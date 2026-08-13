https://ukraina.ru/20260813/germaniya-budet-deportirovat-ukrainskikh-muzhchin-bez-osvobozhdeniya-ot-sluzhby-v-vsu-1082470757.html
Германия будет депортировать украинских мужчин без освобождения от службы в ВСУ
Германия будет депортировать украинских мужчин без освобождения от службы в ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру
Германия будет депортировать украинских мужчин без освобождения от службы в ВСУ
Германия намерена депортировать граждан Украины мужского пола, у которых нет освобождения от службы в Вооружённых силах Украины. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T22:39
2026-08-13T22:39
2026-08-13T22:39
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
германия
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украина.ру
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Отмечается, что статус защиты больше не будет предоставляться мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, которые находятся в Германии незаконно и не имеют документов, подтверждающих отсрочку или негодность к службе.Ранее немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что энергетический коллапс может сделать жизнь в городах Украины невыносимой в зимние месяцы. Прошлой зимой жителям Киева приходилось жить в квартирах с температурой до -10 градусов, а в этом году ситуация может ухудшиться, и многие крупные города могут стать непригодными для жизни - Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат.Автор статьи отметил, что неудивительно, что Владимир Зеленский выглядит всё более подавленным по мере приближения холодов - Немецкие СМИ: энергоколлапс может сделать города Украины непригодными для жизни зимой.*СМИ-иноагент.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, германия, киев, новости, украина.ру
Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, Германия, Киев, Новости, Украина.ру
Германия будет депортировать украинских мужчин без освобождения от службы в ВСУ
Германия намерена депортировать граждан Украины мужского пола, у которых нет освобождения от службы в Вооружённых силах Украины. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру