнуляя любые ремонтные работы. Подробнее об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру