"Запад считает, что есть шанс ослабить Россию": Решетников о консолидации Европы и США - 15.06.2026 Украина.ру
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"Запад считает, что есть шанс ослабить Россию": Решетников о консолидации Европы и США
"Запад считает, что есть шанс ослабить Россию": Решетников о консолидации Европы и США - 15.06.2026 Украина.ру
"Запад считает, что есть шанс ослабить Россию": Решетников о консолидации Европы и США
Сейчас Запад считает, что так как специальная военная операция затянулась, сейчас появился шанс ослабить Россию. В какой-то степени Запад добился и определенных уступок от самого Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке Леонид Решетников
2026-06-15T04:45
2026-06-15T04:45
новости
запад
россия
европа
дональд трамп
владимир путин
украина.ру
служба внешней разведки
поддержка
война
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После хамского письма президенту России Владимиру Путину глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Лондон, где вновь заручился поддержкой европейских лидеров. Журналист поинтересовался, почему Запад выглядит более консолидированным в своей антироссийской позиции, несмотря на достигнутые в Анкоридже договоренности. Решетников отметил, что сейчас Запад считает, что так как СВО затянулась, появился шанс ослабить Россию, это его главная цель. "В какой-то степени Запад добился и определенных уступок от самого [президента США Дональда] Трампа. Теперь ему не хочется сильно ссориться с европейцами, что он еще активно делал год назад, пытаясь полностью подчинить Европу. Получилось не очень", — подчеркнул экспертПоэтому, уверен Решетников, в ситуации полуобъединения Европы и США, они считают, что есть шанс продолжать войну, добиваясь своей основной цели. Это как минимум ослабления России, а как максимум — подрыв стабильности и единства Российской Федерации, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.Если Украина взрывает мосты и атакует мирное население, России надо отвечать адекватно, чтобы было понятно, к чему приведет дальнейшая эскалация. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.
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новости, запад, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, служба внешней разведки , поддержка, война, война на украине, киевский режим, новости сво россия, конфликт, сво, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, главные новости, главное
Новости, Запад, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру, Служба внешней разведки , поддержка, война, война на Украине, киевский режим, новости СВО Россия, конфликт, СВО, сводка СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Главные новости, главное

"Запад считает, что есть шанс ослабить Россию": Решетников о консолидации Европы и США

04:45 15.06.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Public domain
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Сейчас Запад считает, что так как специальная военная операция затянулась, сейчас появился шанс ослабить Россию. В какой-то степени Запад добился и определенных уступок от самого Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке Леонид Решетников
После хамского письма президенту России Владимиру Путину глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Лондон, где вновь заручился поддержкой европейских лидеров.
Журналист поинтересовался, почему Запад выглядит более консолидированным в своей антироссийской позиции, несмотря на достигнутые в Анкоридже договоренности. Решетников отметил, что сейчас Запад считает, что так как СВО затянулась, появился шанс ослабить Россию, это его главная цель.
"В какой-то степени Запад добился и определенных уступок от самого [президента США Дональда] Трампа. Теперь ему не хочется сильно ссориться с европейцами, что он еще активно делал год назад, пытаясь полностью подчинить Европу. Получилось не очень", — подчеркнул эксперт
Поэтому, уверен Решетников, в ситуации полуобъединения Европы и США, они считают, что есть шанс продолжать войну, добиваясь своей основной цели. Это как минимум ослабления России, а как максимум — подрыв стабильности и единства Российской Федерации, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.
Если Украина взрывает мосты и атакует мирное население, России надо отвечать адекватно, чтобы было понятно, к чему приведет дальнейшая эскалация. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.
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