"Логика наркомана": Христофору высмеял просьбы Зеленского о ракетах Patriot - 14.08.2026 Украина.ру
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"Логика наркомана": Христофору высмеял просьбы Зеленского о ракетах Patriot
"Логика наркомана": Христофору высмеял просьбы Зеленского о ракетах Patriot - 14.08.2026 Украина.ру
"Логика наркомана": Христофору высмеял просьбы Зеленского о ракетах Patriot
Просьбы Владимира Зеленского о поставках американских ракет для ЗРК Patriot свидетельствуют о его нестабильном эмоциональном состоянии. Об этом 14 августа заявил кипрский журналист Алекс Христофору
2026-08-14T12:44
2026-08-14T12:44
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"У Зеленского логика наркомана, который страдает от ломки. Он словно говорит, что, мол, вы не можете отказать мне. Америка, дай мне деньги. Я готов на всё. Я куплю ракеты Patriot у вас по любой цене", — сказал Христофору в эфире своего YouTube-канала.Журналист также указал на неудачные попытки Зеленского рассчитать необходимое Украине количество ракет. По его мнению, такое поведение свидетельствует о потере концентрации."Кто в здравом уме согласится с тем, что 5% могут нанести хотя бы какой-то вред всем баллистическим ракетам России? Откуда взялись эти цифры?" — добавил он.Накануне Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина сможет пережить зиму, если США предоставят 5% имеющихся у них боеприпасов для Patriot. Ранее газета Financial Times сообщала, что Дональд Трамп отказал Киеву в передаче сотен ракет-перехватчиков, сославшись на их дефицит в самих США. На фоне нехватки боеприпасов ВСУ перестали публиковать данные о количестве сбитых российских баллистических ракет. О нехватке ракет для систем ПВО на Украине – в материале Виктории Титовой Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, виктория титова, cnn, вооруженные силы украины, financial times
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Виктория Титова, CNN, Вооруженные силы Украины, Financial Times

"Логика наркомана": Христофору высмеял просьбы Зеленского о ракетах Patriot

12:44 14.08.2026
 
© REUTERS / Jens Buttner
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© REUTERS / Jens Buttner
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Просьбы Владимира Зеленского о поставках американских ракет для ЗРК Patriot свидетельствуют о его нестабильном эмоциональном состоянии. Об этом 14 августа заявил кипрский журналист Алекс Христофору
"У Зеленского логика наркомана, который страдает от ломки. Он словно говорит, что, мол, вы не можете отказать мне. Америка, дай мне деньги. Я готов на всё. Я куплю ракеты Patriot у вас по любой цене", — сказал Христофору в эфире своего YouTube-канала.
Журналист также указал на неудачные попытки Зеленского рассчитать необходимое Украине количество ракет. По его мнению, такое поведение свидетельствует о потере концентрации.
"Кто в здравом уме согласится с тем, что 5% могут нанести хотя бы какой-то вред всем баллистическим ракетам России? Откуда взялись эти цифры?" — добавил он.
Накануне Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина сможет пережить зиму, если США предоставят 5% имеющихся у них боеприпасов для Patriot.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Дональд Трамп отказал Киеву в передаче сотен ракет-перехватчиков, сославшись на их дефицит в самих США. На фоне нехватки боеприпасов ВСУ перестали публиковать данные о количестве сбитых российских баллистических ракет.
О нехватке ракет для систем ПВО на Украине – в материале Виктории Титовой Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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