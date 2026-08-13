https://ukraina.ru/20260813/ukrainskiy-tsentr-dezinformatsii-obvinil-mashu-i-medvedya-v-propagande-voyny-1082471226.html

Украинский центр дезинформации обвинил "Машу и Медведя" в пропаганде войны

Украинский центр дезинформации обвинил "Машу и Медведя" в пропаганде войны - 13.08.2026 Украина.ру

Украинский центр дезинформации обвинил "Машу и Медведя" в пропаганде войны

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины опубликовал заявление, в котором мультсериалы "Маша и Медведь" и "Фиксики" обвиняются в пропаганде нормализации войны и ненависти к Украине. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-13T23:09

2026-08-13T23:09

2026-08-13T23:09

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Выводы основаны на нейросетевых изображениях, которые не являются официальными работами мультипликационных студий. Эксперты утверждают, что мультфильмы являются инструментом мягкой силы, что подтверждается использованием узнаваемых персонажей для пропаганды.Ранее 50 депутатов британского парламента обратились к министру культуры с требованием запретить продвижение мультфильма "Маша и медведь", заявляя, что он является инструментом "мягкой силы" Кремля. Это произошло после того, как Netflix продлил контракт на трансляцию новых сезонов. Один из эпизодов мультфильма занесён в Книгу рекордов Гиннесса с более чем 4,6 миллиарда просмотров. Британский парламентарий Том Гордон заявил, что мультфильм продвигает повестку Кремля и требует создания специального цензурного органа. В ответ создатели мультфильма указали на отсутствие политики в сериале, а британские комментаторы назвали претензии к мультфильму лицемерием - Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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