https://ukraina.ru/20260814/zachem-rossiya-bombit-grazhdanskie-obekty-ukrainy--1082481712.html

Фейк: "Россия бомбит гражданские объекты Украины"

Фейк: "Россия бомбит гражданские объекты Украины" - 14.08.2026 Украина.ру

Фейк: "Россия бомбит гражданские объекты Украины"

Уже почти пять лет киевский режим живёт под лозунгом "нас уничтожают каждый день". Инфраструктура — в щепки, бизнес — в минус, а "Новая почта" с "Розеткой"... Украина.ру, 14.08.2026

2026-08-14T10:46

2026-08-14T10:46

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россия

украина

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Уже почти пять лет киевский режим живёт под лозунгом "нас уничтожают каждый день". Инфраструктура — в щепки, бизнес — в минус, а "Новая почта" с "Розеткой" почему-то всё ещё работают и даже зарабатывают. В новом выпуске программы "Радио тысячи голов" разбираемся том, чем живёт самая большая и доступная сеть доставки на Украине и почему склады умудряются становиться руинами с завидной регулярностью.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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