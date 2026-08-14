"Били точно по жилым": ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, есть погибший - 14.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260814/bili-tochno-po-zhilym-vsu-atakovali-raketami-dom-v-bryanske-est-pogibshiy-1082482682.html
"Били точно по жилым": ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, есть погибший
"Били точно по жилым": ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, есть погибший - 14.08.2026 Украина.ру
"Били точно по жилым": ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, есть погибший
ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Советском районе Брянска, в результате один человек погиб, шестеро пострадали. Об этом 14 августа сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук
2026-08-14T11:24
2026-08-14T11:24
спецоперация
сво
брянск
советский район
брянская область
юрий ковальчук
росгвардия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080742339_0:47:1436:854_1920x0_80_0_0_fa5fd93b51192a4900a656f695202807.jpg
"ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе города Брянска. На данный момент один человек погиб, шесть пострадавших", — написал Ковальчук.Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.Губернатор также сообщил о масштабной работе сил противовоздушной обороны. За прошедшие сутки над территорией области подразделения Минобороны РФ, бойцы бригады "БАРС-Брянск", транспортная полиция и спецподразделения Росгвардии перехватили и уничтожили 262 беспилотника украинской армии.Ранее сообщалось, что Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек.
брянск
советский район
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080742339_117:0:1317:900_1920x0_80_0_0_24ea066ef73d5fab4156cb0937c4803e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, брянск, советский район, брянская область, юрий ковальчук, росгвардия, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Брянск, Советский район, Брянская область, Юрий Ковальчук, Росгвардия, Вооруженные силы Украины

"Били точно по жилым": ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, есть погибший

11:24 14.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей АверинАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Советском районе Брянска, в результате один человек погиб, шестеро пострадали. Об этом 14 августа сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук
"ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе города Брянска. На данный момент один человек погиб, шесть пострадавших", — написал Ковальчук.
Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Губернатор также сообщил о масштабной работе сил противовоздушной обороны. За прошедшие сутки над территорией области подразделения Минобороны РФ, бойцы бригады "БАРС-Брянск", транспортная полиция и спецподразделения Росгвардии перехватили и уничтожили 262 беспилотника украинской армии.
Ранее сообщалось, что Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОБрянскСоветский районБрянская областьЮрий КовальчукРосгвардияВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:35Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августа
17:28Норин про удары по портам Украины: "Мы заставили Maersk уйти, но товарооборот не отрубился"
17:19Экс-глава МО Польши Блащак выступил против передачи Украине ракет к Patriot
17:17Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс
17:12Украина построит в Литве завод боеприпасов по стандартам НАТО
17:10Без мобилизации и с русским языком: украинские беженцы строят новую жизнь в Белоруссии
16:37Добрались до основателя ВДВ: на Украине воюют с памятниками настоящих героев
16:27IFQ: лидеры Евросоюза утратили связь с реальностью из-за антироссийской политики
16:21Военный историк: Контрудары ВСУ на Запорожье — лишь попытка купировать наступление ВС РФ
16:05ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области - пострадали мирные жители
16:03Зрада Экспресс: международная "бусификация". Европейский рай стал мышеловкой для беженцев
16:00"Люди и дельфины" – фантастика и гуманизм от Киевнаучфильма
15:56Максимум 15°C в квартирах: что говорят эксперты о предстоящей зиме на Украине
15:47SOS от Зеленского. Киев сам подсказывает, как себя победить
15:46ЕС закрывает глаза на русофобию, неонацизм и тоталитарные проявления в Молдавии
15:39Евгений Норин: "Славянск и Краматорск для нас – официально заявленная цель войны"
15:24На Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиения
15:18Киевлянин прыгнул в смолу ради кражи сигарет — что пошло не так
15:16Неудачники из Молдавии и Румынии голословно обвиняют Россию - МИД
15:11Более 100 атлетов получили награды в Донецке: праздник спорта вернулся спустя семь лет
Лента новостейМолния