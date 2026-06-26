Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше - 26.06.2026 Украина.ру
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Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше
Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше - 26.06.2026 Украина.ру
Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше
Какие цели были у форума по “восстановлению” Украины в Гданьске? Зачем Германия поставляет старые БТР Молдавии? Почему тайный чат Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен стал поводом для расследования в ЕС?
2026-06-26T19:19
2026-06-26T19:19
интервью
украина
молдавия
россия
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
кароль навроцкий
ес
еврокомиссия
запад
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Политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин в интервью изданию Украина.ру приоткрыл закулисье европейской политики, оценил разлом между Польшей и Украиной и будущее Молдавии и Румынии.В Гданьске (Польша) 24-26 июня прошел форум по восстановлению Украины, который совместно организуют Польша и Киев. При этом Владимир Зеленский отказался от участия в конференции. На фоне этого часть польских политиков обвинили главу киевского режима в публичном унижении Дональда Туска, а другие задались вопросом о целесообразности проведения подобного мероприятия.— Максим, куда ведет конфликт Польши и Украины из-за героизации УПА*?— На мой взгляд, здесь важную роль играет личность Кароля Навроцкого. Это относительно молодой политик, который, в отличие от того же Дональда Туска, не получал гранты за русофобию, поэтому у него руки развязаны. Когда Зеленский присвоил звание героя одному из подразделений УПА*, Навроцкий воспринял это как личный удар.Глава киевского режима, по моему мнению, просчитал репутационные риски: ему важнее поддержка радикальных националистов внутри страны и 90 миллиардов евро от ЕС, чем польский орден Белого Орла, которого он в итоге лишился. В ответ украинские политики, включая Сибигу и Буданова**, начали демонстративно отказываться от польских наград.Думаю, польские элиты долго рассматривали Украину как свою потенциальную вотчину и считали, что имеют право задавать там повестку, а тут украинцы не пошли на компромисс. Навроцкий грамотно использовал это для роста своей популярности. Тем не менее, считаю, что вряд ли этот конфликт превратится в системный исторический разлом: Евросоюз не позволит Варшаве препятствовать стратегическим решениям. Скорее всего все останется на уровне личного противостояния Навроцкого и Зеленского.— Какое впечатление у вас в целом от подобных мероприятий и их целях? Это попытка показать, что Украина “на коне”?— Цель форума достаточно ярко охарактеризовал премьер министр Словакии Роберт Фицо: говорили не о восстановлении Украины, а о том, как продолжать войну. Вся повестка была сосредоточена на помощи киевскому режиму: оружием, финансами, техническими средствами. Именно на это были нацелен усилия идеологов данного мероприятия.Самое циничное в этой истории, повторюсь, что речи о восстановлении даже не шло — лишь о дальнейшей эскалации конфликта Украины и России. Естественно, все это подразумевает ещё большее разрушение Украины во всех планах.— В СМИ обсуждают расследование в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, инициатором которого выступила уполномоченная по правам человека в ЕС Тереза Аньинью. Поводом стал отказ Еврокомиссии предоставить доступ к переписке в закрытом чате, участником которого в том числе был Владимир Зеленский. Как вы считаете, что за тайны скрывает это чат, который стал камнем преткновения для ЕС?— Да, действительно, такие сообщения о расследовании появились. Речь идёт о чате, в котором помимо фон дер Ляйен и Зеленского присутствовали Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц (хотя в прессе иногда ошибочно называют Маркуса), Кир Стармер и Джорджа Мелони.Почему этот чат стал проблемой? Я думаю, ответ прост: в нем речь шла о деньгах — о колоссальных средствах, которые Евросоюз выделяет киевскому режиму. Мы слышим цифры в 90 миллиардов евро, до этого были кредиты по 5–6 миллиардов, другая помощь из фондов, и так далее.Однако мало кто задается вопросом, как технически это происходит — ведь речь идёт не о наличных в тележках. Разрабатываются сложные схемы финансового трансфера, назначаются уполномоченные лица для закупки оружия, решаются вопросы логистики. Это огромная работа с массой участников, требующая согласования комиссионных, вознаграждений и процентов.По моему мнению, именно эта конфиденциальная информация и обсуждалась в этом закрытом чате. Разумеется, лидеры крупнейших европейских стран не заинтересованы в публичности. Если бы журналисты и правозащитники узнали все эти тонкости, я считаю, всей этой кампании пришлось бы уйти в отставку. Поэтому доступ к переписке был закрыт. С точки зрения участников, такие вопросы никак не коррелируют с принципами демократии и гласности, о которых они постоянно заявляют.— Это ведь не первый подобный скандал с участием главы Еврокомиссии?— Совершенно верно. Напомню, уже было расследование по контракту с компанией Pfizer на поставку вакцин. Тогда в деле фигурировали огромные числа: 35 миллиардов евро были согласованы Урсулой фон дер Ляйен буквально по телефону путем смс. Причем на тот момент вакцина еще не прошла все испытания, и согласования на ее использование внутри стран ЕС не было. В итоге закупили 1,8 миллиарда доз, потом еще 1 миллиард — якобы "на будущее", хотя эксперты говорили, что при новой волне пандемии нужна будет уже другая вакцина.И что в итоге? Когда началось расследование, последовал ответ: переписка "случайно удалилась". Думаю, фон дер Ляйен для того и назначали на нынешний пост, чтобы она прятала такие неудобные темы от посторонних глаз. Она распоряжается огромными средствами, и это, конечно, вызывает недовольство конкурентов.— Означает ли это, что политическая карьера фон дер Ляйен подходит к концу? Есть мнение, что в 2029 году она не будет переизбрана…— Было бы странно, если бы в Евросоюзе был такой кадровый голод, что некого поставить, кроме нее. Хотя ее кандидатуру поддержали основные партии, связанные с фондами Сороса, сейчас ситуация меняется. Появились сильные конкуренты. Например, Эммануэль Макрон считает, что главные в ЕС — Франция и Германия, у которых есть армия и атомное оружие. Француз задается вопросом: почему стратегические решения утверждает Урсула фон дер Ляйен, у которой нет своей армии?Резюмирую: считаю, что расследование этого дела — происки конкурентов, включая Макрона и Каю Каллас, которая тоже видит себя на этом посту. Вероятность того, что фон дер Ляйен уйдет с должности раньше 2029 года, достаточно велика. Оппоненты не понимают, почему именно она должна определять европейскую политику и аккумулировать такие суммы под предлогом помощи Украине.— Спецслужбы Молдовы тем временем заявили о масштабном телефонном мошенничестве, которое якобы координируется из России. Как вы оцениваете эти заявления?— На этой линии сегодня можно зафиксировать серьезное противостояние России и Молдавии. На Кишинев сильно давят со стороны ЕС, пытаясь оторвать от России во всех сферах. По моему мнению, подобные заявления спецслужб носят чисто негативный характер и используются как инструмент в этой комплексной политике "отрыва".— При этом Германия передает Молдове бронетранспортеры "Пиранья-5". Против кого и где их планируют использовать, как вы думаете?— Сложно представить, что их будут использовать против нас. Современная война — это война высоких технологий, дронов, где тяжелая бронетехника уничтожается очень быстро. Поэтому, полагаю, что “Пиранья-5” могут быть задействованы для блокады Приднестровья или для разгона оппозиционных митингов внутри самой Молдовы.Есть и курьезная версия: весной Молдавия страдала от наводнений, и там не могла пройти обычная техника. Возможно, БТР пригодятся в сельском хозяйстве. Германия просто отдала то, что могла. Кстати, злые языки говорят, что это устаревшие, списанные модели. Это такой символический жест интеграции, так как реальных денег на вступление Молдовы в ЕС сейчас нет — всё уходит Украине.— И последний вопрос: нижняя палата парламента Румынии одобрила курс на объединение с Молдовой. Как прокомментируете такое решение и его последствия?— Об этом говорят уже 30 лет, но есть преграда — финансовая составляющая. У Бухареста нет средств, чтобы сделать граждан Молдовы богаче, а без этого возникнут огромные репутационные риски.Ситуация конкретно с этим законопроектом очень интересная. Нижняя палата парламента Румынии его действительно одобрила. Верхняя – нет. Положительное заключение правительства страны на законопроект также отсутствует. Положительного отзыва специальной комиссии по правам человека также нет.Законопроект внесла лидер парламентской партии S.O.S. Румыния (можем вольно перевести как "Спасите Румынию") Диана Шошоаке, которая совсем недавно посещала ПМЭФ-2026. Эта дама искусно эпатирует публику, и, разумеется, все проекты, что она вносит, правящие партии Румынии и правительство никогда не одобрят. Подчиненные Брюсселя Диану Шошоаке ненавидят.А вот переговорный процесс по Украине в глубочайшем тупике. Администрация Трампа пытается принудить Москву к позорному миру, а договоренности в Анкоридже де-факто аннулированы. Об этом — в интервью Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России.*Организация запрещена в РФ**Признан террористом в РФ
https://ukraina.ru/20240422/1054645337.html
https://ukraina.ru/20260626/oleg-ivanov-opyanennyy-podderzhkoy-zapada-zelenskiy-ugrozhaet-belorussii-zabyv-o-raketakh-rossii--1080650795.html
https://ukraina.ru/20260626/1080647822.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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4.7
96
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, молдавия, россия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, кароль навроцкий, ес, еврокомиссия, запад, румыния, вооружения, война, приднестровье, скандал, военная помощь, военная помощь украине
Интервью, Украина, Молдавия, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, ЕС, Еврокомиссия, Запад, Румыния, вооружения, война, Приднестровье, скандал, военная помощь, военная помощь Украине

Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше

19:19 26.06.2026
 
© ФотоМаксим Бардин интервью
Максим Бардин интервью - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Какие цели были у форума по “восстановлению” Украины в Гданьске? Зачем Германия поставляет старые БТР Молдавии? Почему тайный чат Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен стал поводом для расследования в ЕС?
Политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин в интервью изданию Украина.ру приоткрыл закулисье европейской политики, оценил разлом между Польшей и Украиной и будущее Молдавии и Румынии.
В Гданьске (Польша) 24-26 июня прошел форум по восстановлению Украины, который совместно организуют Польша и Киев. При этом Владимир Зеленский отказался от участия в конференции. На фоне этого часть польских политиков обвинили главу киевского режима в публичном унижении Дональда Туска, а другие задались вопросом о целесообразности проведения подобного мероприятия.
— Максим, куда ведет конфликт Польши и Украины из-за героизации УПА*?
— На мой взгляд, здесь важную роль играет личность Кароля Навроцкого. Это относительно молодой политик, который, в отличие от того же Дональда Туска, не получал гранты за русофобию, поэтому у него руки развязаны. Когда Зеленский присвоил звание героя одному из подразделений УПА*, Навроцкий воспринял это как личный удар.
Глава киевского режима, по моему мнению, просчитал репутационные риски: ему важнее поддержка радикальных националистов внутри страны и 90 миллиардов евро от ЕС, чем польский орден Белого Орла, которого он в итоге лишился. В ответ украинские политики, включая Сибигу и Буданова**, начали демонстративно отказываться от польских наград.
Думаю, польские элиты долго рассматривали Украину как свою потенциальную вотчину и считали, что имеют право задавать там повестку, а тут украинцы не пошли на компромисс. Навроцкий грамотно использовал это для роста своей популярности. Тем не менее, считаю, что вряд ли этот конфликт превратится в системный исторический разлом: Евросоюз не позволит Варшаве препятствовать стратегическим решениям. Скорее всего все останется на уровне личного противостояния Навроцкого и Зеленского.
Максим Бардин
22 апреля 2024, 16:52
Бардин Максим: кто онЧлен Высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия", политолог, публицист, ТВ-эксперт
— Какое впечатление у вас в целом от подобных мероприятий и их целях? Это попытка показать, что Украина “на коне”?
— Цель форума достаточно ярко охарактеризовал премьер министр Словакии Роберт Фицо: говорили не о восстановлении Украины, а о том, как продолжать войну. Вся повестка была сосредоточена на помощи киевскому режиму: оружием, финансами, техническими средствами. Именно на это были нацелен усилия идеологов данного мероприятия.
Самое циничное в этой истории, повторюсь, что речи о восстановлении даже не шло — лишь о дальнейшей эскалации конфликта Украины и России. Естественно, все это подразумевает ещё большее разрушение Украины во всех планах.
— В СМИ обсуждают расследование в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, инициатором которого выступила уполномоченная по правам человека в ЕС Тереза Аньинью. Поводом стал отказ Еврокомиссии предоставить доступ к переписке в закрытом чате, участником которого в том числе был Владимир Зеленский. Как вы считаете, что за тайны скрывает это чат, который стал камнем преткновения для ЕС?
— Да, действительно, такие сообщения о расследовании появились. Речь идёт о чате, в котором помимо фон дер Ляйен и Зеленского присутствовали Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц (хотя в прессе иногда ошибочно называют Маркуса), Кир Стармер и Джорджа Мелони.
Почему этот чат стал проблемой? Я думаю, ответ прост: в нем речь шла о деньгах — о колоссальных средствах, которые Евросоюз выделяет киевскому режиму. Мы слышим цифры в 90 миллиардов евро, до этого были кредиты по 5–6 миллиардов, другая помощь из фондов, и так далее.
Однако мало кто задается вопросом, как технически это происходит — ведь речь идёт не о наличных в тележках. Разрабатываются сложные схемы финансового трансфера, назначаются уполномоченные лица для закупки оружия, решаются вопросы логистики. Это огромная работа с массой участников, требующая согласования комиссионных, вознаграждений и процентов.
По моему мнению, именно эта конфиденциальная информация и обсуждалась в этом закрытом чате. Разумеется, лидеры крупнейших европейских стран не заинтересованы в публичности. Если бы журналисты и правозащитники узнали все эти тонкости, я считаю, всей этой кампании пришлось бы уйти в отставку. Поэтому доступ к переписке был закрыт. С точки зрения участников, такие вопросы никак не коррелируют с принципами демократии и гласности, о которых они постоянно заявляют.
Коллаж: Олег Иванов интервью - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
06:06
Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Это делает его опасным для международной безопасности.
— Это ведь не первый подобный скандал с участием главы Еврокомиссии?
— Совершенно верно. Напомню, уже было расследование по контракту с компанией Pfizer на поставку вакцин. Тогда в деле фигурировали огромные числа: 35 миллиардов евро были согласованы Урсулой фон дер Ляйен буквально по телефону путем смс. Причем на тот момент вакцина еще не прошла все испытания, и согласования на ее использование внутри стран ЕС не было. В итоге закупили 1,8 миллиарда доз, потом еще 1 миллиард — якобы "на будущее", хотя эксперты говорили, что при новой волне пандемии нужна будет уже другая вакцина.
И что в итоге? Когда началось расследование, последовал ответ: переписка "случайно удалилась". Думаю, фон дер Ляйен для того и назначали на нынешний пост, чтобы она прятала такие неудобные темы от посторонних глаз. Она распоряжается огромными средствами, и это, конечно, вызывает недовольство конкурентов.
— Означает ли это, что политическая карьера фон дер Ляйен подходит к концу? Есть мнение, что в 2029 году она не будет переизбрана…
— Было бы странно, если бы в Евросоюзе был такой кадровый голод, что некого поставить, кроме нее. Хотя ее кандидатуру поддержали основные партии, связанные с фондами Сороса, сейчас ситуация меняется. Появились сильные конкуренты. Например, Эммануэль Макрон считает, что главные в ЕС — Франция и Германия, у которых есть армия и атомное оружие. Француз задается вопросом: почему стратегические решения утверждает Урсула фон дер Ляйен, у которой нет своей армии?
Резюмирую: считаю, что расследование этого дела — происки конкурентов, включая Макрона и Каю Каллас, которая тоже видит себя на этом посту. Вероятность того, что фон дер Ляйен уйдет с должности раньше 2029 года, достаточно велика. Оппоненты не понимают, почему именно она должна определять европейскую политику и аккумулировать такие суммы под предлогом помощи Украине.
— Спецслужбы Молдовы тем временем заявили о масштабном телефонном мошенничестве, которое якобы координируется из России. Как вы оцениваете эти заявления?
— На этой линии сегодня можно зафиксировать серьезное противостояние России и Молдавии. На Кишинев сильно давят со стороны ЕС, пытаясь оторвать от России во всех сферах. По моему мнению, подобные заявления спецслужб носят чисто негативный характер и используются как инструмент в этой комплексной политике "отрыва".
Михаил Амерберг интервью - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
07:00
Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценариюВ Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья, когда руководство республики можно похитить или физически ликвидировать. Это менее затратно, чем начало полноценных боевых действий
— При этом Германия передает Молдове бронетранспортеры "Пиранья-5". Против кого и где их планируют использовать, как вы думаете?
— Сложно представить, что их будут использовать против нас. Современная война — это война высоких технологий, дронов, где тяжелая бронетехника уничтожается очень быстро. Поэтому, полагаю, что “Пиранья-5” могут быть задействованы для блокады Приднестровья или для разгона оппозиционных митингов внутри самой Молдовы.
Есть и курьезная версия: весной Молдавия страдала от наводнений, и там не могла пройти обычная техника. Возможно, БТР пригодятся в сельском хозяйстве. Германия просто отдала то, что могла. Кстати, злые языки говорят, что это устаревшие, списанные модели. Это такой символический жест интеграции, так как реальных денег на вступление Молдовы в ЕС сейчас нет — всё уходит Украине.
— И последний вопрос: нижняя палата парламента Румынии одобрила курс на объединение с Молдовой. Как прокомментируете такое решение и его последствия?
— Об этом говорят уже 30 лет, но есть преграда — финансовая составляющая. У Бухареста нет средств, чтобы сделать граждан Молдовы богаче, а без этого возникнут огромные репутационные риски.
Ситуация конкретно с этим законопроектом очень интересная. Нижняя палата парламента Румынии его действительно одобрила. Верхняя – нет. Положительное заключение правительства страны на законопроект также отсутствует. Положительного отзыва специальной комиссии по правам человека также нет.
Законопроект внесла лидер парламентской партии S.O.S. Румыния (можем вольно перевести как "Спасите Румынию") Диана Шошоаке, которая совсем недавно посещала ПМЭФ-2026. Эта дама искусно эпатирует публику, и, разумеется, все проекты, что она вносит, правящие партии Румынии и правительство никогда не одобрят. Подчиненные Брюсселя Диану Шошоаке ненавидят.
А вот переговорный процесс по Украине в глубочайшем тупике. Администрация Трампа пытается принудить Москву к позорному миру, а договоренности в Анкоридже де-факто аннулированы. Об этом — в интервью Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России.
*Организация запрещена в РФ
**Признан террористом в РФ
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