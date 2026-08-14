"Не мы это начали": глава МИД РФ высказался о военном моратории на Чёрном море - 14.08.2026 Украина.ру
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"Не мы это начали": глава МИД РФ высказался о военном моратории на Чёрном море
"Не мы это начали": глава МИД РФ высказался о военном моратории на Чёрном море - 14.08.2026 Украина.ру
"Не мы это начали": глава МИД РФ высказался о военном моратории на Чёрном море
Турция искренне заинтересована в стабильности ситуации на Черном море, но не готова признать неприемлемость террористических действий Украины. Об этом в опубликованном 14 августа интервью ВГТРК заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2026-08-14T11:41
2026-08-14T11:41
новости
черное море
турция
россия
сергей лавров
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международные отношения
международная политика
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"В Турции искренне заинтересованы в том, чтобы Черное море было стабильным", - сказал глава российской дипломатии.Он отметил, что Турция желает иметь отношения с Евросоюзом, понимая, что ее никогда не примут в этот союз, а также хочет иметь хорошие отношения с Россией, с которой много общих экономических проектов и много исторически общего - Кавказ и Чёрное море в том числе."Сейчас турецкие коллеги опять говорят о том, что нужно как-то договориться, чтобы судоходство не было предметом атак. Но не мы это начали", - заявил глава МИД РФ."Когда по турецкому сухогрузу, танкеру или по гражданскому судну бьет дрон вооруженных сил Украины, когда эти же дроны не единожды атакуют инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Каспийском море, прямо попадая в суда, имеющие отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil, в ответ на это ни Турция, ни Соединенные Штаты публично не заявляют о том, что эти действия украинских террористов неприемлемы", - подчеркнул Лавров.Ситуацию рассмотрел Владимир Скачко в публикации Зачем Зеленский поджигает границы с соседними странами и РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, черное море, турция, россия, сергей лавров, ес, нато, всу, международные отношения, международная политика
Новости, Черное море, Турция, Россия, Сергей Лавров, ЕС, НАТО, ВСУ, международные отношения, Международная политика

"Не мы это начали": глава МИД РФ высказался о военном моратории на Чёрном море

11:41 14.08.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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Турция искренне заинтересована в стабильности ситуации на Черном море, но не готова признать неприемлемость террористических действий Украины. Об этом в опубликованном 14 августа интервью ВГТРК заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"В Турции искренне заинтересованы в том, чтобы Черное море было стабильным", - сказал глава российской дипломатии.
Он отметил, что Турция желает иметь отношения с Евросоюзом, понимая, что ее никогда не примут в этот союз, а также хочет иметь хорошие отношения с Россией, с которой много общих экономических проектов и много исторически общего - Кавказ и Чёрное море в том числе.
"Сейчас турецкие коллеги опять говорят о том, что нужно как-то договориться, чтобы судоходство не было предметом атак. Но не мы это начали", - заявил глава МИД РФ.
"Когда по турецкому сухогрузу, танкеру или по гражданскому судну бьет дрон вооруженных сил Украины, когда эти же дроны не единожды атакуют инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Каспийском море, прямо попадая в суда, имеющие отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil, в ответ на это ни Турция, ни Соединенные Штаты публично не заявляют о том, что эти действия украинских террористов неприемлемы", - подчеркнул Лавров.
Ситуацию рассмотрел Владимир Скачко в публикации Зачем Зеленский поджигает границы с соседними странами и Россией
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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