https://ukraina.ru/20260814/dvukh-zhiteley-dnr-privlekut-k-otvetstvennosti-za-publikatsiyu-video-obstrelov-vsu-1082482277.html
Двух жителей ДНР привлекут к ответственности за публикацию видео обстрелов ВСУ
Двух жителей ДНР привлекут к ответственности за публикацию видео обстрелов ВСУ - 14.08.2026 Украина.ру
Двух жителей ДНР привлекут к ответственности за публикацию видео обстрелов ВСУ
ФСБ и МВД по ДНР привлекут к ответственности двух жителей Енакиево за публикацию видео обстрелов ВСУ. Об этом 14 августа сообщает канал "Донбасс решает"
2026-08-14T11:16
2026-08-14T11:16
2026-08-14T11:16
новости
енакиево
донецкая народная республика
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россия
обстрелы
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Ночью два жителя Енакиево опубликовали в одном из городских чатов видео последствий террористического удара ВСУ. "Враг скачал его из городского чата и использовал на своих ресурсах, - отметил телеграм-канал. - Таким образом, молодые люди позволили противнику получить кадры попаданий и поставили под угрозу работу экстренных служб". По информации авторов телеграм-канала, два жителя Енакиево будут привлечены к административной ответственности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, енакиево, донецкая народная республика, фсб, мвд, всу, мирные жители, новые регионы, россия, обстрелы
Новости, Енакиево, Донецкая Народная Республика, ФСБ, МВД, ВСУ, мирные жители, Новые регионы, Россия, обстрелы
Двух жителей ДНР привлекут к ответственности за публикацию видео обстрелов ВСУ
ФСБ и МВД по ДНР привлекут к ответственности двух жителей Енакиево за публикацию видео обстрелов ВСУ. Об этом 14 августа сообщает канал "Донбасс решает"