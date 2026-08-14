https://ukraina.ru/20260814/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-tri-aeroporta-1082473021.html

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта - 14.08.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в трёх аэропортах России из-за угрозы БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 14 августа сообщает в своём телеграм-канале

2026-08-14T01:50

2026-08-14T01:50

2026-08-14T01:50

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Вечером 13 августа Росавиация сняла временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:09 мск) и Геленджика (21:16 мск), расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края. Незадолго до полуночи для полётов была открыта воздушная гавань Нижнего Новгорода (23:59 мск).В связи с объявлением в ряде регионов России режима опасности по БПЛА были введены ограничения в трёх аэропортах."Аэропорт Калуга (Грабцево)... Аэропорт Ярославль (Туношна)... Аэропорт Псков. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщениях ведомства от 22:17 мск, 0:48 мск и 1:06 мск.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили первые БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве.По данным Минобороны РФ, всего за прошедший день (с 8:00 до 20:00 мск) силы ПВО уничтожили 196 украинских беспилотников над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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