https://ukraina.ru/20260814/dvukh-zhiteley-dnr-privlekut-k-otvetstvennosti-za-publikatsiyu-video-obstrelov-vsu-1082482277.html

Двух жителей ДНР привлекут к ответственности за публикацию видео обстрелов ВСУ

Двух жителей ДНР привлекут к ответственности за публикацию видео обстрелов ВСУ - 14.08.2026 Украина.ру

Двух жителей ДНР привлекут к ответственности за публикацию видео обстрелов ВСУ

ФСБ и МВД по ДНР привлекут к ответственности двух жителей Енакиево за публикацию видео обстрелов ВСУ. Об этом 14 августа сообщает канал "Донбасс решает"

2026-08-14T11:16

2026-08-14T11:16

2026-08-14T11:16

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Ночью два жителя Енакиево опубликовали в одном из городских чатов видео последствий террористического удара ВСУ. "Враг скачал его из городского чата и использовал на своих ресурсах, - отметил телеграм-канал. - Таким образом, молодые люди позволили противнику получить кадры попаданий и поставили под угрозу работу экстренных служб". По информации авторов телеграм-канала, два жителя Енакиево будут привлечены к административной ответственности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, енакиево, донецкая народная республика, фсб, мвд, всу, мирные жители, новые регионы, россия, обстрелы