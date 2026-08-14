https://ukraina.ru/20260814/logika-narkomana-khristoforu-vysmeyal-prosby-zelenskogo-o-raketakh-patriot-1082485580.html

"Логика наркомана": Христофору высмеял просьбы Зеленского о ракетах Patriot

"Логика наркомана": Христофору высмеял просьбы Зеленского о ракетах Patriot - 14.08.2026 Украина.ру

"Логика наркомана": Христофору высмеял просьбы Зеленского о ракетах Patriot

Просьбы Владимира Зеленского о поставках американских ракет для ЗРК Patriot свидетельствуют о его нестабильном эмоциональном состоянии. Об этом 14 августа заявил кипрский журналист Алекс Христофору

2026-08-14T12:44

2026-08-14T12:44

2026-08-14T12:44

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"У Зеленского логика наркомана, который страдает от ломки. Он словно говорит, что, мол, вы не можете отказать мне. Америка, дай мне деньги. Я готов на всё. Я куплю ракеты Patriot у вас по любой цене", — сказал Христофору в эфире своего YouTube-канала.Журналист также указал на неудачные попытки Зеленского рассчитать необходимое Украине количество ракет. По его мнению, такое поведение свидетельствует о потере концентрации."Кто в здравом уме согласится с тем, что 5% могут нанести хотя бы какой-то вред всем баллистическим ракетам России? Откуда взялись эти цифры?" — добавил он.Накануне Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина сможет пережить зиму, если США предоставят 5% имеющихся у них боеприпасов для Patriot. Ранее газета Financial Times сообщала, что Дональд Трамп отказал Киеву в передаче сотен ракет-перехватчиков, сославшись на их дефицит в самих США. На фоне нехватки боеприпасов ВСУ перестали публиковать данные о количестве сбитых российских баллистических ракет. О нехватке ракет для систем ПВО на Украине – в материале Виктории Титовой Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, виктория титова, cnn, вооруженные силы украины, financial times