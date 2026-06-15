https://ukraina.ru/20260615/zapad-schitaet-chto-est-shans-oslabit-rossiyu-reshetnikov-o-konsolidatsii-evropy-i-ssha-1080190346.html

"Запад считает, что есть шанс ослабить Россию": Решетников о консолидации Европы и США

"Запад считает, что есть шанс ослабить Россию": Решетников о консолидации Европы и США - 15.06.2026 Украина.ру

"Запад считает, что есть шанс ослабить Россию": Решетников о консолидации Европы и США

Сейчас Запад считает, что так как специальная военная операция затянулась, сейчас появился шанс ослабить Россию. В какой-то степени Запад добился и определенных уступок от самого Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке Леонид Решетников

2026-06-15T04:45

2026-06-15T04:45

2026-06-15T04:45

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После хамского письма президенту России Владимиру Путину глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Лондон, где вновь заручился поддержкой европейских лидеров. Журналист поинтересовался, почему Запад выглядит более консолидированным в своей антироссийской позиции, несмотря на достигнутые в Анкоридже договоренности. Решетников отметил, что сейчас Запад считает, что так как СВО затянулась, появился шанс ослабить Россию, это его главная цель. "В какой-то степени Запад добился и определенных уступок от самого [президента США Дональда] Трампа. Теперь ему не хочется сильно ссориться с европейцами, что он еще активно делал год назад, пытаясь полностью подчинить Европу. Получилось не очень", — подчеркнул экспертПоэтому, уверен Решетников, в ситуации полуобъединения Европы и США, они считают, что есть шанс продолжать войну, добиваясь своей основной цели. Это как минимум ослабления России, а как максимум — подрыв стабильности и единства Российской Федерации, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.Если Украина взрывает мосты и атакует мирное население, России надо отвечать адекватно, чтобы было понятно, к чему приведет дальнейшая эскалация. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.

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