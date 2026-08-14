У Киева заканчиваются ракеты для ПВО - доклад Пентагона и Госдепа - 14.08.2026 Украина.ру
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У Киева заканчиваются ракеты для ПВО - доклад Пентагона и Госдепа
У Киева заканчиваются ракеты для ПВО - доклад Пентагона и Госдепа - 14.08.2026 Украина.ру
У Киева заканчиваются ракеты для ПВО - доклад Пентагона и Госдепа
Украина столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, говорится в докладе, подготовленном Пентагоном и госдепартаментом США для американского конгресса
2026-08-14T09:56
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"Украине не хватало ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам, и она по-прежнему зависела от иностранной поддержки в области противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в докладе, охватывающем период с апреля по июнь.Без западных поставок украинская ПВО не способна работать самостоятельно. Сейчас дефицит ракет дошел до того, что Киеву приходится выбирать, что именно защищать — войска на фронте или города в тылу. Ситуацию усложняет то, что президент США Дональд Трамп пока не дал четких гарантий по новым пакетам ПВО, а американские заводы уже затягивают производство по старым контрактам.Подробнее - в материале Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон, украина.ру
Новости, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пентагон, Украина.ру

У Киева заканчиваются ракеты для ПВО - доклад Пентагона и Госдепа

09:56 14.08.2026 (обновлено: 09:58 14.08.2026)
 
© REUTERS / Nina Liashonok
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© REUTERS / Nina Liashonok
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Украина столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, говорится в докладе, подготовленном Пентагоном и госдепартаментом США для американского конгресса
"Украине не хватало ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам, и она по-прежнему зависела от иностранной поддержки в области противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в докладе, охватывающем период с апреля по июнь.
Без западных поставок украинская ПВО не способна работать самостоятельно. Сейчас дефицит ракет дошел до того, что Киеву приходится выбирать, что именно защищать — войска на фронте или города в тылу.
Ситуацию усложняет то, что президент США Дональд Трамп пока не дал четких гарантий по новым пакетам ПВО, а американские заводы уже затягивают производство по старым контрактам.
Подробнее - в материале Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины на сайте Украина.ру.
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