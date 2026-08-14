https://ukraina.ru/20260814/bili-tochno-po-zhilym-vsu-atakovali-raketami-dom-v-bryanske-est-pogibshiy-1082482682.html

"Били точно по жилым": ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, есть погибший

"Били точно по жилым": ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, есть погибший - 14.08.2026 Украина.ру

"Били точно по жилым": ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, есть погибший

ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Советском районе Брянска, в результате один человек погиб, шестеро пострадали. Об этом 14 августа сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук

2026-08-14T11:24

2026-08-14T11:24

2026-08-14T11:24

спецоперация

сво

брянск

советский район

брянская область

юрий ковальчук

росгвардия

вооруженные силы украины

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"ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе города Брянска. На данный момент один человек погиб, шесть пострадавших", — написал Ковальчук.Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.Губернатор также сообщил о масштабной работе сил противовоздушной обороны. За прошедшие сутки над территорией области подразделения Минобороны РФ, бойцы бригады "БАРС-Брянск", транспортная полиция и спецподразделения Росгвардии перехватили и уничтожили 262 беспилотника украинской армии.Ранее сообщалось, что Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек.

брянск

советский район

брянская область

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спецоперация, сво, брянск, советский район, брянская область, юрий ковальчук, росгвардия, вооруженные силы украины