Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта - 14.08.2026 Украина.ру
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта - 14.08.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в трёх аэропортах России из-за угрозы БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 14 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-14T01:50
2026-08-14T01:50
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Вечером 13 августа Росавиация сняла временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:09 мск) и Геленджика (21:16 мск), расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края. Незадолго до полуночи для полётов была открыта воздушная гавань Нижнего Новгорода (23:59 мск).В связи с объявлением в ряде регионов России режима опасности по БПЛА были введены ограничения в трёх аэропортах."Аэропорт Калуга (Грабцево)... Аэропорт Ярославль (Туношна)... Аэропорт Псков. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщениях ведомства от 22:17 мск, 0:48 мск и 1:06 мск.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили первые БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве.По данным Минобороны РФ, всего за прошедший день (с 8:00 до 20:00 мск) силы ПВО уничтожили 196 украинских беспилотников над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, Сочи, Геленджик, краснодарский край, Нижний Новгород, Нижегородская область, Калужская область, Ярославль, Псков, аэропорты, аэропорт, ограничения, угроза, опасность, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта

01:50 14.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в трёх аэропортах России из-за угрозы БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 14 августа сообщает в своём телеграм-канале
Вечером 13 августа Росавиация сняла временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:09 мск) и Геленджика (21:16 мск), расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края. Незадолго до полуночи для полётов была открыта воздушная гавань Нижнего Новгорода (23:59 мск).
В связи с объявлением в ряде регионов России режима опасности по БПЛА были введены ограничения в трёх аэропортах.
"Аэропорт Калуга (Грабцево)... Аэропорт Ярославль (Туношна)... Аэропорт Псков. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщениях ведомства от 22:17 мск, 0:48 мск и 1:06 мск.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили первые БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве.
По данным Минобороны РФ, всего за прошедший день (с 8:00 до 20:00 мск) силы ПВО уничтожили 196 украинских беспилотников над регионами России.
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