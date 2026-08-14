https://ukraina.ru/20260814/po-trasse-novorossiya-ezhesutochno-proezzhaet-okolo-7-tysyach-mashin-1082472224.html

По трассе "Новороссия" ежесуточно проезжает около 7 тысяч машин

По трассе "Новороссия" ежесуточно проезжает около 7 тысяч машин - 14.08.2026 Украина.ру

По трассе "Новороссия" ежесуточно проезжает около 7 тысяч машин

По федеральной трассе Р-280 "Новороссия", проходящей через Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику, ежесуточно проезжает около 7 тысяч автомобилей. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-14T00:05

2026-08-14T00:05

2026-08-14T00:05

вооруженные силы украины

евгений балицкий

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запорожская область

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херсонская область

новости

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Безопасность маршрута обеспечивают усиленные средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы, круглосуточно прикрывающие дорогу от атак вражеских беспилотников. Для оперативного реагирования разработаны альтернативные пути объезда. Параллельно идут работы по капитальному ремонту и расширению трассы до четырёх полос.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что энергетики в авральном режиме устраняют последствия атак Вооружённых сил Украины, уничтоживших ключевые узлы электроснабжения региона. Работы ведутся круглосуточно, задействованы все резервные источники питания, перебрасываются дополнительные силы. 4 августа в большей части Запорожской области произошло отключение электричества после атаки ВСУ на региональную энергосистему. 7 августа в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за продолжительного отключения электроснабжения - Энергетики работают круглосуточно: Балицкий рассказал о ходе восстановления после атак ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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вооруженные силы украины, евгений балицкий, украина, запорожская область, украина.ру, херсонская область, новости