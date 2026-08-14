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"Не мы это начали": глава МИД РФ высказался о военном моратории на Чёрном море

"Не мы это начали": глава МИД РФ высказался о военном моратории на Чёрном море - 14.08.2026 Украина.ру

"Не мы это начали": глава МИД РФ высказался о военном моратории на Чёрном море

Турция искренне заинтересована в стабильности ситуации на Черном море, но не готова признать неприемлемость террористических действий Украины. Об этом в опубликованном 14 августа интервью ВГТРК заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2026-08-14T11:41

2026-08-14T11:41

2026-08-14T11:41

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"В Турции искренне заинтересованы в том, чтобы Черное море было стабильным", - сказал глава российской дипломатии.Он отметил, что Турция желает иметь отношения с Евросоюзом, понимая, что ее никогда не примут в этот союз, а также хочет иметь хорошие отношения с Россией, с которой много общих экономических проектов и много исторически общего - Кавказ и Чёрное море в том числе."Сейчас турецкие коллеги опять говорят о том, что нужно как-то договориться, чтобы судоходство не было предметом атак. Но не мы это начали", - заявил глава МИД РФ."Когда по турецкому сухогрузу, танкеру или по гражданскому судну бьет дрон вооруженных сил Украины, когда эти же дроны не единожды атакуют инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Каспийском море, прямо попадая в суда, имеющие отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil, в ответ на это ни Турция, ни Соединенные Штаты публично не заявляют о том, что эти действия украинских террористов неприемлемы", - подчеркнул Лавров.Ситуацию рассмотрел Владимир Скачко в публикации Зачем Зеленский поджигает границы с соседними странами и РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, черное море, турция, россия, сергей лавров, ес, нато, всу, международные отношения, международная политика