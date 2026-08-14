"Проваливайте на родину!": поляки устроили погром на веранде из-за украинской речи - 14.08.2026 Украина.ру
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"Проваливайте на родину!": поляки устроили погром на веранде из-за украинской речи
"Проваливайте на родину!": поляки устроили погром на веранде из-за украинской речи - 14.08.2026 Украина.ру
"Проваливайте на родину!": поляки устроили погром на веранде из-за украинской речи
В Польше две местные жительницы напали на украинцев из-за разговора на родном языке. Об этом 14 августа сообщило украинское агентство УНИАН
2026-08-14T09:39
2026-08-14T09:39
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Инцидент произошёл на улице возле кафе, когда проходившие мимо женщины возмутились иностранной речью отдыхающих. Они выкрикивали оскорбления, требовали убираться на Украину, бросались предметами и плевались."Проваливай на Украину" (Spierdalaj na Ukrainę), — кричала одна из нападавших.Ситуация с безопасностью приезжих украинцев в Польше ухудшается с каждым днём. В первом полугодии 2026 года полиция зафиксировала 180 заявлений об агрессии со стороны местных жителей — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украинцы начали массово покидать страну.Ранее в одном из парков Варшавы взрослые мужчины жестоко избили украинскую школьницу из-за акцента, а в городе Кожухув произошла серия нападений на беженцев. На фоне инцидентов премьер-министр Польши Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев.Ранее в новостях: "Конец гостеприимства": в Польше растёт антиукраинская риторика — СМИ на сайте Украина.ру
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Новости, Польша, Украина, Варшава, Украина.ру

"Проваливайте на родину!": поляки устроили погром на веранде из-за украинской речи

09:39 14.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве.
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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В Польше две местные жительницы напали на украинцев из-за разговора на родном языке. Об этом 14 августа сообщило украинское агентство УНИАН
Инцидент произошёл на улице возле кафе, когда проходившие мимо женщины возмутились иностранной речью отдыхающих.
Они выкрикивали оскорбления, требовали убираться на Украину, бросались предметами и плевались.
роваливай на Украину" (Spierdalaj na Ukrainę), — кричала одна из нападавших.
Ситуация с безопасностью приезжих украинцев в Польше ухудшается с каждым днём. В первом полугодии 2026 года полиция зафиксировала 180 заявлений об агрессии со стороны местных жителей — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украинцы начали массово покидать страну.
Ранее в одном из парков Варшавы взрослые мужчины жестоко избили украинскую школьницу из-за акцента, а в городе Кожухув произошла серия нападений на беженцев.
На фоне инцидентов премьер-министр Польши Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев.
Ранее в новостях: "Конец гостеприимства": в Польше растёт антиукраинская риторика — СМИ на сайте Украина.ру
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