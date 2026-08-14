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У Киева заканчиваются ракеты для ПВО - доклад Пентагона и Госдепа
У Киева заканчиваются ракеты для ПВО - доклад Пентагона и Госдепа - 14.08.2026 Украина.ру
У Киева заканчиваются ракеты для ПВО - доклад Пентагона и Госдепа
Украина столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, говорится в докладе, подготовленном Пентагоном и госдепартаментом США для американского конгресса
2026-08-14T09:56
2026-08-14T09:56
2026-08-14T09:58
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"Украине не хватало ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам, и она по-прежнему зависела от иностранной поддержки в области противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в докладе, охватывающем период с апреля по июнь.Без западных поставок украинская ПВО не способна работать самостоятельно. Сейчас дефицит ракет дошел до того, что Киеву приходится выбирать, что именно защищать — войска на фронте или города в тылу. Ситуацию усложняет то, что президент США Дональд Трамп пока не дал четких гарантий по новым пакетам ПВО, а американские заводы уже затягивают производство по старым контрактам.Подробнее - в материале Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пентагон, Украина.ру
У Киева заканчиваются ракеты для ПВО - доклад Пентагона и Госдепа
09:56 14.08.2026 (обновлено: 09:58 14.08.2026)
Украина столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, говорится в докладе, подготовленном Пентагоном и госдепартаментом США для американского конгресса
"Украине не хватало ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам, и она по-прежнему зависела от иностранной поддержки в области противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в докладе, охватывающем период с апреля по июнь.
Без западных поставок украинская ПВО не способна работать самостоятельно. Сейчас дефицит ракет дошел до того, что Киеву приходится выбирать, что именно защищать — войска на фронте или города в тылу.
Ситуацию усложняет то, что президент США Дональд Трамп пока не дал четких гарантий по новым пакетам ПВО, а американские заводы уже затягивают производство по старым контрактам.