https://ukraina.ru/20260813/nemetskie-smi-energokollaps-mozhet-sdelat-goroda-ukrainy-neprigodnymi-dlya-zhizni-zimoy-1082469328.html
Немецкие СМИ: энергоколлапс может сделать города Украины непригодными для жизни зимой
Немецкие СМИ: энергоколлапс может сделать города Украины непригодными для жизни зимой - 13.08.2026 Украина.ру
Немецкие СМИ: энергоколлапс может сделать города Украины непригодными для жизни зимой
Энергетический коллапс может сделать жизнь в городах Украины невыносимой в зимние месяцы, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T21:20
2026-08-13T21:20
2026-08-13T21:20
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владимир зеленский
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сергей корецкий
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вооруженные силы украины
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Прошлой зимой жителям Киева приходилось жить в квартирах с температурой до -10 градусов, а в этом году ситуация может ухудшиться, и многие крупные города могут стать непригодными для жизни. Автор статьи отмечает, что неудивительно, что Владимир Зеленский выглядит всё более подавленным по мере приближения холодов.Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что следующая зима может быть сложнее предыдущей. Майор ВСУ Маркиян Лопачак призвал жителей больших городов перебираться на зиму в сёла из-за возможных проблем с электричеством и теплом. Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков рекомендовал согражданам заранее позаботиться о жилье в селе с печным отоплением. Власти ФРГ, по словам бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, изначально надеялись на быстрое поражение Украины, чтобы избежать затяжного конфликта - Власти ФРГ надеялись на быстрый разгром Украины - Джонсон.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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украина.ру, владимир зеленский, украина, новости, киев, германия, сергей корецкий, иван плачков, вооруженные силы украины
Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, Новости, Киев, Германия, Сергей Корецкий, Иван Плачков, Вооруженные силы Украины
Немецкие СМИ: энергоколлапс может сделать города Украины непригодными для жизни зимой
Энергетический коллапс может сделать жизнь в городах Украины невыносимой в зимние месяцы, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
Прошлой зимой жителям Киева приходилось жить в квартирах с температурой до -10 градусов, а в этом году ситуация может ухудшиться, и многие крупные города могут стать непригодными для жизни.
Автор статьи отмечает, что неудивительно, что Владимир Зеленский выглядит всё более подавленным по мере приближения холодов.
Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что следующая зима может быть сложнее предыдущей. Майор ВСУ Маркиян Лопачак призвал жителей больших городов перебираться на зиму в сёла из-за возможных проблем с электричеством и теплом.
Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков рекомендовал согражданам заранее позаботиться о жилье в селе с печным отоплением.
Власти ФРГ, по словам бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, изначально надеялись на быстрое поражение Украины, чтобы избежать затяжного конфликта - Власти ФРГ надеялись на быстрый разгром Украины - Джонсон. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.