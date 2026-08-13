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Германия будет депортировать украинских мужчин без освобождения от службы в ВСУ

Германия будет депортировать украинских мужчин без освобождения от службы в ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру

Германия будет депортировать украинских мужчин без освобождения от службы в ВСУ

Германия намерена депортировать граждан Украины мужского пола, у которых нет освобождения от службы в Вооружённых силах Украины. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-13T22:39

2026-08-13T22:39

2026-08-13T22:39

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина

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украина.ру

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Отмечается, что статус защиты больше не будет предоставляться мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, которые находятся в Германии незаконно и не имеют документов, подтверждающих отсрочку или негодность к службе.Ранее немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что энергетический коллапс может сделать жизнь в городах Украины невыносимой в зимние месяцы. Прошлой зимой жителям Киева приходилось жить в квартирах с температурой до -10 градусов, а в этом году ситуация может ухудшиться, и многие крупные города могут стать непригодными для жизни - Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат.Автор статьи отметил, что неудивительно, что Владимир Зеленский выглядит всё более подавленным по мере приближения холодов - Немецкие СМИ: энергоколлапс может сделать города Украины непригодными для жизни зимой.*СМИ-иноагент.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, германия, киев, новости, украина.ру