По трассе "Новороссия" ежесуточно проезжает около 7 тысяч машин - 14.08.2026 Украина.ру
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По трассе "Новороссия" ежесуточно проезжает около 7 тысяч машин
По трассе "Новороссия" ежесуточно проезжает около 7 тысяч машин - 14.08.2026 Украина.ру
По трассе "Новороссия" ежесуточно проезжает около 7 тысяч машин
По федеральной трассе Р-280 "Новороссия", проходящей через Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику, ежесуточно проезжает около 7 тысяч автомобилей. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T00:05
2026-08-14T00:05
вооруженные силы украины
евгений балицкий
украина
запорожская область
украина.ру
херсонская область
новости
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Безопасность маршрута обеспечивают усиленные средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы, круглосуточно прикрывающие дорогу от атак вражеских беспилотников. Для оперативного реагирования разработаны альтернативные пути объезда. Параллельно идут работы по капитальному ремонту и расширению трассы до четырёх полос.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что энергетики в авральном режиме устраняют последствия атак Вооружённых сил Украины, уничтоживших ключевые узлы электроснабжения региона. Работы ведутся круглосуточно, задействованы все резервные источники питания, перебрасываются дополнительные силы. 4 августа в большей части Запорожской области произошло отключение электричества после атаки ВСУ на региональную энергосистему. 7 августа в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за продолжительного отключения электроснабжения - Энергетики работают круглосуточно: Балицкий рассказал о ходе восстановления после атак ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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вооруженные силы украины, евгений балицкий, украина, запорожская область, украина.ру, херсонская область, новости
Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Украина, Запорожская область, Украина.ру, Херсонская область, Новости

По трассе "Новороссия" ежесуточно проезжает около 7 тысяч машин

00:05 14.08.2026
 
© Фото : Александр ЧаленкоТрасса "Новороссия"
Трасса Новороссия - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : Александр Чаленко
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По федеральной трассе Р-280 "Новороссия", проходящей через Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику, ежесуточно проезжает около 7 тысяч автомобилей. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Безопасность маршрута обеспечивают усиленные средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы, круглосуточно прикрывающие дорогу от атак вражеских беспилотников.
Для оперативного реагирования разработаны альтернативные пути объезда.
Параллельно идут работы по капитальному ремонту и расширению трассы до четырёх полос.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что энергетики в авральном режиме устраняют последствия атак Вооружённых сил Украины, уничтоживших ключевые узлы электроснабжения региона.
Работы ведутся круглосуточно, задействованы все резервные источники питания, перебрасываются дополнительные силы.
4 августа в большей части Запорожской области произошло отключение электричества после атаки ВСУ на региональную энергосистему.
7 августа в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за продолжительного отключения электроснабжения - Энергетики работают круглосуточно: Балицкий рассказал о ходе восстановления после атак ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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