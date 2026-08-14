https://ukraina.ru/20260814/gibkaya-oborona-vsu-rukhnula-pod-kharkovom-drapatyy-zagnal-ukrainskuyu-armiyu-v-lovushku-1082469152.html

"Гибкая оборона" ВСУ рухнула под Харьковом: Драпатый загнал украинскую армию в ловушку

"Гибкая оборона" ВСУ рухнула под Харьковом: Драпатый загнал украинскую армию в ловушку - 14.08.2026 Украина.ру

"Гибкая оборона" ВСУ рухнула под Харьковом: Драпатый загнал украинскую армию в ловушку

Драпатый ввел запрет на отступление для ВСУ, фактически похоронив свою концепцию "гибкой обороны" под ударами группировки "Север". Войска измотали противника, вскрыли его позиции и полностью блокировали логистику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-14T06:00

2026-08-14T06:00

2026-08-14T06:00

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Алехин сообщил, что подразделения группировки "Север" измотали противника регулярными атаками на разных направлениях. "Как и предполагалось, подразделения группировки "Север" измотали противника регулярными атаками на разных направлениях участка, вскрывают позиции в полосе обеспечения и на флангах узлов обороны украинских войск, одновременно нанося удары по тыловым базам ВСУ и полностью блокируя их логистику", — отметил эксперт.Алехин подчеркнул, Михаил Драпатый фактически отказался от своей первоначальной тактики "гибкой обороны", о которой много говорил в первые дни своего назначения на должность главкома.По словам эксперта, в подразделения ВСУ уже поступила директива с жестким запретом на отступление. "В подразделения украинской армии, по оперативной информации, уже поступила директива, в которой введен запрет на отступление", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны" на сайте Украина.ру.Украинский фронт может рухнуть завтра, через три года или вообще никогда. Поэтому для нас есть смысл завершить освобождение ДНР и добиваться выполнения целей СВО дипломатическим путем. Подробнее об этом — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.

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