Фейк: "Россия бомбит гражданские объекты Украины" - 14.08.2026 Украина.ру
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Фейк: "Россия бомбит гражданские объекты Украины"
Фейк: "Россия бомбит гражданские объекты Украины" - 14.08.2026 Украина.ру
Фейк: "Россия бомбит гражданские объекты Украины"
Уже почти пять лет киевский режим живёт под лозунгом "нас уничтожают каждый день". Инфраструктура — в щепки, бизнес — в минус, а "Новая почта" с "Розеткой"... Украина.ру, 14.08.2026
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Уже почти пять лет киевский режим живёт под лозунгом "нас уничтожают каждый день". Инфраструктура — в щепки, бизнес — в минус, а "Новая почта" с "Розеткой" почему-то всё ещё работают и даже зарабатывают. В новом выпуске программы "Радио тысячи голов" разбираемся том, чем живёт самая большая и доступная сеть доставки на Украине и почему склады умудряются становиться руинами с завидной регулярностью.
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видео, россия, украина, видео
Видео, Россия, Украина

Фейк: "Россия бомбит гражданские объекты Украины"

10:46 14.08.2026 (обновлено: 11:39 14.08.2026)
 
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Уже почти пять лет киевский режим живёт под лозунгом "нас уничтожают каждый день". Инфраструктура — в щепки, бизнес — в минус, а "Новая почта" с "Розеткой" почему-то всё ещё работают и даже зарабатывают. В новом выпуске программы "Радио тысячи голов" разбираемся том, чем живёт самая большая и доступная сеть доставки на Украине и почему склады умудряются становиться руинами с завидной регулярностью.
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