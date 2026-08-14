https://ukraina.ru/20260814/provalivayte-na-rodinu-polyaki-ustroili-pogrom-na-verande-iz-za-ukrainskoy-rechi-1082478505.html

"Проваливайте на родину!": поляки устроили погром на веранде из-за украинской речи

"Проваливайте на родину!": поляки устроили погром на веранде из-за украинской речи - 14.08.2026 Украина.ру

"Проваливайте на родину!": поляки устроили погром на веранде из-за украинской речи

В Польше две местные жительницы напали на украинцев из-за разговора на родном языке. Об этом 14 августа сообщило украинское агентство УНИАН

2026-08-14T09:39

2026-08-14T09:39

2026-08-14T09:39

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Инцидент произошёл на улице возле кафе, когда проходившие мимо женщины возмутились иностранной речью отдыхающих. Они выкрикивали оскорбления, требовали убираться на Украину, бросались предметами и плевались."Проваливай на Украину" (Spierdalaj na Ukrainę), — кричала одна из нападавших.Ситуация с безопасностью приезжих украинцев в Польше ухудшается с каждым днём. В первом полугодии 2026 года полиция зафиксировала 180 заявлений об агрессии со стороны местных жителей — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украинцы начали массово покидать страну.Ранее в одном из парков Варшавы взрослые мужчины жестоко избили украинскую школьницу из-за акцента, а в городе Кожухув произошла серия нападений на беженцев. На фоне инцидентов премьер-министр Польши Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев.Ранее в новостях: "Конец гостеприимства": в Польше растёт антиукраинская риторика — СМИ на сайте Украина.ру

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