ПВО РФ уничтожила за неделю тысячи БПЛА - Минобороны - 14.08.2026 Украина.ру
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ПВО РФ уничтожила за неделю тысячи БПЛА - Минобороны
ПВО РФ уничтожила за неделю тысячи БПЛА - Минобороны - 14.08.2026 Украина.ру
ПВО РФ уничтожила за неделю тысячи БПЛА - Минобороны
Российскими силами и средствами ПВО за неделю уничтожено более семи тысяч беспилотников и ракет ВСУ. Об этом 14 августа сообщило Минобороны РФ
2026-08-14T12:05
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В недельной сводке министерство подвело итоги успехов российских войсковых группировок, действующих в зоне СВО. Также в сводке отмечены результаты работы сил и средств противовоздушной обороны, отражавшей атаки украинской армии на мирных жителей России.."Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 64 управляемые авиационные бомбы, 16 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, восемь крылатых ракет "Фламинго", пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", а также 7078 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении Минобороны РФ.В сводке отмечено также, что силами Черноморского флота за неделю уничтожены восемь безэкипажных катеров ВМС Украины.Среди успехов войсковых группировок в зоне СВО отмечено освобождение в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки войск "Центр" населенных пунктов Торецкое и Петровка.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ПВО РФ уничтожила за неделю тысячи БПЛА - Минобороны

12:05 14.08.2026 (обновлено: 12:06 14.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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Российскими силами и средствами ПВО за неделю уничтожено более семи тысяч беспилотников и ракет ВСУ. Об этом 14 августа сообщило Минобороны РФ
В недельной сводке министерство подвело итоги успехов российских войсковых группировок, действующих в зоне СВО.
Также в сводке отмечены результаты работы сил и средств противовоздушной обороны, отражавшей атаки украинской армии на мирных жителей России..
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 64 управляемые авиационные бомбы, 16 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, восемь крылатых ракет "Фламинго", пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", а также 7078 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении Минобороны РФ.
В сводке отмечено также, что силами Черноморского флота за неделю уничтожены восемь безэкипажных катеров ВМС Украины.
Среди успехов войсковых группировок в зоне СВО отмечено освобождение в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки войск "Центр" населенных пунктов Торецкое и Петровка.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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