Захарова ответила на предложение Турции о мире в Черном море - 14.08.2026 Украина.ру
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Захарова ответила на предложение Турции о мире в Черном море
Захарова ответила на предложение Турции о мире в Черном море - 14.08.2026 Украина.ру
Захарова ответила на предложение Турции о мире в Черном море
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 14 августа прокомментировала предложение Турции об остановке боевых действий в Черном море, ее заявление опубликовано на сайте ведомства
2026-08-14T12:38
2026-08-14T12:38
новости
черное море
россия
турция
мария захарова
мид
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"Не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку", - отметила она.Кроме того, Захарова подчеркнула, что Россия по официальным каналам не получала формализованного обращения от Турции по мораторию на военные действия в Черном море с объяснением этой инициативы.На прошлой неделе глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара передала РФ и Украине предложение объявить мораторий на военные действия в Черном море.Отказ Москвы от "половинчатых мер" напрямую связан с тем, что любые подобные соглашения Киев использует для передышки и перегруппировки сил. Об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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новости, черное море, россия, турция, мария захарова, мид, украина.ру
Новости, Черное море, Россия, Турция, Мария Захарова, МИД, Украина.ру

Захарова ответила на предложение Турции о мире в Черном море

12:38 14.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 14 августа прокомментировала предложение Турции об остановке боевых действий в Черном море, ее заявление опубликовано на сайте ведомства
"Не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку", - отметила она.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что Россия по официальным каналам не получала формализованного обращения от Турции по мораторию на военные действия в Черном море с объяснением этой инициативы.
На прошлой неделе глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара передала РФ и Украине предложение объявить мораторий на военные действия в Черном море.
Отказ Москвы от "половинчатых мер" напрямую связан с тем, что любые подобные соглашения Киев использует для передышки и перегруппировки сил.
Об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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