https://ukraina.ru/20260814/bili-tochno-po-zhilym-vsu-atakovali-raketami-dom-v-bryanske-est-pogibshiy-1082482682.html
"Били точно по жилым": ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, есть погибший
"Били точно по жилым": ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, есть погибший - 14.08.2026 Украина.ру
"Били точно по жилым": ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, есть погибший
ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Советском районе Брянска, в результате один человек погиб, шестеро пострадали. Об этом 14 августа сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук
2026-08-14T11:24
2026-08-14T11:24
2026-08-14T11:24
спецоперация
сво
брянск
советский район
брянская область
юрий ковальчук
росгвардия
вооруженные силы украины
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"ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе города Брянска. На данный момент один человек погиб, шесть пострадавших", — написал Ковальчук.Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.Губернатор также сообщил о масштабной работе сил противовоздушной обороны. За прошедшие сутки над территорией области подразделения Минобороны РФ, бойцы бригады "БАРС-Брянск", транспортная полиция и спецподразделения Росгвардии перехватили и уничтожили 262 беспилотника украинской армии.Ранее сообщалось, что Белгородскую область за сутки атаковали более 250 БПЛА, погиб человек.
брянск
советский район
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, брянск, советский район, брянская область, юрий ковальчук, росгвардия, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Брянск, Советский район, Брянская область, Юрий Ковальчук, Росгвардия, Вооруженные силы Украины
"Били точно по жилым": ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, есть погибший
ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Советском районе Брянска, в результате один человек погиб, шестеро пострадали. Об этом 14 августа сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук
"ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе города Брянска. На данный момент один человек погиб, шесть пострадавших", — написал Ковальчук.
Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Губернатор также сообщил о масштабной работе сил противовоздушной обороны. За прошедшие сутки над территорией области подразделения Минобороны РФ, бойцы бригады "БАРС-Брянск", транспортная полиция и спецподразделения Росгвардии перехватили и уничтожили 262 беспилотника украинской армии.