https://ukraina.ru/20260814/ostanovka-konflikta-po-linii-soprikosnoveniya-isklyuchena-metody-rf-stanut-zhestche---lavrov-1082483357.html

Остановка конфликта по линии соприкосновения исключена, методы РФ станут жестче - Лавров

Остановка конфликта по линии соприкосновения исключена, методы РФ станут жестче - Лавров - 14.08.2026 Украина.ру

Остановка конфликта по линии соприкосновения исключена, методы РФ станут жестче - Лавров

Остановку конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения рассматривать невозможно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью информационной службе "Вести"

2026-08-14T11:33

2026-08-14T11:33

2026-08-14T11:46

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По его словам, просто прекратить огонь прямо сейчас нельзя, так как полноценная остановка допустима только при наличии долгосрочного, надежного и устойчивого урегулирования. Министр подчеркнул, что фиксация по текущей линии фронта перечеркнула бы подвиг дедов и прадедов, победивших нацизм, а также оставила бы без ответа страдания и гибель людей от террористических актов.В этом же интервью министр заверил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия не опустится до террористических методов Украины, но существенно ужесточит собственные действия."Мы не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать", - заверил он.Упоминание жестких методов для разрушения военной машины совпадает с тактикой ВС РФ по нанесению массированных ударов по объектам энергетики, логистическим узлам и ремонтным базам Украины, что существенно усложняет снабжение и переброску резервов ВСУ.Подробнее об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.

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